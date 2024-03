Álvaro Delgado, mano derecha de Luis Lacalle Pou, lanza su campaña para presidente de Uruguay: “Ni un pasito atrás”

El primer spot de campaña del Álvaro Delgado, candidato a presidente de Uruguay por el Partido Nacional

(Desde Montevideo, Uruguay) - El precandidato a presidente de Uruguay por el Partido Nacional (PN) Álvaro Delgado centra su campaña en “reelegir al gobierno”. El postulante, favorito en las encuestas de cara a las primarias del 30 de junio, fue hasta diciembre el secretario de la Presidencia de Luis Lacalle Pou y sabe que la gestión del mandatario registra altos niveles de aprobación en la población.

Es por eso que su mensaje de campaña es una apuesta a la continuidad del gobierno actual, como quedó reflejado en el jingle de campaña que presentó este jueves. En la canción publicitaria, Delgado invita a ir “juntos de nuevo”, llama a evitar la “grieta”, a que no “venga el bajón” ni las “viejas heridas”. “Ni un pasito para atrás, siempre para adelante”, dice la letra.

Delgado hará este sábado en el Palacio Peñarol un acto masivo de lanzamiento de su candidatura, donde se espera que asistan unas 6.000 personas, según informaron a Infobae fuentes de su entorno. En el evento tocará el artista Lucas Sugo y sobre la hora 16:30 hablará el precandidato a presidente.

El precandidato a presidente de Uruguay Álvaro Delgado en una recorrida por Rivera, al norte del país (@AlvaroDelgadoUy)

A comienzos de febrero, Delgado oficializó su precandidatura para las primarias del Partido Nacional. Para confirmar su postulación, deberá ganar las internas del 30 de junio. “Nosotros vamos a ofrecer a la gente la posibilidad de reelegir al gobierno generando los dos componentes que lo caracterizaron: la libertad y la confianza”, aseguró Delgado en esa conferencia.

Allí presentó la consigna Uruguay Para Adelante, que también es el nombre del paraguas político que lo apoya. “(La consigna) nos va a identificar a todos nosotros porque, en primer lugar, nosotros estamos mirando para adelante, muy orgullosos de lo que hemos y estamos haciendo. Somos orgullosos integrantes y militantes de este gobierno nacional de coalición”, aseguró.

El exsecretario de Presidencia destacó que la administración de Lacalle Pou puede mostrar “una serie de logros” que le dan “orgullo” a los dirigentes de su partido. “Este gobierno ordenó una casa que estaba bastante desordenada y además hizo caminar el país hacia adelante”, señaló.

Álvaro Delgado es un dirigente del Partido Nacional cercano al presidente Luis Lacalle Pou (@AlvaroDelgadoUy)

Este miércoles se difundió la primera encuesta de intención de votos después de ese lanzamiento formal. La consultora Opción asegura que Delgado afianzó su liderazgo en la interna del Partido Nacional, al triplicar la intención de votos de Laura Raffo, la precandidata que es apoyada por el Herrerismo, un sector histórico dentro de esa colectividad política.

El informe de Opción destaca que Delgado registró su “mayor volumen histórico” dentro de la interna blanca (como se le denomina al Partido Nacional) al alcanzar el 61% de intención de voto. Esta es la “mayor distancia” sobre Laura Raffo, que sería votada por el 19%, según esta encuesta. Esta tendencia no muestra “signos de emparejamiento” sino más bien todo lo contrario: hay un “ensanchamiento de las diferencias con el resto de los competidores”.

Las elecciones primarias no son obligatorias en Uruguay, un aspecto que las encuestadoras deben ponderar ya que suelen ir a votar quienes forman parte del núcleo más duro de los partidos. “Aún no es posible saber qué ni cuántos electores concurrirán a votar a la interna del PN. Sin embargo, análisis adicionales con perfiles de electores más politizados o proclives de concurrir a votar en las elecciones internas no revelan cambios sustanciales”, aclara Opción.

El precandidato a presidente de Uruguay por el Partido Nacional Álvaro Delgado (@AlvaroDelgadoUy)

“Además de las ventajas en opinión pública, el posicionamiento de Delgado se ve fortalecido por sus ventajas estructurales, muy particularmente por tener el apoyo de la amplia mayoría de los intendentes blancos”, destaca el análisis de la consultora.

La candidatura de Raffo, en tanto, ha mostrado una “notable estabilidad” en torno al quinto del electorado del partido. Si bien la postulante no consiguió “acortar distancias” con Delgado, mantiene una “base firme” de apoyos. Las preferencias para otros postulantes muestran “similares guarismos”: Juan Sartori registra el 7% de los apoyos –aunque no confirmó aún su precandidatura– y Jorge Gandini el 6%.