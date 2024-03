Brote de dengue en la Isla de Pascua: el alcalde criticó a las autoridades sanitarias chilenas

Hasta hoy se han confirmado 21 casos de dengue en la isla.

(Desde Santiago, Chile) Luego de confirmarse el pasado viernes tres casos de dengue en Isla de Pascua - aunque los locales prefieren su nombre autóctono, Rapa Nui-, la cifra subió rápidamente a 21 este jueves. Debido a esto, el alcalde Pedro Edmunds Paoa cuestionó a la autoridad sanitaria por no invertir para resolver este problema que aqueja a la isla desde hace más de dos décadas.

Edmunds recordó que los brotes de dengue son comunes en la isla, pues se registran desde hace ya 24 años. “El fondo del problema lo sabe la Ministra y lo sabe su jefe de Epidemiología. El asunto es que no quieren ponerle el dinero para resolverlo de una vez. Me da mucha pena, de no escucharnos durante tanto tiempo, dos décadas y media, y hoy día en Santiago tienen 100 casos. No esperen a tener 1 millón de casos. Resuelvan el problema de fondo”, señaló a BíoBío.

Ojo con la sintomatología

La Seremi de Salud, Lorena Cofré, sostuvo que han adoptado todas las medidas y acciones inmediatas, como vigilancia y control epidemiológico, además de fumigación para eliminar el vector y posibles criaderos.

“Efectivamente tenemos casos confirmados de dengue, sin embargo, se han adoptado las medidas de control químico y vigilancia correspondiente al a situación. El llamado es a poner atención a la sintomatología, pues nosotros ya estamos realizando fumigaciones en el sector”, aseguró Cofré.

El delegado presidencial provincial de Rapa Nui, Sergio Tepano, junto con reafirmar lo indicado con la seremi de Salud respecto al monitoreo de los casos, confirmó que hasta el miércoles se han reportado 21 pacientes, de los cuales la mayoría presentando sintomatología leve.

“Seguimos monitoreando día a día, llevamos un conteo y nuestro hospital está preparado para tratar este brote de dengue. Al día de hoy van 21 casos en todo el territorio”, detalló Tepano.

La seremi de Salud añadió que es clave prevenir los criaderos de mosquitos y, a modo de precaución, no tener acumulaciones de agua estancada al aire libre y tenerla solo en recipientes cerrados.

¿Qué es el dengue?

El dengue es una enfermedad de carácter viral que se transmite por mosquitos hembra de la especie Aedes aegypti, principalmente, y el Aedesalbopictus, en menor grado.

Estas especies de mosquitos también pueden propagar el Chikungunya, la fiebre amarilla y la infección por el virus Zika.

¿Cuáles son los síntomas?

No todas las personas desarrollan síntomas, pero los más comunes son fiebre, sarpullido, dolor (incluyendo dolor de cabeza detrás de los ojos) y fuertes dolores articulares. Los síntomas suelen durar entre 2 y 7 días. Aproximadamente una de cada 20 personas enfermas puede desarrollar dengue grave, que puede ser mortal si no se trata rápidamente. Los síntomas del dengue grave incluyen hemorragias por la nariz o las encías, vómitos, dificultad para respirar, hipotensión y fallo orgánico. Entre el 2% y el 5% de personas con dengue grave puede morir. Sin tratamiento, la mortalidad por dengue grave puede llegar al 50%.

¿Cómo prevenir su transmisión?

La única manera de controlar o prevenir la transmisión del virus del dengue es evitar la proliferación de los mosquitos vectores.

Por lo mismo, es necesario alejarse de lugares propicios para la reproducción de mosquitos y eliminar desechos sólidos. Además, se recomienda mantener recipientes de agua limpios y cubiertos.

Para evitar la propagación del dengue, la población general puede seguir las siguientes recomendaciones:

-Evitar que los mosquitos encuentren lugares favorables donde depositar sus huevos.

-Eliminar correctamente los desechos sólidos y posibles hábitats artificiales.

-Cubrir, vaciar y limpiar semanalmente los recipientes donde se almacena agua para uso doméstico.

-Aplicar insecticidas adecuados a los recipientes en que se almacena agua a la intemperie, según corresponda.

-Mosquiteros en las ventanas

-Usar ropa de manga larga

-Utilizar repelentes

-Usar materiales tratados con insecticidas, entre otros.

El mosquito pica con mayor frecuencia durante el día, por lo que se aconseja que estas medidas se lleven a cabo tanto en el domicilio de las personas como en el lugar de trabajo.