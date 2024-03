Caso Metástasis: un testigo reveló que Rafael Correa hablaba con el narco Leandro Norero sobre la liberación de Jorge Glas

Rafael Correa hablaba con el narco Leandro Norero para liberar a Jorge Glas

La audiencia para recibir los testimonios anticipados de los testigos protegidos del caso Metástasis de Ecuador se instaló la mañana del 28 de marzo. El juez Felipe Córdova presidió la sesión donde se escuchó el primer testimonio ofrecido por Marcelo Lasso, quien fuera compañero de celda y persona de confianza del asesinado narcotraficante Leandro Norero. Las declaraciones de Lasso embarran a la política ecuatoriana, ya que afirmó que Norero mantenía conversaciones con el ex presidente y prófugo de la justicia de Ecuador, Rafael Correa. Según Lasso, el capo y el ex mandatario discutían la liberación del ex vicepresidente Jorge Glas, quien fue condenado por corrupción, se encuentra prófugo y actualmente está hospedado en la Embajada de México en Quito.

Lasso detalló que Daniel Salcedo, condenado por corrupción en los hospitales públicos y vinculado al caso Metástasis, junto a Norero tramitaban la liberación de Glas “con fines políticos”. Además, en las conversaciones que Correa habría mantenido con el capo, Norero se refería a él como “Mashi”, un término kichwa que significa compañero y que fue acuñado por Rafael Correa mientras era presidente. Además, el usuario de Correa con el que se comunicaba con Norero era RC5, como las siglas y número del movimiento Revolución Ciudadana.

Ricardo Patiño, entonces canciller de Ecuador, Leandro Norero y el ex presidente Rafael Correa en 2009 (Expreso)

El testimonio se desarrolló así:

Marcelo Lasso: La verdad que hablaron un par de veces. Hablaban más que todo de la libertad del señor Jorge Glas. Leandro y Daniel Salcedo estaban invirtiendo en la libertad del señor Jorge Glas, con fines políticos, pues sabían que eventualmente podía coger fuerza, podía volver a tener un cargo político y sabían que les iba a servir.

Fiscal Diana Salazar: ¿Cómo usted conoce que se refería al señor Rafael Correa?

Marcelo Lasso: Porque yo vi las videollamadas, yo lo escuché hablando. Vi su cara. Lo vi hablándote por teléfono. Yo pasaba en la celda con él (Norero).

Fiscal Diana Salazar: ¿Cómo le decía el señor Correa?

Marcelo Lasso: Mashi

El ex legislador correísta y los narcos

Ronny Aleaga es uno de los 52 procesados del caso Metástasis

El ahora testigo protegido también se refirió a Ronny Aleaga –ex asambleísta correísta, Latin King, procesado por el mismo caso y prófugo. Según Lasso, Aleaga habría mantenido conversaciones con el narco Leandro Norero y otros líderes criminales como alias Fito y JR de Los Choneros, según el testimonio de Marcelo Lasso: “En los meses de julio, agosto y septiembre se movió mucho el tema de las pacificaciones en las cárceles. Leandro Norero tuvo conversaciones con alias Fito, alias Junior, alias Choclo, con Xavier Jordán y con Ronny Aleaga, porque al haber sido parte de los Latín Kings, tiene un contacto muy cercano con alias “Diablo”, quien es líder de esta organización a nivel nacional. Los abogados Christian Romero y Kevin P. entraban a la cárcel utilizando mi nombre para que no quedaran registrados los nombres de ellos (...) Christian R. fue el encargado de hablar con Émerson Curipallo para la aceptación de los pagos por la libertad de alias Madrid que costó USD 120.000 y por alias ‘Cuyuyui’, también USD 120.000″.

Desde la clandestinidad, Aleaga ha asegurado que su vinculación al caso Metástasis es una persecución política y ha iniciado una campaña en contra de la fiscal Salazar. Según el ex legislador, la fiscal general y él mantuvieron una relación “íntima”.

Rafael Correa sobre el testimonio de Marcelo Lasso, testigo protegido del caso Metástasis

En su testimonio, Lasso también aseguró que Leandro Norero tenía miedo de que lo envenenaran, que Pablo Ramírez, ex director del Servicio de Cárceles, recibió USD 200.000 como “donación” del narco, y que el juez Emerson Curipallo –también procesado– recibió sobornos para fallar a favor de líderes criminales.

En su cuenta de X, el ex presidente Rafael Correa ha emitido varios trinos sobre el testimonio de Lasso. Correa ha escrito: “¿Nos ponemos ante un detector de mentiras?” y ha dicho a sus seguidores que “va a ser relativamente sencillo derrumbar esta nueva infamia”.