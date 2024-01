Conductor atropelló a una mujer, se fugó, chocó contra un muro y abandonó el auto

Un auto atropella a una mujer en la ciudad de Florida (Uruguay) y se fuga (@exitorama)

(Desde Montevideo, Uruguay) - La vecina de Florida (Uruguay) Soledad González había detenido su moto frente a un comercio de esa ciudad. Estaba parada sobre el vehículo cuando, sin verlo venir, un auto la embistió y la arrastró unos metros. La mujer se puso a gritar, pero el conductor no frenaba y aceleraba. Las cámaras de videovigilancia de la zona dejaron registrado el hecho y en las imágenes se aprecia cómo el chofer se fuga del lugar.

Te puede interesar: Bolivia investiga el robo de USD 1 millón cometido por tres policías: lo vinculan al narco uruguayo Marset

González quedó tendida en el suelo y, después de unos segundos, los vecinos se acercaron a ayudarla. La mujer estaba con varias lesiones.

El vehículo, en tanto, iba ocupado por dos personas que tras herir a González continuaron manejando. Pero su desplazamiento no sería muy largo: a los pocos metros chocaron contra un muro de una vivienda y abandonaron el auto.

Soledad González, la vecina de Florida (Uruguay) que resultó accidentada por un auto cuyo chofer se fugó (captura Subrayado/Canal 10)

La Policía de Florida ya identificó a los dos ocupantes del auto, informó el jefe de esa unidad, Daniel Romero. Sin embargo, aclaró, esas dos personas no quedaron detenidas porque no hay una orden sobre ellos.

Te puede interesar: El gobierno uruguayo ya analiza el pedido de Starlink para ofrecer internet satelital en el país

Romero informó que se alertó a la Fiscalía de esta situación y que se está trabajando en recabar las pruebas y los testimonios para avanzar en la investigación.

El jefe de Policía detalló que la mujer había estacionado esperando a una persona que estaba dentro del comercio. Las lesiones que sufrió González fueron “leves”, aunque no denunció la situación y la Fiscalía debe decidir si actuará de oficio, aseguró Romero. La mujer, sin embargo, tiene previsto presentar la denuncia junto a un abogado.

Te puede interesar: Uruguay y Argentina expresaron su precupación por la inhabilitación de María Corina Machado en Venezuela

González contó a los medios locales su recuerdo del accidente. “Yo estaba en el comercio, sentada en la moto. Entraron, me arrastraron y lo único que yo recuerdo es que gritaba y gritaba. Ellos aceleraban el auto, hasta que se ve que me pude largar”, afirmó.

Soledad González resultó con múltiples lesiones luego de ser embestida por un auto (captura Subrayado/Canal 10)

La víctima aseguró que no se dio cuenta que venía un auto por detrás y, cuando quiso acordar, la habían chocado “de costado”. Luego, comenzaron a arrastrarla. “Volví a nacer, pero ahora estoy bien, por suerte. Yo pensé que me mataban, me cinchaban la pierna y yo gritaba y gritaba”, dijo la mujer al reconstruir el accidente.

González cree que los conductores estaban alcoholizados, aunque aclaró que no les vio la cara ni conocía a los agresores. “Fue todo tan rápido… Yo pensé que me mataban”, insistió. Su moto quedó destrozada.

La agredida luego fue atendida por un médico forense y aseguró que se presentará con un abogado para hacer dos denuncias. La Policía ya le había tomado las declaraciones en el momento del accidente.

Este lunes pero en Montevideo –a unos 100 kilómetros de Florida– otra mujer fue atropellada en un accidente que tuvo consecuencias fatales. La víctima tenía unos 50 años y falleció tras ser embestida, informó el noticiero Subrayado de Canal 10.

Según testigos, la mujer había cruzado la calle y posteriormente fue atropellada por un camión de carga pesada, que estaba por doblar. La víctima apresuró su paso para cruzar la calle porque tenía la intención de tomar un ómnibus que pasaba por la zona.

“Varias veces hemos pedido que pongan semáforos, pero por el tema de los robos no quieren poner. Pero ha pasado pila de veces que hayan accidentes”, declaró una vecina en rueda de prensa. “Esto es una tragedia. Es horrible”, lamentó.

El conductor del camión resultó ileso del accidente y está a disposición de las autoridades. La mujer fallecida vivía en una cooperativa de viviendas del barrio Punta de las Duranas de la capital uruguaya.

El relato de los testigos es analizado por los investigadores, que determinan cómo ocurrieron los hechos. La Policía Científica trabajó en el lugar y el resultado de las pericias de accidentología será clave para que la Fiscalía avance con la investigación.