Brasil se prepara para las elecciones municipales: mientras Lula inicia su maratón preelectoral, Bolsonaro choca con su partido

Lula da Silva debate con Jair Bolsonaro antes de las últimas elecciones en Brasil (AP Photo/Marcelo Chello/Archivo)

Tras un año, 2023, dedicado a recorrer el mundo con la idea de relanzar internacionalmente a Brasil, Lula ha cambiado literalmente de rumbo para este 2024 que acaba de comenzar y en los últimos días ha iniciado su gira por el Nordeste del país, bastión histórico de su Partido de los Trabajadores (PT) de cara a las elecciones municipales que se celebrarán el próximo mes de octubre.

Después de la decepcionante actuación en 2020, cuando no logró elegir a ningún alcalde de ninguna capital de Brasil, el partido quiere aprovechar el prestigio de Lula para recuperar terreno en los municipios y construir así la base de alianzas para las presidenciales de 2026. Un viaje, el del presidente, necesario para apoyar a los candidatos a alcalde y concejal del PT después de que una reciente encuesta del Instituto Futura diera a la izquierda una caída libre en las 15 principales ciudades del país.

Sin embargo, no han faltado declaraciones que corren el riesgo de tener el efecto contrario, es decir alejar aún más a los electores del PT. Después del estado de Bahía, uno de los primeros lugares que visitó el presidente fue la refinería de la petrolera nacional Petrobras Abreu e Lima, en Pernambuco. La idea subyacente es que gran parte del maratón preelectoral del líder del PT este año incluirá la inauguración de obras y proyectos del Nuevo PAC (Programa de Aceleración del Crecimiento), como es el caso de esa refinería de Petrobras. Sin embargo, Abreu e Lima es uno de los símbolos más fuertes de la corrupción destapada por la investigación de la fiscalía Lava Jato sobre el escándalo del “Petrolão”, que reveló la malversación de fondos de la petrolera nacional.

Con un coste inicial de 7.500 millones de reales (unos 2.500 millones de dólares al cambio de la época), las obras de la refinería, iniciadas en 2005 y concluidas sólo en 2015 y ejecutadas por los gigantes brasileños de la construcción Odebrecht, OAS, Camargo Corrêa y Queiroz Galvão, ascendieron a 60.000 millones de reales, es decir casi 20.000 millones de dólares. Según el acuerdo de delación compensada del ex ejecutivo de Odebrecht Márcio Faria da Silva, las obras de la refinería habrían reportado 90 millones de reales en sobornos (cerca de 30 millones de dólares al cambio de la época) a ex ejecutivos de la empresa estatal vinculados a los partidos Progresistas (PP), de los Trabajadores (PT) y Socialista Brasileño (PSB).

En resumen, la refinería es un monumento a lo peor de la política brasileña de los últimos años, una catedral en el desierto concebida en colaboración con la empresa estatal venezolana PDVSA, inicialmente en un acuerdo entre el gobierno del PT, el primero de Lula, y el régimen del entonces presidente venezolano Hugo Chávez. La refinería también fue objeto de procedimientos en la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) y el Tribunal de Cuentas Federal (TCU). Pero el boomerang de Lula no sólo eligió este escenario. Sus declaraciones también crearon polémica al mostrar cómo en el debate electoral de este año la idea principal del PT parece ser la demolición completa de la operación Lava Jato y su lucha contra la corrupción. “Esta operación fue orquestada por algunos jueces y fiscales de este país subordinados al Departamento de Justicia de Estados Unidos, que no querían y nunca aceptaron que Brasil tuviera una empresa como Petrobras”, dijo Lula, añadiendo después que el objetivo de la investigación era castigar la soberanía de Brasil y de Petrobras. “No se puede castigar la soberanía de un país y de su empresa más importante”, declaró el presidente. La prensa local se sublevó de inmediato e incluso los votantes en las redes sociales se preguntaron si el PT estaba volviendo a los retrocesos del pasado. “El presidente parece querer irritar a los electores que saben que ha habido mucha corrupción en los gobiernos del PT y prescindir de sus votos”, escribió Ricardo Rangel en el semanario Veja.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (EFE/Andre Borges)

En su viaje maratoniano al Nordeste, Lula también tendió la mano al electorado representado por los militares al asistir a la ceremonia del nuevo Parque Tecnológico Aeroespacial de Salvador creado por el Ministerio de Defensa, mientras que parece haber querido distanciarse del evangélico al suspender en estos días la exención de impuestos sobre las rentas de los pastores neopentecostales. Luego, en marzo, se espera que el presidente visite Piauí, el estado que en 2022 le dio el mayor porcentaje de votos en las elecciones frente a Jair Bolsonaro (76,8%). En la agenda también figuran viajes a dos estados cruciales, los de Santa Catarina y Minas Gerais, que fue decisivo en la victoria presidencial de Lula. Con 20 millones de habitantes, Minas Gerais es el segundo colegio electoral del país y también se considera un espejo del resultado de las elecciones nacionales. Su gobernador, Romeu Zema, del partido Novo, podría ser uno de los candidatos que desafíen a Lula o su sustituto en las presidenciales de 2026, de las que las elecciones municipales del próximo octubre son un ensayo general. En cuanto al estado de Santa Catarina, su gobernador Jorginho Mello es del PL de Bolsonaro, que fue votado abrumadoramente por el 69,7% de los electores en la segunda vuelta de 2022.

