El Gobierno de Ecuador confirmó que próximamente quitará los subsidios a la gasolina y elevará su precio (EFE)

El ministro de Economía y Finanzas de Ecuador, Juan Carlos Vega, confirmó este miércoles que el Gobierno ya está “muy cerca” de concretar su plan de quita de subsidios a algunos tipos de gasolina, lo que elevaría su precio. El proyecto lleva varias semanas de trabajo y alcanzará a los surtidores de Extra y Eco País, ambas de 85 octanos y las de mayor consumo a nivel nacional, cuyo precio está congelado en USD 2.47 por galón.

De entrar en vigencia la nueva medida, estas dos naftas perderán el subsidio del Estado, por lo que su precio se incrementaría 25 centavos hasta los USD 2.72 por galón, con un techo de alza del 5% y un piso mínimo del 10% sobre ese valor. No obstante, para evitar que taxis y camiones se vean afectados y “suban su costo de operación” o que “suban las tarifas que le cobran al usuario final, de escasos recursos”, se otorgará una “compensación” a cerca de 85.000 vehículos.

El Gobierno considera de suma importancia conseguir la quita de asistencia a estos productos ya que en 2023 le significaron al Estado un total de USD 644 millones, es decir, casi “el equivalente del bono de desarrollo humano -694 millones de dólares-, y casi el doble de lo que se gasta en programas contra la desnutrición -342 millones de dólares- y pensiones para adultos mayores -345 millones de dólares-”.

Asimismo, desde el gabinete de Daniel Noboa explicaron que gran parte de esas subvenciones -exactamente el 53 por ciento, USD 300 millones- acaban en el 20% de la población más adinerada.

“Estas medidas atacan a las personas de más recursos que sí pueden pagar una gasolina un poco más alta, para el beneficio de los más necesitados, de los que requieren más oportunidades de estudio, empleo, medicamentos, servicios de salud y nutrición”, indicó Vega.

Es por ello que no se planteó la quita de subsidios al diésel que, por más que ronda los USD 1.500 millones anuales y es la asistencia mas cara, “los impactos son bastante más equitativos y realmente una parte importante va al segmento de ingresos medios y bajos de la población, y tiene efectos en la competitividad del país a efectos de movilización de carga”, sumó el Ministro.

No obstante, varios sectores sociales se han mostrado en contra de la iniciativa. Organizaciones indígenas, sindicatos, gremios y referentes del Frente Popular de Izquierda llamaron a movilizaciones en Quito para protestar. “Sube la gasolina, sube todo”, sostuvo Nelson Erazo, presidente del FP.

Sectores sociales y sindicales se mostraron en contra de la iniciativa ya que sostienen que elevará los precios de todo (REUTERS)

El plan forma parte de la reformas que el Ejecutivo de Noboa emprendió desde su asunción para hacer frente al déficit fiscal de 2023, como la suba del IVA al 15% y el reciente programa crediticio acordado con el Fondo Monetario Internacional por USD 4.000 millones, en un plazo de 48 meses.

De todas formas, esta no es la primera vez que se intentan realizar cambios en la gasolina aunque no sin generar el enojo del pueblo. En 2018, el ex presidente Lenin Moreno liberó el precio del tipo super y su sucesor, Guillermo Lasso, intentó hacer lo mismo con la nafta extra, ante lo que la mayor organización indígena, la CONAIE, se sublevó.

