La Policía encontró una segunda “casa del terror” utilizada por el Tren de Aragua para secuestros en Santiago de Chile

Hasta el momento hay seis detenidos, todos venezolanos.

(Desde Santiago, Chile) - En un operativo conjunto del Grupo Ecoh de la Fiscalía y el personal del OS9 de Carabineros, la policía chilena allanó este jueves una nueva “casa del terror” ubicada en la comuna santiaguina de Maipú. El inmueble habría sido utilizado para llevar a cabo actos de secuestro y tortura y todo apunta a que está vinculada con el Tren de Aragua.

Ubicada en un entorno campestre, esta es la segunda vivienda descubierta en dicha comuna con tales fines: la semana pasada, la fiscalía informó sobre otro inmueble en la misma área que también tendría propósitos similares y en la que se hallaron restos óseos que están siendo analizados.

Ambos “rucos” - en la jerga delictual venezolana -, se encontraban en lugares aislados, a solo un kilómetro uno de otro y en una toma ilegal de terrenos, y estaban construidos precariamente con cartones, latas y trozos de madera.

El fiscal Héctor Barros, señaló que “la relevancia de estos inmuebles es que con los ingresos que hemos tenido desde la semana han desaparecido por ahora los secuestros con homicidio. No hemos encontrado cuerpos desde que se allanó el primer inmueble, lo que va acreditando que este lugar era bastante relevante para esta organización extranjera”, según consigna un artículo de Radio Pauta.

El funcionario judicial lamentó que “aún no se cuenta con la identidad de todos los autores, toda vez que son personas que están en una situación irregular, venezolanos principalmente, que son los ejecutores”, agregando que dentro de las víctimas se registrarían varias de nacionalidad colombiana.

Todo ello en el contexto de una guerra por el control del mercado de la ketamina, ingrediente principal del famoso “tusi” o “cocaína rosa”, droga que ha calado hondo en los barrios periféricos chilenos y que es continuamente ensalzada en canciones por cultores de ritmos urbanos.

“Las casas de tortura no era algo antes visto en los casos de secuestros o delitos que se cometían por nacionales. De hecho, ese era un plus que teníamos en las investigaciones porque por lo general se utilizaban los inmuebles propios o arrendados por las mismas organizaciones. Este tema de los inmuebles que se usan como escondite de paso para los secuestros son usuales en otros países con criminalidad mucho más fuerte, esto no es un delito nacional, es trasnacional”, recalcó el fiscal.

En ambas viviendas habrían torturado y ejecutado al menos a seis personas.

Restos óseos y documentos

Barros agregó que estos domicilios estarían vinculados a al menos seis o siete casos que terminaron en ejecuciones. Dos de ellos ocurrieron en el mismo sector de Rinconada de Maipú, donde las víctimas fueron masacradas a tiros con sus extremidades atadas. También se identificó la documentación de al menos tres de estas personas asesinadas y una de las credenciales correspondía a uno de los dos cuerpos encontrados previamente.

Por ahora, no hay detenidos por el allanamiento en la segunda casa. Sin embargo, por el hallazgo de la primera casa hay seis detenidos, todos venezolanos.

El coronel de Carabineros, Roberto Saravia, director (s) de la Dirección de Investigación Delictual y Control de Drogas, confirmó que el primer allanamiento generó información que permitió llegar a esta segunda vivienda.

Sobre los restos óseos hallados en la primera casa, Saravia dijo que algunos estaban segmentados, lo que ha dificultado su identificación. Por ello, antropólogos de Carabineros y el Servicio Médico Legal están trabajando con diversas técnicas para confirmar o descartar si son humanos. Actualmente, hay cuatro equipos periciales buscando evidencia orgánica en el último domicilio allanado.