Mujer trans que denunció a Yamandú Orsi, candidato a presidente de Uruguay, admitió que su relato era falso

Paula Díaz, la mujer trans que denunció al candidato presidencial Yamandú Orsi, admite que su relato era falso (Santo y Seña/Canal 4)

(Desde Montevideo, Uruguay) - El pre candidato a presidente de Uruguay por el Frente Amplio Yamandú Orsi fue denunciado a fines de marzo por una mujer trans, que relató que 10 años atrás el dirigente político la agredió después de haber contratado sus servicios sexuales. Pero su testimonio era falso. Paula Díaz, la denunciante, admitió en una entrevista con el programa Santo y Seña de Canal 4 que no fue Orsi –a quien ni siquiera conoce personalmente– el que la agredió y contó la trama que estuvo detrás de la denuncia.

“No fue él, no fue Orsi”, dijo la mujer en una entrevista divulgada este domingo. “Todo esto viene por Romina Celeste, quien fue un día a mí casa. Yo no estaba bien y me dijo: ‘Vamos a denunciar a Orsi’”, relató.

Romina Celeste Papasso es una militante trans del Partido Nacional. Su nombre se hizo conocido mediáticamente en Uruguay por su denuncia contra el dirigente de su mismo partido Gustavo Penadés. Su relato fue el primero de múltiples denuncias por abuso y explotación sexual de menores de parte del legislador, quien ahora está preso preventivamente tras ser imputado por 22 delitos sexuales.

El precandidato a la presidencia de Uruguay Yamandú Orsi negó las acusaciones de una mujer trans (MPP)

En la entrevista, Díaz contó otros detalles de su diálogo con Papasso. “¿Querés cámara? Querés fama?”, le preguntó Papasso. “En ese momento me agarró en las nubes y le dije que sí”, dijo Díaz. Fue entonces que su amiga le recomendó ir hasta una seccional policial a denunciar al pre candidato y le dio un consejo: “Cuanto más lo enchastres, mejor va a ser”.

En la seccional policial, Díaz denunció los hechos que ocurrieron en 2014 en el Parque Roosevelt, un espacio verde del departamento de Canelones cercano al aeropuerto de Carrasco. Orsi en ese momento era el secretario general de la intendencia de ese departamento. Al año siguiente, asumió como intendente.

Su relato sobre ese supuesto episodio fue el siguiente: “Me para un hombre, que circulaba en un auto negro con vidrios oscuros, me consulta por el costo de mis servicios. Le dije $ 200 (pesos uruguayos) el oral y este señor me dice que me suba al auto. Me subí al vehículo, comencé a realizarle sexo oral, noté que el señor no tenía erección y que tenía olor a alcohol, supuse que era por eso. Continué unos 10 minutos y le dije que me pagara, que me iba a bajar, que tenía que continuar trabajando”.

El hombre rechazó que se bajara y le señaló que tenía que “terminar” lo que empezó. Ella –siempre según este relato falso– se negó y la persona le contestó: “Sos una atrevida, no te voy a pagar nada”. La tomó por los pelos, a la altura de la nunca, y le dio un “cabezazo en la nariz”.

Cuando esta denuncia se hizo pública, el postulante a la Presidencia convocó a una conferencia de prensa en la que negó los hechos. “Esta persona se confunde. Por supuesto que no era yo, o sería mucho más triste aún, que alguien la esté usando”, dijo.

El Frente Amplio, en tanto, denunció que había una campaña sucia contra su candidato.

Además de su relato, Díaz mostró los audios de WhatsApp que intercambió con Papasso, en los que queda demostrada la trama que había detrás de la denuncia:

Audio de Romina Celeste Papasso a Paula Díaz, en la que le dice que invente una denuncia contra Yamandú Orsi, candidato presidencial en Uruguay (Santo y Seña/Canal 4)

“Esto es muy simple. Vos trabajabas en el Parque Roosvelt. Este señor te paró. Estaba alcoholizado y se enojó porque no se le paraba. Vos inventá todo lo que vos quieras. Cuanto peor, peor, peor. Intentaste hacer todo lo posible y no se le paraba. Y te enojaste y le dijiste: ‘Bueno, pagame, yo tengo que seguir trabajando’. Inventá la historia que tengas, pero que sea parecido a lo que yo conté. Y resulta que el loco no te quiso pagar, te pegó en la cabeza; vos te caíste al suelo, quedaste media desmayada y se fue”, le dijo Papasso a Díaz en el audio.

Díaz también contó que la denuncia de Papasso contra Penadés era falsa, aunque en este caso no mostró ninguna evidencia.

El relato tuvo un efecto inmediato para la Justicia. La fiscal de Corte, Mónica Ferrero, pidió la grabación del programa Santo y Seña de este domingo para enviársela a los fiscales que investigan la causa de Orsi y de Penadés.

El Directorio del Partido Nacional, en tanto, analiza este lunes la expulsión de Papasso, informaron medios locales. Sin embargo, tras la difusión del programa de este domingo, la militante anunció que decidió renunciar. “Siento que cometí un error muy grande con esta persona”, aseguró.

El viernes, cuando el programa publicó la promoción, Papasso había anticipado que la denuncia contra Orsi era falsa.