José Raúl Mulino ganó las elecciones en Panamá

Imagen de archivo del candidato presidencial del partido RM, el exministro de Seguridad José Raúl Mulino, favorito en los sondeos para las elecciones del 5 de mayo, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

José Raúl Mulino ganó este domingo las elecciones presidenciales en Panamá. El abogado de 64 años se impuso al ex presidente socialdemócrata Martín Torrijos, al ex canciller Rómulo Roux y al ex cónsul Ricardo Lombana.

Tras nueve horas de votación, con una participación que superó el 70%, las urnas cerraron a las 16:00.

Más de tres millones de electores fueron convocados a las urnas para elegir, de entre 885 candidatos, a un presidente y un vicepresidente, 71 diputados a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), 20 al Parlamento Centroamericano, 81 alcaldes, 701 representantes de corregimiento y 11 concejales, todos con sus suplentes, para el período 2024-2029.

De carácter fuerte y cabello cano, Mulino, el delfín del inhabilitado ex presidente Ricardo Martinelli, relevó a éste como candidato del partido Realizando Metas (RM, siglas del ex mandatario), luego de que éste fuera inhabilitado como candidato tras confirmarse una condena en su contra de casi 11 años.

Entre un enjambre de periodistas, Mulino votó temprano y luego visitó a Martinelli en la embajada de Nicaragua donde se asiló en febrero para evitar la prisión.

Ciudadanos esperan en una fila para votar en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Gabriel Rodríguez

“¡Hermano!” y “¡Vamos a ganar!”, se dijeron cuando se abrazaron en un salón de la embajada, según un video que publicó Martinelli en la red social X.

Manteniendo en vilo al país, la justicia avaló, a solo dos días de la votación, la candidatura de Mulino, que había sido impugnada por no haber pasado por primarias ni tener vicepresidente en la nómina.

Además de elegir gobernante para cinco años en comicios a una sola vuelta y por mayoría simple, 3 millones de los 4,4 millones de panameños fueron llamados a escoger 71 diputados y los gobiernos locales.

La jefa de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA), la ex canciller argentina Susana Malcorra, habló de una participación “realmente activa” de los electores, que asistían “con muchas ganas, con mucha alegría” a las urnas, y de un desarrollo del proceso “dentro de la razonabilidad y la normalidad”.

José Mulino visitó a Ricardo Martinelli en la embajada de Nicaragua

Hartos de la corrupción

En un país sin partidos de izquierda, los candidatos hicieron promesas similares: empleos a granel, dinamismo económico y reformas anticorrupción.

“Panamá tiene que cambiar, hay demasiada corrupción. Estamos cansados”, afirmó Jennifer Navarro, maestra de 50 años.

El presidente Laurentino Cortizo, del mayoritario Partido Revolucionario Democrático (PRD, socialdemócrata), sale abucheado por el escandaloso pago de jugosas becas a políticos y sus familiares. El candidato oficialista, José Gabriel Carrizo, figuró siempre muy abajo en las encuestas.

Pero Martinelli, imputado también por espionaje telefónico y sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, goza de popularidad por el auge económico que vivió el país en su gobierno (2009-2014), impulsado por grandes obras de infraestructura.

Un hombre vota con la ayuda de una mujer en las elecciones generales en Ciudad de Panamá el domingo 5 de mayo de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix)

“Panamá avanzó. Quien no lo acepte es muy sinvergüenza”, dijo a AFP Alberto Cedeño, empleado de la zona libre de Colón, de 41 años.

“Será el triunfo de la impunidad”, opinó Lina Vega, presidenta de Transparencia Internacional en Panamá, ante la posibilidad de que Mulino, de ganar, le de un salvoconducto al magnate de 74 años para que viaje a Nicaragua.

El canal y las finanzas

Aunque la economía creció 7,3% en 2023, este año se desacelerará hasta los 2,5% según el FMI, golpeada por la sequía que afecta al canal y el cierre de una mina de cobre tras masivas protestas en defensa del ambiente.

Amenazando su competitividad, el canal redujo el tráfico de buques por los bajos niveles de agua; mientras que la minera canadiense, que generaba 40.000 empleos y un 5% del PIB, empezó un litigio para reclamar 20.000 millones de dólares en compensación.

Cortizo deja en herencia un déficit fiscal de 7,4%, una deuda pública de 50.000 millones y un sistema de seguridad social colapsado.

“La situación económica es muy compleja”, opinó el economista Felipe Chapman, para quien el próximo presidente, que lidiaría con un parlamento fragmentado, deberá tomar medidas de ajuste y luego buscar el crecimiento económico con progreso social.

Las dos Panamá

Y es que en el país con uno de los mayores PIB per cápita de Latinoamérica conviven dos Panamá: el de su capital con rascacielos, lujosos apartamentos y carreteras de avanzada, y el de comunidades sin agua potable, luz, servicios de salud y hasta de recolección de basura.

“Panamá sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo”, según un informe del Banco Mundial.

Aunque está en su territorio, el drama humanitario de la peligrosa selva del Darién, por donde pasó medio millón de migrantes en 2023, no parece conmover a los panameños y estuvo casi ausente en la campaña electoral.

Mulino, exministro de Seguridad de Martinelli con fama de autoritario, prometió “cerrar el Darién”. Sus adversarios solo que controlarán la situación.

(Con información de AFP y EFE)