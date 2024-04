El candidato oficialista en Uruguay rechazó la idea de José Mujica de donar parte del sueldo presidencial: “Pocas veces vi tal demagogia”

El precandidato a presidente de Uruguay Álvaro Delgado, en el acto del lanzamiento de su campaña en Montevideo (Partido Nacional)

(Desde Montevideo, Uruguay) - El ex presidente uruguayo José Mujica (2010-2015) pretende que quien sea electo mandatario en su país en las elecciones de este año done un 40% de su sueldo para combatir la pobreza. El veterano político hizo este planteo en un acto político durante el fin de semana y en su propuesta también incluyó al gabinete del futuro gobierno. Pero la idea no fue bien recibida por el principal candidato del oficialismo, el ex secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado.

Para el postulante, la propuesta de Mujica es un planteo demagógico. “Me parece una demagogia… Ya he visto demagogias en política, pero pocas veces había visto demagogias de este tipo”, dijo Delgado, mano derecha del presidente Luis Lacalle Pou durante los primeros cuatro años de su gobierno.

Para el candidato del Partido Nacional, los dichos de Mujica hablan de “un poco de desesperación” del opositor Frente Amplio, señaló en una rueda de prensa.

Mujica planteó durante el fin de semana que aplicar esta medida permitiría “tener autoridad moral para agarrar del cogote a esos que tienen que colaborar, para sacar ese mundo que está sumergido”. El ex mandatario reconoció que la medida “no es suficiente” para combatir la pobreza.

El expresidente uruguayo José Mujica, en un acto de su sector político, el Movimiento de Participación Popular (@MPP609)

Mujica sugirió que el futuro presidente obligue a que también “pongan algo” quienes sean parte de la burocracia de confianza”, desde los ministros a los porteros. “No se puede pedir solidaridad si no empezamos por quienes tienen responsabilidad”, argumentó el ex presidente.

Al responderle, Delgado recordó algunos episodios cuestionados de su administración. “A mí me hubiera gustado que, en vez de eso, hubiera cuidado más la plata de los uruguayos”, apuntó. Recordó que durante los gobiernos del izquierdista Frente Amplio se enterraron “USD 200 millones en la regasificadora” Gas Sayago y que tiraron “USD 80 millones en un horno en Paysandú que se está herrumbrando”. Además, mencionó la recapitalización de la petrolera estatal Ancap y el cierre de la aerolínea Pluna.

“Esas son las cosas que cambian la aguja. No es el 40% del sueldo de un presidente. Esas cosas cambian la aguja cuando uno quiere hacer políticas públicas”, señaló.

El precandidato a presidente de Uruguay por el Partido Nacional Álvaro Delgado (@mariadelimauy)

Durante su gobierno, Mujica donó el 80% de su sueldo para el plan de viviendas Juntos y fue la persona que más aportó para este programa social. El 66% de sus gastos fueron financiados con fondos públicos; otro porcentaje relevante fueron donaciones. Mujica aportó USD 450.000 en total, que correspondió a una tercera parte de las donaciones.

Otros dirigentes del oficialismo también cuestionaron la propuesta de Mujica. El senador Javier García la consideró poco seria y la definió como “demagogia pura y dura”. En declaraciones a Telenoche, el dirigente recordó cuando los gobiernos del Frente Amplio “fundieron Ancap” y destinaron USD 200 millones a la regasificadora. “Con esos miles de millones de dólares sí que se podrían enfrentar los problemas del país”, argumentó García.

Laura Raffo, la precandidata del Partido Nacional que aparece segunda de cara a las elecciones primarias, dijo que “donar el sueldo o no no va a mover la aguja”. “La aguja de la gente la mueven las propuestas que atienden a sus necesidades, a generar empleo, a dar más seguridad, a profundizar la llegada en salud a todo el país y proteger el bolsillo”, consideró.

La precandidata del Partido Nacional Laura Raffo (Sumar)

El senador Jorge Gandini, otro de los precandidatos a la Presidencia por el Partido Nacional, dijo que la parte del salario que pueda donar un presidente “no cambia la cosa”. “Queda lindo para que la barra aplauda, pero no es así”, apuntó.

El sueldo líquido (lo que recibe en mano) de un presidente en Uruguay es 526.020 pesos uruguayos (unos USD 14.000). El 40% de ese total, son 210.408 pesos uruguayos. Si se donara ese monto, en un período de gobierno el aporte totalizaría unos USD 327.000.