Yamandú Orsi, candidato a presidente de Uruguay, fue denunciado por agresiones por una mujer trans

El precandidato a la presidencia de Uruguay Yamandú Orsi negó las acusaciones de una mujer trans (MPP)

(Desde Montevideo, Uruguay) - Una mujer trans de 42 años denunció a la hora 2 del miércoles al ex intendente de Canelones y precandidato a la Presidencia de Uruguay por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, de haberla agredido en 2014 después de contratar sus servicios sexuales. La noticia se conoció en la mañana del miércoles y generó un revuelo político en el país. El postulante se reunió con un equipo de abogados y convocó a una conferencia de prensa para la tarde, en la que negó los hechos.

“Esta persona se confunde. Por supuesto que no era yo, o sería mucho más triste aún, que alguien la esté usando. Acá no se están metiendo solo con una fuerza política, ni con un candidato, sino con una persona y con la familia. Por lo tanto, a partir de este momento quienes van a hablar van a ser mis abogados, que van a ir a fondo”, declaró Orsi.

La denuncia que le realizaron implicó, según él, que en Uruguay se cruce una línea que hasta ahora el país “no conocía”. “Esto no sabemos cuándo termina, salvo que el sistema político lo pueda parar”, alertó.

Orsi, el candidato favorito para ganar las elecciones primarias del Frente Amplio, rechazó que vaya a bajar su candidatura a partir de esa denuncia y reafirmó: “Estamos más fuertes que nunca”.

El postulante, que tiene el respaldo principal del sector liderado por José Mujica, dijo que el sistema político está “en jaque” por este tipo de acciones que “están muy bien orquestadas”, definió. “Hay una casualidad tremenda, ¿no? Nueve años después justo cuando estoy en campaña y soy precandidato aparece esta denuncia”, declaró en la conferencia.

El precandidato a la Presidencia de Uruguay por el Frente Amplio Yamandú Orsi (MPP)

Orsi aseguró que esta denuncia falsa –según él– “puede incidir en la campaña nacional” como sucedió en otros países que tuvieron candidatos “poco menos que proscritos”. El ex intendente señaló que se está importando un modelo de campaña sucia. “Lo único que falta para llegar a esa conclusión es mirar alguna otra campaña, en Estados Unidos, Argentina y Brasil. Hubo denuncias que parecían hasta ridículas. Sin embargo, no tenían más remedio que hacerlas andar”, aseguró.

El presidente del Frente Amplio de Uruguay, Fernando Pereira (EFE/Raúl Martínez)

El candidato tuvo el respaldo de su fuerza política. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo tras los comentarios de Orsi que la denuncia forma parte de una “campaña sucia, orquestada, que busca dañar”. “No sabemos el origen, sino lo denunciaríamos. Los partidos tendrían que estar en alerta con algo que nunca había pasado en Uruguay”, señaló Pereira.

Su principal competidora en la interna, Carolina Cosse, también respaldó a Orsi y dijo que adhería “completamente” a la declaración de respaldo que hizo el Frente Amplio.

Los cuatro precandidatos a la Presidencia de Uruguay por el opositor Frente Amplio: Andrés Lima, Yamandú Orsi, Carolina Cosse y Mario Bergara (Frente Amplio)

Orsi es el preferido en la interna de la izquierda con el 51% de las intenciones de voto frente al 35% de Carolina Cosse, según una encuesta difundida este miércoles por Opción.

El Frente Amplio, en tanto, encabeza las preferencias de cara a las elecciones presidenciales de octubre con el 42%, según una encuesta de Equipos Consultores. El Partido Nacional tiene el 27%; el Partido Colorado, el 7%; y Cabildo Abierto el 4%.

<b>La denuncia</b>

Esta situación se había hecho pública a fines de la semana pasada, cuando la militante del Partido Nacional Romina Celeste Papasso publicó un video en sus redes sociales y contó la anécdota basada –según dijo– en la experiencia que a ella le contó la mujer.

Luego Papasso informó que la mujer presuntamente agredida iba a radicar una denuncia policial, que se concretó este miércoles. En la seccional policial la mujer dio detalles de ese supuesto encuentro, según el relato difundido por Montevideo Portal.

La mujer contó que es trabajadora sexual y vive con una amiga. Los hechos que denunció, de 2014, ocurrieron en las inmediaciones del Parque Roosvelt, una espacio verde del departamento de Canelones cercano al Aeropuerto de Carrasco.

“Me para un hombre, que circulaba en un auto negro con vidrios oscuros, me consulta por el costo de mis servicios. Le dije $ 200 (pesos uruguayos) el oral y este señor me dice que me suba al auto. Me subí al vehículo, comencé a realizarle sexo oral, noté que el señor no tenía erección y que tenía olor a alcohol, supuse que era por eso. Continué unos 10 minutos y le dije que me pagara, que me iba a bajar, que tenía que continuar trabajando”, relató.

Fue entonces que ese hombre negó que se bajara y le señaló que tenía que “terminar” lo que empezó. Ella se negó y la persona le contestó: “Sos una atrevida, no te voy a pagar nada”. La tomó por los pelos, a la altura de la nunca, y le dio un “cabezazo en la nariz”, según el relato.

Siempre según esta versión, al otro día la trabajadora sexual fue a un hospital en Montevideo porque se había realizado una cirugía estética en la nariz hacía dos meses. En el centro de salud le confirmaron que se le había roto la prótesis y que, para arreglarla, debía pagar USD 800.

La mujer fue consultada sobre si reconoce a la persona que la agredió y contestó: “En ese momento no sabía quién era, ya que no era una persona pública. Lo reconocí hace muy poco, ya que comenzó con una campaña política. Quien me agredió es el señor Yamandú Orsi”.