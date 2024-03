Crimen del ex militar venezolano Ronald Ojeda en Chile: un detenido, dos prófugos y esperan el resultado de la autopsia

Continúan las pesquisas para dar con los captores del ex teniente venezolano en Santiago.

(Desde Santiago, Chile) Varias novedades se esperan para este lunes en el caso del crimen del exmilitar Ronald Ojeda, cuyo cadáver fue encontrado este viernes 1 de marzo dentro de una maleta y bajo una gruesa capa de cemento, en una “toma” ilegal de la comuna santiaguina de Maipú.

Te puede interesar: Otro ex militar venezolano bajo protección en Chile aseguró que son cuatro los oficiales que Maduro busca en ese país

La primera es que a partir de las 11 de la mañana (hora de Chile) se formalizará el único detenido por el secuestro, un adolescente venezolano indocumentado. En paralelo, sigue la búsqueda de los otros dos prófugos que ya están identificados y también se esperan los resultado de la autopsia, que entregará luces sobre la causa de muerte del malogrado exteniente coronel venezolano.

Según trascendió, Ojeda no recibió disparos y todo indicaría que fue asfixiado.

Te puede interesar: La esposa del ex militar venezolano secuestrado en Chile pidió protección a la CIDH

El secuestro, dado su nivel de sofisticación, levantó de inmediato las sospechas sobre el verdadero autor intelectual del crimen y desde la familia, ex compañeros y la oposición venezolana han apuntado al régimen de Nicolás Maduro.

El abogado de la familia de la víctima, Juan Carlos Manríquez, explicó a BíoBíoChile que no descarta ninguna hipótesis y que “la referencia al Tren de Aragua es porque pudiera una o más células de la organización haber sido contratadas para ejecutar todo o parte del crimen”.

Te puede interesar: El asesinato de Ronald Ojeda en Chile y la mano criminal de la dictadura de Venezuela

Agregó que, tras las pericias al cuerpo, espera los certificados para llevar adelante las acciones judiciales.

Otros dos sospechosos

Otra diligencia fundamental y que está a la espera de ser concretada es la detención de los otros dos sospechosos que ya fueron identificados por el Ministerio Público y la PDI.

De acuerdo a lo que indicó el fiscal coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, Héctor Barros, ya se emitieron órdenes de aprehensión por ambos y sólo se está a la espera de su ubicación para ser capturados.

No obstante, no se conocen detalles del grado de participación que habrían tenido estos individuos, por los cuales hasta ahora no se han tenido mayores novedades.

Agregó que la familia de Ronald Ojeda ha estado constantemente informada de los pasos a seguir en cuanto a las diligencias, y que se les otorgó medidas de protección y contención.

Por su parte, el exfuncionario de la Policía de Investigaciones y experto en seguridad, Carlos Collao, dijo que de acuerdo a los antecedentes que maneja, no cree que se trate de un crimen perpetrado por “la delincuencia habitual”.

Esto porque, para cometer delitos, el crimen organizado no tiene necesidad de tanta sofisticación, por lo que cree viable una motivación política detrás.

Ante las especulaciones de quién está detrás del secuestro con homicidio, la oposición venezolana exigió al gobierno del presidente Gabriel Boric profundizar en la investigación del caso, recordando que Ojeda se encontraba en condición de refugiado en Chile debido a la persecución política en su contra.

El fiscal a cargo del caso dijo que la familia de Ojeda ha sido informada de todos los avances en la investigación.

Autopsia

La última línea investigativa tiene que ver con esperar el resultado de la necropsia que se le está realizando al cadáver del ex militar en el Servicio Médico Legal (SML), dado que este examen puede aportar antecedentes claves para la investigación. Se espera que el análisis esclarezca la causa de muerte de Ojeda, lo que hasta ahora sólo se mantiene como una hipótesis preliminar.

De lo único que se tiene certeza es que su data de muerte es de entre 9 y 12 días, lo que coincide con su desaparición el 21 de febrero tras ser secuestrado desde su departamento en Independencia.

Asimismo, el examen del SML podría contribuir con datos sobre los captores, así como de la dinámica en que ocurrieron los hechos que culminaron con el crimen del ex militar venezolano.