Luis Lacalle Pou destacó el vínculo que tiene con el gobierno argentino: “Hay un motivo de optimismo”

El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, participa de la feria agropecuaria Expo Activa en del departamento de Soriano (Presidencia)

(Desde Montevideo, Uruguay) - El cambio de gobierno en Argentina trajo buenas noticias para el Poder Ejecutivo uruguayo. En 100 días, la relación bilateral tuvo avances en algunos temas que parecían estancados durante la gestión de Alberto Fernández. Una decisión fundamental para Luis Lacalle Pou de la administración de Javier Milei fue la aprobación de la profundización del canal del Puerto de Montevideo.

Al participar de la exposición agropecuaria Expo Activa, en el departamento de Soriano, el presidente uruguayo destacó el buen vínculo que tiene con el gobierno argentino. “Nuestro vínculo con Argentina empieza a tener un motivo de optimismo”, destacó este martes 19.

“Quiero señalar algo que va a beneficiar al que está produciendo acá, que es el dragado a 14 metros del puerto de Montevideo a 14 metros. Ese es un cambio sustancial en la política. ¿Y a qué se debe? A que hablaron dos gobiernos un ratito y dijeron: ‘Yo no quiero que a vos te vaya mal para que a mí me vaya bien. Vamos a tratar de que nos vaya a los dos juntos’”, señaló el mandatario en su discurso.

Durante la Expo Activa, Lacalle Pou se encontró por primera vez con el nuevo embajador argentino, Martín García Moritán.

A fines de febrero, la delegación de Argentina ante la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) aprobó un proyecto de obra presentado por Uruguay para la “ampliación y profundización” del canal de acceso al Puerto de Montevideo a 14 metros, anunció entonces el canciller Omar Paganini.

Tras esta decisión, el presidente recordó que había intentado lograr esa aprobación durante el gobierno de Fernández y celebró que, bajo el mandato de Milei, se concretó en “muy poco tiempo”. La decisión implica que quede atrás la “lucha entre puertos”. “O todos entendemos que el río es un lugar donde vamos a ganar, que la hidrovía es un lugar donde vamos a ganar o seguimos de alguna manera evitando que el otro crezca”, declaró en ese momento.

En su discurso del martes en el evento agropecuario, Lacalle Pou repasó que su gestión estuvo marcada por el cambio de los precios de las materias primas y los combustibles y por la “abundancia y escasez” que provocó la guerra. Estos episodios provocaron que el gobierno tome “distintas medidas de coyuntura” sin dejar de mirar “el largo plazo”, destacó.

Durante la gestión de Alberto Fernández, Uruguay no logró la aprobación del dragado a 14 metros del Puerto de Montevideo (EFE/Federico Gutiérrez)

Lacalle Pou, que destacó que le restan 347 días para finalizar el mandato, dejó algunas “sugerencias” pensando a futuro. “Todos tenemos claro, y eso debería ser una firma de todos los precandidatos, que tenemos que terminar con esa absurda división entre el campo y la ciudad. El Uruguay es uno y todos, de alguna manera, tenemos un amigo o pariente y vivimos del campo”, señaló.

El mandatario destacó algunas políticas de Estado que fueron tomadas en gobiernos de distintos partidos. Recordó que en 1987, durante la presidencia de Julio María Sanguinetti, se aprobó la Ley Forestal, que permitió la instalación décadas después de tres plantas de celulosa en el país. “Me imagino que hoy nadie se arriesga a decir que está en contra”, sostuvo. También destacó la Ley de Riego, votada durante el gobierno del Frente Amplio.

“Vamos a pararnos todos ahí arriba. Ya he escuchado a candidatos hablar del riego. Ahora nadie habla porque sale agua por todos lados. Pero del agua hay que ocuparse cuando hay y no cuando no hay”, sugirió.

Lacalle Pou también pidió no crear más “estructuras burocráticas” en el Estado de forma de “facilitarle la vida a la gente” sin generar “más instituciones” que, en lugar de acelerar, “complican” la toma de decisiones.

El mandatario dijo que el próximo año, si lo invitan, irá a la Expo Activa de Soriano pero en otro rol: ya como ex presidente.