Un asesino confesó en una entrevista en prisión que había matado y enterrado a otras dos personas hace 28 años

Bustamante es autor confeso de cinco homicidios y actualmente cumple cadena perpetua.

(Desde Santiago, Chile) Conmoción causó en el país la espeluznante confesión de Hugo Bustamante, quien actualmente cumple cadena perpetua por el homicidio de su hijastra Ámbar Cornejo (16) en julio de 2020. El psicópata, que había salido en libertad en 2016 tras cometer dos homicidios, reveló en una entrevista a una periodista otros dos asesinatos cometidos en 1996: se trata de Elena Hinojosa (55) y su hijo Eduardo Páez (27), cuyos cuerpos escondió en la misma casa en la cual ocultó el cadáver de la malograda adolescente.

Tras su confesión, revelada este viernes por el sitio de investigación periodística Ciper, la Policía de Investigaciones (PDI) se dirigió a la vivienda de Bustamante en Villa Alemana (120 kms al noroeste de Santiago), donde tras una serie de pericias desenterraron los cuerpos esqueléticos de las dos nuevas víctimas, sobre quienes había una denuncia por presenta desgracia, según explicó el fiscal jefe de Villa Alemana, Osvaldo Basso.

La periodista Ivonne Toro, quien entrevistó en varias ocasiones al asesino en serie pues se encuentra escribiendo un libro sobre el caso de Ámbar, explicó a Canal 13 que “la única deferencia que tuve fue haberlo tratado como a cualquier otro entrevistado, las visitas constantes, las preguntas respetuosas, van generando que tenga confianza en ir dándome estos nombres”.

Los crímenes

Hasta ahora, el historial criminal de Bustamante, conocido como el “asesino del tambor”, comenzaba en 2005, cuando fue condenado a 27 años por el asesinato y posterior descuartizamiento de su pareja, Verónica Vásquez (49), y del hijo de ella, Eugenio Honorato (9). A ella la degolló, a él lo estranguló y luego ocultó sus cuerpos en un tambor que rellenó con cal, agua y yeso.

Tras cumplir 11 años de presidio, a pesar de lo horroroso del crimen y por esas cosas del sistema judicial chileno, en 2016 resultó beneficiado con libertad condicional. Cuatro años después, en 2020, violó y asesinó a Ámbar Cornejo, quien era hija de su pareja, Denisse Llanos. Siguiendo el mismo patrón, desmembró el cuerpo y lo ocultó en un refrigerador que enterró en el patio de su casa. Por este crimen cumple actualmente cadena perpetua.

Sin embargo, su última revelación remonta su historial hasta 1996, año en que asesinó a Helena Hinojosa y su hijo, Eduardo Páez, a quién conoció en la cárcel. Tras salir en libertad, ambos tuvieron un conflicto por dinero, razón por la cual Bustamante los asesinó a ambos.

Detectives de la PDI encontraron los restos de las dos últimas víctimas en estado esquelético.

Caso a la televisión

“Mea Culpa”, programa de televisión de culto que narra los crímenes que más han convulsionado al país, realizó un capítulo sobre el primer doble homicidio en 2006 y entrevistó a Bustamente, dejando en shock a buena parte del país que pudo ver lo que había dentro de su perturbada mente.

Al ser consultado si volvería a matar, respondió: “lo he pensado, también me he cuestionado, y a ciencia cierta no tengo una respuesta. No podría decirle: no, es imposible que yo volviera a vivir una situación parecida...si en un momento determinado exploté de esta manera...frente a cierto tipo de situaciones, ¿explotaré nuevamente? Y eso sí que es angustiante. Con eso uno se demuestra a sí mismo que no se conoce”, dijo en esa oportunidad.

El caso de Ámbar

Ámbar Cornejo tenía sólo 16 años cuando fue violada y asesinada por Bustamante, pareja de su madre, Denisse Llanos, mientras estaba en libertad condicional. Tras contarle que había enterrado el cadáver de su hija en el patio de la casa que ambos compartían, ella guardó silencio y solo confesó cuando se vio acorralada.

En diciembre de 2021, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar condenó a ambos a presidio perpetuo calificado por los delitos de violación con femicidio y violación con homicidio. También se agregaron cargos por los delitos cometidos contra otro menor, el hermano de Ámbar.

El caso provocó conmoción pública no solo por su crueldad, sino también porque reveló una serie de falencias del sistema judicial, entre ellas, el nulo seguimiento a las personas a las que se les ha otorgado la libertad condicional después de haber cometido delitos graves.