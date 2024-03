Crece el escándalo en Ecuador por los nexos entre el ex presidente Rafael Correa y el capo narco Leandro Norero

Escándalo por los bínculos entre el ex mandatario ecuatoriano Correa y Leandro ‘El Patrón’ Norero

Las explosivas declaraciones de algunos de los personajes claves del caso ‘Metástasis’ en Ecuador revelaron durante la última semana detalles sobre el funcionamiento de la trama de corrupción política, judicial, policial y carcelaria que giraba en torno al narcotraficante y lavador de dinero Leandro ‘El Patrón’ Norero, asesinado en prisión en 2022.

Durante una audiencia muy extensa, los primeros testimonios revelaron cómo Norero había tejido una red de contactos en el sistema político y en el aparato judicial para sus propios intereses, de modo que pudiese hacer negocios sin ser sancionado por la Justicia.

El último miércoles se escuchó la primera declaración ofrecida por Marcelo Lasso, quien fue compañero de celda y persona de confianza del asesinado narcotraficante. Frente al juez, afirmó que Norero mantenía conversaciones con el ex presidente y prófugo de la justicia de Ecuador, Rafael Correa. Según Lasso, el capo y el ex mandatario discutían la liberación del ex vicepresidente Jorge Glas, quien fue condenado por corrupción, se encuentra prófugo y actualmente está hospedado en la Embajada de México en Quito.

Rafael Correa hablaba con el narco Leandro Norero para liberar a Jorge Glas

Lasso detalló que Daniel Salcedo, condenado por corrupción en los hospitales públicos y vinculado al caso Metástasis, junto a Norero tramitaban la liberación de Glas “con fines políticos”. Además, en las conversaciones que Correa habría mantenido con el capo, Norero se refería a él como “Mashi”, un término kichwa que significa compañero y que fue acuñado por Rafael Correa mientras era presidente. Además, el usuario de Correa con el que se comunicaba con Norero era RC5, como las siglas y número del movimiento Revolución Ciudadana.

Ricardo Patiño, entonces canciller de Ecuador, Leandro Norero y el ex presidente Rafael Correa en 2009 (Expreso)

El testimonio que incrimina a Correa

Marcelo Lasso- La verdad que hablaron un par de veces. Hablaban más que todo de la libertad del señor Jorge Glas. Leandro y Daniel Salcedo estaban invirtiendo en la libertad del señor Jorge Glas, con fines políticos, pues sabían que eventualmente podía coger fuerza, podía volver a tener un cargo político y sabían que les iba a servir.

Fiscal Diana Salazar- ¿Cómo usted conoce que se refería al señor Rafael Correa?

Marcelo Lasso- Porque yo vi las videollamadas, yo lo escuché hablando. Vi su cara. Lo vi hablándote por teléfono. Yo pasaba en la celda con él (Norero).

Fiscal Diana Salazar-¿Cómo le decía el señor Correa?

Marcelo Lasso- Mashi

En su testimonio, Lasso también aseguró que Leandro Norero tenía miedo de que lo envenenaran, que Pablo Ramírez, ex director del Servicio de Cárceles, recibió USD 200.000 como “donación” del narco, y que el juez Emerson Curipallo –también procesado– recibió sobornos para fallar a favor de líderes criminales.

En su cuenta de X, el ex presidente Rafael Correa ha emitido varios trinos sobre el testimonio de Lasso. Correa ha escrito: “¿Nos ponemos ante un detector de mentiras?” y ha dicho a sus seguidores que “va a ser relativamente sencillo derrumbar esta nueva infamia”.

Rafael Correa sobre el testimonio de Marcelo Lasso, testigo protegido del caso Metástasis

La trama política

El jueves también se conoció la declaración de Helive Ángulo, alias Estimado, administrador de los bienes de Norero, en la que denunció los vínculos de Norero y el exasambleísta Ronny Aleaga, del partido correísta; pero también reveló los tratos que habrían existido entre el narco y Agustín Intriago, alcalde del municipio de Manta, quien fue acribillado por sicarios en julio de 2023.

Norero quería participar en la contratación pública del Municipio de Manta para blanquear el dinero que tenía. El narco logró entablar conversaciones con Agustín Intriago y ambos hicieron un trato, según el testimonio de Ángulo, ahora testigo protegido: “Yo conversé con el alcalde (Agustín Intriago), ya que yo venía trabajando con él desde el 2019, le ayudaba respecto a temas legales muy básicos, y me indicó que si le podía ayudar con un préstamo de USD 500.000 dólares y la compra de un departamento, el cual había sido obtenido por el arreglo de un trámite de propiedad horizontal”.

Ronny Aleaga es uno de los 52 procesados del caso Metástasis

Ángulo relató que Norero le entregó una “donación” a Intriago en efectivo. La suma fue de USD 178.000, luego le prestó los USD 500.000 que había pedido “con el fin de que este dinero fuera invertido en obra pública”.

Desde la clandestinidad, Aleaga ha asegurado que su vinculación al caso Metástasis es una persecución política y ha iniciado una campaña en contra de la fiscal Salazar. Según el ex legislador, la fiscal general y él mantuvieron una relación “íntima”.

El 23 de julio de 2023, Agustín Intriago, de 38 años, fue asesinado a balazos cuando visitaba una populosa barriada de Manta, una ciudad portuaria que ha sido identificada como uno de los centros de operaciones del crimen organizado.

De acuerdo con la Policía ecuatoriana, el narco Norero se encargaba desde la cárcel de Latacunga, en la andina provincia de Cotopaxi, de financiar y auspiciar a Los Lobos, Los Tiguerones y los Chone Killers, entre otras bandas criminales que buscaban desplazar la hegemonía de la criminalidad organizada que ostentan Los Choneros, el grupo más antiguo y grande que opera en el país.