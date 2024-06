El legado ambiental olvidado: la batalla por limpiar las lagunas de Río tras los Juegos Olímpicos de 2016

ARCHIVO - Cadáveres de peces en la costa de la laguna de Jacarepaguá, frente al Parque Olímpico en Río de Janeiro, Brasil, el 29 de agosto de 2015. (AP Foto/Silvia Izquierdo, Archivo)

Cuando Río de Janeiro fue sede de los Juegos Olímpicos en 2016, los videos del extenso complejo de lagunas alrededor del Parque Olímpico estaban por todas partes. Tras años de estar contaminadas por aguas residuales y basura, muchos esperaban que la oleada de inversiones vinculadas al evento deportivo internacional restaurara sus vías fluviales. Eso no ocurrió.

Ocho años después, un concesionario privado está trabajando para recuperar el ecosistema acuático en la zona oeste de Río. El proyecto tiene como objetivo remover suficiente limo y suciedad de las lagunas Barra y Jacarepaguá para llenar 920 piscinas olímpicas. El dragado comenzó a finales de abril y se espera que tome tres años, según Igua, la empresa que recientemente asumió el control del agua y las aguas residuales en los barrios del oeste de la ciudad.

El desarrollo inmobiliario en el oeste de Río ha aumentado significativamente durante el último medio siglo. Áreas de manglares y bosques costeros fueron rellenadas y pavimentadas para dar paso a comunidades cerradas y exclusivos complejos de apartamentos. Estos estaban obligados por ley a tratar sus aguas residuales, pero muchos apagaban sus sistemas por la noche para ahorrar dinero, según Márcio Santa Rosa, quien estuvo a cargo del plan de gestión ambiental y sostenibilidad de la candidatura olímpica de 2016. Las cuencas locales también recibieron desechos sin tratar de barrios informales de clase trabajadora.

Antes de los Juegos Olímpicos de 2016, la oficina de Santa Rosa se comprometió a restaurar el complejo de lagunas y el gobierno estatal realizó estudios extensos. Pero se vio atrapado en la burocracia, señaló Santa Rosa.

FOTO DE ARCHIVO: Imagen aérea del parque olímpico que se utilizó durante los Juegos Olímpicos de Río 2016 Río de Janeiro. 1 de agosto de 2017. REUTERS/Ricardo Moraes.

“Hubo una disputa entre los fiscales públicos (estatales y federales), y el proyecto no avanzó”, dijo Santa Rosa, quien ahora coordina la economía marina sostenible y la gestión de la bahía en la secretaría ambiental de Río, a The Associated Press por teléfono. “Increíblemente, perdimos la oportunidad de hacer este trabajo de limpieza durante los Juegos Olímpicos”.

En 2021, el gobierno del estado de Río separó la distribución de agua y la recolección de aguas residuales de su empresa de servicios públicos, Cedae, y abrió un proceso de licitación para cuatro áreas de concesión de 35 años. Los licitadores ganadores pueden perder sus concesiones por no cumplir con su objetivo contractualmente estipulado de aumentar la recolección y tratamiento de aguas residuales al 90% para 2033, y tienen requisitos ambientales específicos. Igua tiene que limpiar el complejo de lagunas.

Las expectativas antes de la concesión eran “lo peor posible”, dijo Mario Moscatelli, un biólogo y experto en ecosistemas costeros, y crítico de larga data de la incapacidad del estado para detener el flujo de aguas residuales en las vías fluviales.

“Tuvimos los Juegos Panamericanos, los Juegos Olímpicos, la Copa del Mundo, miles de promesas olímpicas y legados ambientales que terminaron no sucediendo”, señaló.

Pero Moscatelli comentó que ha sido testigo de la mejora de las condiciones de la laguna mientras trabaja para Igua como consultor. Lo comparó con un paciente que, una vez terminal, ahora está de pie y caminando.

Igua debe invertir 2.700 millones de reales brasileños (510 millones de dólares) en su área de concesión, incluidos 250 millones de reales para limpiar el complejo de lagunas. Además del dragado, Igua está restaurando los canales entre las lagunas y el océano Atlántico, instalando colectores para evitar la descarga de aguas residuales sin tratar y recuperando los bosques nativos de manglares.

Revertir décadas de degradación y la ausencia de gestión de cuencas hidrográficas aún llevará tiempo.

“Es un camino a medio y largo plazo. Todavía no podemos evaluar ni verificar ninguna ganancia, porque todas estas acciones necesitan implementarse”, dijo Lucas Arrosti, director operativo de Igua. “Solo después de que se completen, comenzaremos a ver cambios significativos en la calidad del agua”.

(Con información de AP)