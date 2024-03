Juzgan a un médico acusado de abusos sexuales a pacientes con cáncer en una clínica exclusiva de Santiago de Chile

La Justicia busca condenarlo a 16 años de presidio por dos delitos en calidad de reiterados.

(Desde Santiago, Chile) Un reguero de denuncias por abusos sexuales dejó el oncólogo Manuel Álvarez desde su llegada en 2011 como jefe del Centro Clínico del Cáncer a la Clínica Las Condes en Santiago. Sus víctimas y sus familiares pudieron finalmente subirlo al estrado este lunes, en la primera jornada de un juicio que podría extenderse por casi un mes.

La primera denuncia formal data de noviembre de 2017. Un año antes, M.G. había sido diagnosticada con un agresivo cáncer. Su médico tratante fue justamente Álvarez y la terapia consistía en internaciones quincenales para su respectiva quimioterapia, según informa un reportaje de BíoBíoChile Investiga.

Tal como consta en la indagatoria del persecutor de la Fiscalía de Género Oriente, Felipe Cembrano, a poco andar comenzaron los abusos y en septiembre de 2017, M.G. no soportó más. Primero reveló los ultrajes a su psiquiatra y psicólogo y un mes después, volvió a repetir su denuncia, esta vez a una oncóloga de la misma Clínica Las Condes.

“El poder del doctor Álvarez era tal, que era imposible oponerse. La víctima lo consideraba su salvador. Ella ya tenía interiorizado que elegía la vida y así estar con su familia y nietos, por sobre su libertad sexual”, dijo Susana Borzutzky, abogada que representa a M.G.

Según la profesional, los abusos estuvieron acompañados de la manipulación, pues Álvarez tomó ventaja del delicado estado de salud de sus víctimas para llevar a cabo los ataques.

“El doctor Álvarez se aprovechó de su posición de poder para abusar de M.G. luego de convencerla que era su salvador. Prácticamente, la única persona en el mundo que podía hacer frente al cáncer avanzado que la víctima padecía y que terminó por cobrar su vida (…) Los abusos ocurrieron en cada ocasión que el doctor podía. En las habitaciones sin cámara de la Clínica Las Condes o en el baño de estas piezas”, aseguró.

A inicios de noviembre de ese mismo año, la enfermera que la atendía presenció uno de los ataques. Ella se convirtió en la primera testigo presencial. Atinó, a través de su jefatura, a dar conocer lo ocurrido a la dirección de la clínica, sostiene la indagatoria. No pasó mucho. A la siguiente sesión, otra de las profesionales presenció una nueva agresión sexual. Ante la falta de resguardos, la enfermera decidió ingresar una denuncia ante la PDI que días más tarde sería ratificada por la víctima.

M.G. murió el 20 de septiembre de 2023. Su testimonio estará presente en el juicio iniciado este lunes, luego de que en octubre de 2022 declarara de manera anticipada, pues se muerte era inminente. Lo hizo internada en la misma clínica donde sufrió los tormentos del médico.

“Cuando el abuso contra M.G. quedó al descubierto por una enfermera de la Clínica Las Condes, a lo menos otras siete personas ya sabían de esta situación, pero no habían denunciado por temor a enfrentarse con él. La justicia no protegió a M.G. cuando ella estaba con vida, pero esperamos que ahora sí pueda hacerlo. La defensa aplicó una serie de estrategias para dilatar este juicio y que la víctima falleciera sin poder entregar su testimonio. Esperamos ahora que el tribunal les demuestre que esta estrategia inhumana y maquiavélica no tiene cabida en nuestro sistema procesal penal”, recalcó Borzutzky.

Solo una de sus víctimas podrá testificar en el juicio, pues las otras ya fallecieron.

La condena

En diciembre de 2017, Manuel Álvarez dejó —momentáneamente— la Clínica Las Condes y se fue al Hospital de Magallanes en Punta Arenas (a más de 2.000 kms al sur de Santiago) en calidad de contrata. Ahí atendió a G.M., mujer de 49 años. Al poco andar, su paciente lo denunció por “actos impropios”. El relato era básicamente el mismo al de M.G.

El Ministerio Público de esa ciudad abrió una investigación, pero la víctima no obtuvo justicia en vida. Falleció de una insuficiencia hepática el 18 de julio de 2018, un mes después de haber denunciado al doctor. En aquella ocasión, Álvarez fue condenado a 818 días por el delito de abuso sexual.

Sin embargo, las denuncias se sumaron. En 2019 apareció una nueva acusación contra el facultativo. Los abusos, de acuerdo al testimonio de M.R., se remontaban a 2016 y 2017 cuando Álvarez aún estaba en la Clínica Las Condes. Fue en medio de controles anuales que el imputado desplegó nuevamente su modus operandi de abusos, sostiene la indagatoria. El Ministerio Público afirma que cometió los delitos en forma reiterada, al menos en dos oportunidades. M.R., será la única víctima viva que declarará en el juicio.

En la instancia también atestiguarán, a modo de contexto, al menos otras cuatro mujeres que denunciaron haber sufrido abusos sexuales entre 1997 y 2009. Los delitos en estos casos, sin embargo, están prescritos.

Reincorporación a la clínica

Pese al historial de denuncias y a que M.G. aún seguía internada ahí, la Clínica Las Condes reincorporó a Álvarez en 2022. Antes de eso, apuntan antecedentes de la indagatoria, la enfermera que se atrevió a denunciar a la PDI fue despedida cuando estaba con posnatal. Fuentes consultadas también sostienen que todos los funcionarios del Centro del Cáncer que habían declarado contra el médico fueron desvinculados en los meses y años anteriores a su regreso.

“El Ministerio Público está pidiendo dos penas de ocho años de presidio efectivo. Y esperamos, una vez finalizada la etapa probatoria, acreditar los hechos por los cuales se ha presentado la acusación”, dijo este lunes el fiscal Felipe Cembrano.

Consultada la Clínica Las Condes, indicaron que “jamás han tomado represalias en contra de ninguno de sus trabajadores ni colaboradores. El doctor Álvarez hace bastante tiempo que dejó de pertenecer al staff de la clínica”, remataron.