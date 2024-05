La médica de José Mujica explicó como será el tratamiento de su cáncer

La médica personal de José Mujica anuncia que el expresidente recibirá un tratamiento de radioterapia

(Desde Montevideo, Uruguay) - El ex presidente uruguayo José Mujica será sometido a un tratamiento de radioterapia para tratar el cáncer de esófago que padece, según informó su médica personal, Raquel Pannone, en una conferencia de prensa este jueves. La doctora detalló que los estudios confirmaron que el tumor que tiene el ex mandatario es maligno, pero “no demasiado extenso” y que tampoco están afectados otros órganos.

“No tienen ninguna lesión en otro órgano. Esta lesión está circunscrita al esófago. Por el tipo de fisiológico que tiene esta lesión, estuvimos evaluando las posibilidades de tratamiento”, detalló.

El tipo de cáncer que tiene Mujica tiene tres tipos de tratamientos: la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia, pero se optó por esta última opción dada la edad que tiene el dirigente uruguayo.

“Pepe tiene 88 casi 89. Tiene una enfermedad inmunológica y una insuficiencia renal. Alejan la posibilidad del tratamiento quirúrgico en este momento. También aleja la quimioterapia y nos quedamos con la radioterapia”, explicó la profesional.

Esto significa una “buena noticia” del tipo de cáncer que tiene Mujica, resaltó.

El expresidente de Uruguay José Mujica, a la izquierda, y su esposa Lucía Topolansky ingresan al palacio presidencial de La Moneda para una ceremonia que marca el 50 aniversario del golpe militar que derrocó al gobierno del fallecido presidente Salvador Allende en Santiago, Chile, el 11 de septiembre de 2023. (AP Foto/Esteban Félix, Archivo)

Pannone destacó a Mujica como un “excelente paciente”, que tiene una “excelente compañera”, por su esposa, Lucía Topolansky. “Decidieron tomar las medidas recomendadas de alimentación desde ya”, destacó.

Otra consideración de la médica para tomar la decisión fue respecto al ánimo del ex presidente. “Separar a Pepe durante más de 40 días de Lucía, de la chacra, de la militancia, de los compañeros es algo que sin dudas nos iba a jugar en contra en la recuperación”, aseguró.

Mujica se atenderá en la Clínica Cor, que es propiedad de Álvaro Vázquez, hijo del dos veces presidente de Uruguay Tabaré Vázquez. Este médico puso “a las órdenes” este centro de salud para el tratamiento y el equipo médico lo eligió ya que, además, tiene un convenio con el Sanatorio Casmu, donde se atiende Mujica.

El expresidente José Mujica junto a Ruben Rada y el candidato a presidente que apoya, Yamandú Orsi (@OrsiYamandu)

La médica de Mujica dijo que el “objetivo máximo” que persigue el ex mandatario es la “curación” y el “objetivo intermedio” es tener una “larga sobrevida”. “Tenemos que evaluar la respuesta a este tratamiento. Recién está empezando”.

Pannone explicó que tener un tumor es distinto a tener cáncer porque el primero es una masa que crece dentro del cuerpo y no necesariamente tiene por qué ser maligno. “Lo diferencia la anatomía patológica. Por eso es que algunos de ustedes me consultaron al principio y yo les respondí que, a nivel científico, hasta no tener la anatomía patológica yo no iba a hablar de las características”, aseguró.

Por la mañana, Topolansky dio algunos detalles sobre la salud de su esposo en una entrevista en el programa Arriba Gente de Canal 10. “No hizo metástasis” y aseguró que iniciará el tratamiento “de inmediato”. “Mañana (por el viernes) le van a hacer un chequeo para ver el punto exacto donde tiene que caer la radioterapia y empezaría de inmediato. Es un mes y medio de tratamiento”, comentó.

El ex presidente uruguayo José Mujica anunció que tiene un tumor en el esófago

El ex presidente reapareció este 1° de mayo en un clásico almuerzo con políticos y amigos y dijo sentirse “bastante bien” a quienes lo consultaban. Les contó que tiene que cumplir una dieta estricta y, por ejemplo, no pudo comer carne. Bromeó con que iba a terminar “licuando” al asado y tomarle “tipo bebida con ensalada y todo”.

“Me han hecho un chequeo de todos lados y el asunto está localizado. Es un tipo de variante celular que es muy atacable por radiación. Es casi seguro que el tratamiento que me van a imponer va a ser de radiación”, anticipó.

Consultado sobre si tiene miedo, contestó: “¿Miedo de qué? ¿De morirme? Todo lo que nace, nace para morirse. Hay que aceptarlo. Y yo he tenido suerte: tengo balazos a patadas, perdí el paso, tengo una enfermedad inmunológica. ¡Estoy viviendo gratis! ¡Qué me voy a quejar! Cuando me toque, me toque”.