En cuanto al ex presidente, también recorrerá el país en busca de apoyos para la campaña de las municipales, que empieza en marzo. Sus viajes comenzarán por las circunscripciones electorales de los estados del sur, centro-oeste y norte del país. El objetivo es activar a su militancia para apalancar los votos de sus candidatos del PL que se presentarán a las municipales. El PL tiene un objetivo ambicioso para 2024 y calcula que puede ganar alrededor de 1.000 municipios en todo el país. Esta cifra es cuatro veces superior al resultado de las últimas elecciones, cuando el partido consiguió 371 alcaldías. Sin embargo, las tensiones no faltan. Las recientes declaraciones del presidente del PL, Valdemar Costa Neto - que elogió a Lula diciendo que se diferencia de Bolsonaro porque “tiene mucho prestigio y carisma » - han dividido al partido en dos. Por un lado, el ex presidente está bloqueando la afiliación al partido de candidatos no alineados ideológicamente con su proyecto político. Por otro, Costa Neto se mueve en dirección contraria y presiona al partido para que se abra más a nuevos votantes que en el pasado apoyaron coaliciones de izquierda. Un ejemplo evidente de este contraste interno es el intento del presidente del PL de incorporar a seis senadores con el objetivo de reforzar la presencia del partido en el Senado y contener al Supremo Tribunal Federal (STF). Una estrategia a la que se opone Bolsonaro, que no quiere afiliar a quienes no le han sido leales en los años anteriores. El próximo lunes ambos se reunirán para retomar el diálogo y discutir la estrategia para las municipales.

En medio de un escenario tan complejo y a menudo contradictorio, el riesgo al final es que el votante pague el precio y se vea obligado a revivir la polarización política que tanto envenenó la campaña de las presidenciales de 2022. Aunque en la última reunión ministerial Lula dio instrucciones a sus ministros para evitar fricciones en las municipales de este año, él mismo sigue manteniendo encendida la llama de la división. El jueves en Pernambuco dijo que Bolsonaro « es un psicópata » que “vive de la mentira, de la malicia y de ofender a los demás”. En varias ciudades, de hecho, candidatos a alcalde de partidos aliados del gobierno, como el PP, los Republicanos, el Movimiento Democrático Brasileño (MDB) y la Unión Brasil apoyarán o serán apoyados por partidarios de Bolsonaro. Un paroxismo político que también se manifiesta en las alianzas aparentemente esquizofrénicas de los candidatos a las alcaldías de las grandes capitales.

Jair Bolsonaro (REUTERS/Adriano Machado)

El caso más llamativo es el de San Pablo, la capital financiera del país. La ex alcaldesa de la ciudad (2001-2005) Marta Suplicy, tras romper con el PT en 2015, está dispuesta a afiliarse de nuevo al partido de Lula, dejando su cargo de secretaria de Relaciones Internacionales del municipio paulista, cuyo alcalde Ricardo Nunes pertenece al partido MDB del “Centrão”, que desde siempre se amolda con facilidad a quien esté en el poder en Brasil. El giro político a la izquierda de Marta Suplicy es necesario para poder presentarse como candidata a vicealcaldesa del candidato de extrema izquierda Guilherme Boulos, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL). “Esta alianza es para derrotar al bolsonarismo en San Pablo”, declararon ambos. Para el diario O Estado de São Paulo, se trata más bien de “pragmatismo electoral” ya que “el PT no tiene ni nombres fuertes ni posibilidades”. La afiliación a un partido es uno de los requisitos establecidos por la Constitución brasileña para que un candidato pueda presentarse a las elecciones. Los otros son la nacionalidad brasileña, el registro electoral y el domicilio en la región de la candidatura. Según la ley de partidos políticos, un candidato debe estar afiliado a un partido al menos seis meses antes de las elecciones. Esto facilita la movilidad de un partido a otro, a menudo diametralmente opuestos, lo que puede dejar perplejo al votante, ya que puede parecer un paso dictado no por la ideología, sino por el utilitarismo. Hasta 2015, se requería al menos un año entre la afiliación a un partido y la candidatura.

Lo único cierto es la lluvia de dinero que inundará estas elecciones, a través de las llamadas enmiendas parlamentarias, los fondos otorgados por el gobierno sin ningún control sobre su uso. En particular, la estatal Codevasf, la Compañía de Desarrollo del Valle de San Francisco, según el diario Folha de São Paulo, ya muy utilizada por Bolsonaro, también es utilizada por el gobierno de Lula “para que diputados y senadores puedan verter miles de metros de asfalto, camiones, maquinaria pesada, tractores y equipos en sus bastiones políticos en este año de elecciones municipales” con el riesgo de falsear las disputas locales. Sólo para 2023, Codevasf ha convocado licitaciones por valor de más de 5.000 millones de reales, unos 1.000 millones de dólares. Y que los próximos meses serán tensos también lo indica el acuerdo de cooperación que acaba de formalizarse entre el Tribunal Superior Electoral (TSE) y Anatel, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones. Gracias a este pacto, los sitios de Internet con “contenido ilegal” podrán ser bloqueados en tiempo real durante las elecciones. Para los 152 millones de electores que acudirán a las urnas el próximo 6 de octubre y con el fin de garantizar la total transparencia del proceso electoral, el TSE también ha iniciado ya la denominada Prueba Pública de Seguridad de las urnas para identificar a tiempo posibles vulnerabilidades, por lo que ha abierto las urnas ante diversas instituciones de control, incluidos los partidos políticos.