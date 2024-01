Violencia en Ecuador: Daniel Noboa declaró el Estado de Excepción

En el marco de una nueva crisis en el sistema carcelario, el mandatario suspendió los derechos a la libertad de reunión, inviolabilidad de domicilio y libertad de tránsito entre las 23 y las 5 de la mañana

En el marco de una nueva crisis de violencia en las cárceles de Ecuador, y mientras la Justicia y las fuerzas de seguridad buscan al delincuente prófugo Adolfo Macías (alias ‘Fito’), el presidente Daniel Noboa declaró el Estado de excepción.

Con esta decisión, que rige por 60 días, Noboa suspendió los derechos a la libertad de asociación, inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia en las cárceles y la libertad de tránsito entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana.

Además, el Estado de excepción “permite movilizar a las Fuerzas Armadas para que apoyen, de forma complementaria, a las labores de seguridad interna de la Policía Nacional, sea en los centros de privación de libertad o en general en las calles”, informó el Poder Ejecutivo.

Foto de archivo del presidente de Ecuador, Daniel Noboa (EFE/ José Jácome)

“Se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y crimen organizado le dictaban al gobierno qué hacer”, dijo el primer mandatario en un video.

Noboa agregó que “lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Por eso desde el Gobierno hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años. Y en respuesta, estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas”.

“He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de Estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar”, detalló el mandatario.

En esa línea, Noboa dijo: “Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. Lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz, por lo que no hay espacio para políticos oportunistas que buscan sacar crédito a costa de una crisis de seguridad penitenciaria. Nosotros no vamos a negociar con terroristas ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos”.

La Fiscalía procesó a dos guardias por la “fuga” de la cárcel de peligroso líder del narco

Adolfo Macías, alias 'Fito', líder de Los Choneros (Europa Press)

La fiscalía procesó el lunes a dos guardias penitenciarios involucrados por la presunta fuga de un peligroso líder del narcotráfico, antes de ser trasladado a una prisión de máxima seguridad, en un caso que le ha valido críticas al gobierno de Ecuador por la falta de control en el sistema penitenciario y la inseguridad en el país.

Ninguna autoridad gubernamental ha hablado de “fuga” para referirse a la desaparición de Adolfo Macías, alias “Fito”, considerado el líder de “Los Choneros”, una de las principales organizaciones del crimen organizado de Ecuador a la que las autoridades le atribuyen nexos con el cártel mexicano de Sinaloa.

La “no presencia” del recluso en su celda, en palabras del comandante de la policía, César Zapata, fue detectada el domingo cuando iba a ser trasladado a la prisión de la Roca, de máxima seguridad, en Guayaquil.

La noche del domingo, la Policía confirmó que tras un gran operativo conjunto con militares desplegado por la madrugada los agentes reportaron la ausencia de Fito en su celda, en la denominada cárcel Regional, parte de un complejo de prisiones ubicado en las afueras de la ciudad de Guayaquil, a unos 270 kilómetros al suroeste de Quito.

Allí el capo cumplía una condena de 34 años por narcotráfico, crimen organizado y homicidio.

La desaparición de Alias “Fito” de la cárcel ha aumentado la presión contra el gobierno del presidente Noboa, que asumió el cargo hace un mes y medio y que ganó la presidencia prometiendo resultados rápidos en la lucha contra la inseguridad en Ecuador.

El presidente tiene un mandato solo de un año y medio, al haber ganado las elecciones adelantadas que convocó el exmandatario Guillermo Lasso.

Ecuador cerró el año con un nuevo récord de homicidios, por tercer año consecutivo, que llegó a casi 7.600 muertes violentas. En 2022, esa cifra fue de 4.600 y en 2021, algo más de 2.100.

El organismo penitenciario confirmó además que en las últimas horas se han registrado incidentes menores en diferentes prisiones y la retención de guardias penitenciarios de las provincias de El Oro, Loja, Chimborazo, Cotopaxi, Azuay y Pichincha, cuya capital es Quito.

En el caso de que se confirme que se trata de una fuga, no sería la primera vez que Macías, de 44 años, evade la seguridad de una cárcel ecuatoriana. En 2013, se escapó junto a 17 reos desde la prisión de máxima seguridad conocida como “La Roca”, donde permanecía recluido desde 2011 y a donde iba a ser trasladado la mañana del domingo.

La banda de Los Choneros operó hasta 2020 bajo el mando de Jorge Luis Zambrano, alias “Rasquiña”, cuyo asesinato desató una sangrienta guerra dentro y fuera de las cárceles con otros grupos delictivos que buscaban ocupar su espacio de poder en el tráfico internacional de drogas.

Fito ha permanecido preso los últimos 12 años, aunque ello no le ha impedido seguir al mando de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, robo, extorsión, entre otros delitos, según las autoridades.

Tiene 14 procesos judiciales, entre ellos por asesinato y delincuencia organizada, cuyas sentencias han sumado 34 años de cárcel, la máxima permitida por la ley en Ecuador.

(Con información de AP)