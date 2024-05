Una mujer lanzó un hot dog a un comensal por los malos tratos al camarero de un bar en Chile y se hizo viral

En Chile al “hot dog” le dicen “completo” y lleva palta, tomate, chucrut, mayonesa, mostaza, ají y ketchup.

(Desde Santiago, Chile) Una graciosa situación se vivió en una conocida fuente de soda de la ciudad de Viña del Mar (120 kms al noroeste de Santiago) cuando una mujer, cansada de los reclamos y malos tratos de un parroquiano hacia el camarero, le lanzó la mitad de su “hot dog”, ante la estupefacción y risa del resto de los comensales.

Todo sucedió en el restaurante Cevasco, famoso precisamente por el gran tamaño de sus sándwiches. El hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad del lugar y se viralizó rápidamente, y en el video es posible apreciar cómo la mujer le pide inicialmente al odioso comensal que deje de dirigirse de mala forma a los trabajadores del recinto, debido a lo incómodo de la situación.

El individuo, lejos de calmarse, comienza entonces a molestarla a ella, lo que no hizo más que elevar la tensión. “Ha estado hueviendo (sic) todo el rato a los garzones y a la gente, quédate piola huevón (sic)”, se escucha entonces en el video. Tras un breve intercambio de palabras, ella se levanta y sin decir agua va le lanza el “hot dog”, que quedó estampado en su chaqueta y salpicó la pared.

Cabe destacar que en Chile al “hot dog” le dicen “completo” y lleva palta, tomate, chucrut, mayonesa, mostaza, ají y ketchup, lo que lo convierte casi en un arma de destrucción masiva. De hecho, hace poco fue considerado como el segundo mejor sándwich del mundo por una prestigiosa revista culinaria y es parte del acervo gastronómico nacional.

El aludido sólo atinó a responder un par de malas palabras, para luego salir del establecimiento. Huelga decir que el video generó una serie de reacciones, la mayoría a favor de la aguerrida clienta.

“Me dijo guatona”

Magdalena Villagrán, protagonista del ‘completazo’, relató el episodio al diario La Cuarta y acusó que el individuo incluso la amenazó cuando abandonaba el recinto.

“Él le decía al garzón todo el rato que atendían mal, y que eran lentos (…) se quejó todo el rato, hablaba solo, y gritaba que el local no era el mercado pa’ que gritaran”, relata la mujer, agregando que ante esto último ella reaccionó con disgusto, gatillando la disputa entre ambos.

“Ante la insistencia del tipo, que alegaba por el ruido ambiente del local, dije: ‘uy, qué paja’, reacción tras la cual él me preguntó: ‘¿qué?’, súper prepotente; y le dije tipo: ‘has estado todo el rato hueveando y tratando mal al garzón; si querí ir a un lugar piola anda a comer al Portofino o a San Martín’”.

Fue entonces que el hombre “empezó a insultarme, me dijo que yo era guatona, que seguro yo era muy rica y bla bla bla”.

“Y ahí cuando ya empezó a insultarme a mí, me enojé y le tiré el completo, porque se le dije de hartas formas que se quedara piola y dejara de huevear”.

Magdalena admitió que “no pensó” sobre cómo podría reaccionar el hombre, “y después igual él me amenazó, que su hermana me iba a pegar, que yo no sabía con quién me había metido”, todo esto “justo antes de que se parara a pagar, y mientras se limpiaba el brazo de la chaqueta”.

Tras ello, la mujer también se retiró del recinto, preocupada. “En el momento quedé nerviosa. Y después me contactaron del restaurante y me regalaron una ida a comer para dos personas, o sea, yo y otra más”.

Finalmente, la mujer hizo una reflexión de lo sucedido: “Ahora no sé, igual pienso que si hace algo, qué lata…No sé si fue lo correcto, porque la violencia no es la forma; pero sí creo que fue una forma de que parara de huevear, si al final se le dijo de muchas formas y él no quiso entender”.