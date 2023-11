El chileno Rodolfo Guzmán fue elegido entre los 10 mejores chefs del mundo

Guzmán figuraba el año pasado en el puesto 27 del mismo ránking. Crédito: Forbes/Chile.

(Desde Santiago, Chile) Venía subiendo en los ránkings culinarios cada año de manera sostenida hasta que finalmente lo consiguió. Rodolfo Guzmán (45 años), el cerebro detrás del restaurante mas exclusivo de Santiago de Chile, fue elegido como uno de los 10 mejores chefs del mundo según The Best Chef Awards 2023, en una votación desarrollada en el Centro Internacional de Congresos de Mérida, en México.

El fundador del restaurant Boragó (ubicado en la comuna de Vitacura, Santiago) es el único latinoamericano en el top 10 y solo es superado por varios chef españoles y cocineros profesionales de Corea del Sur, Dinamarca y Eslovenia.

Según un artículo del portal The Best Chef, Guzmán es uno de los cocineros “más influyentes e innovadores de América Latina. Creció rodeado de los sabores y aromas de la cocina tradicional chilena y es conocido por sus técnicas innovadoras, como el uso inteligente de la fermentación y el ahumado, que resaltan el sabor y la textura naturales de los ingredientes”.

Entre las principales cualidades de su cocina resaltan “la creatividad, la atención al detalle y el respeto por las prácticas culinarias tradicionales. La cooperación con los pequeños productores y agricultores juega un papel importante”.

Una de las características de la cocina de Guzmán es la utilización de ingredientes endémicos: el agua que sirven proviene de las lluvias patagónicas, la leche es ordeñada por ellos mismos y los vegetales los cultivan en su propia huerta a solo treinta minutos del restaurante.

The Best Chef señala que el menú de Boragó “cambia constantemente, reflejando la disponibilidad estacional de ingredientes. Al crear sus platos, Rodolfo Guzmán a menudo se inspira en los paisajes y la cultura de Chile”.

Además, la publicación señaló que Rodolfo Guzmán une la “biodiversidad con el patrimonio cultural chileno”.

Su restaurante, Boragó, es el más exclusivo de Santiago. Crédito: Forbes/Chile.

Carrera ascendente

El restaurant Boragó integra desde el 2013 la lista de los World’s 50 Best Restaurant Awards, el reconocimiento más prestigioso al que puede aspirar un restaurante latinoamericano. Guzmán, por su parte, en septiembre del año pasado ocupaba el puesto 27 entre los 100 mejores chefs del mundo por The Best Chef Awards 2022.

El ránking enfatizó que tanto el restaurante como su figura “ganaron rápidamente reconocimiento internacional por su enfoque innovador de la cocina chilena, que combina ingredientes locales y autóctonos de una manera inesperada”.

Guzmán también es cofundador de la Sociedad Gastronómica de Chile, cuyo principal objetivo es promover y preservar las tradiciones culinarias chilenas.

El menú de 12 a 17 tiempos cuesta unos $148.000 ($170 dólares)

¿Cuánto cuesta comer en Boragó?

Un menú por tiempos que puede incluir de 12 a 17 preparaciones, y que va variando dependiendo de las estaciones del año y la disponibilidad y frescura de los ingredientes, tiene un valor de $148.000 ($170 dólares).

En cuanto a los líquidos, ofrecen un maridaje de vino endémico de cinco a seis tiempos, que tiene un valor de $86.000 ($100 dólares). Además, cuentan con un maridaje de jugos, de cinco a seis tiempos, por un costo de $40.000 ($45 dólares).

Mediante un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, el profesional señaló que “estar entre los mejores es un desafío constante y ser reconocido en el puesto número 10 por mi trabajo es un honor inmenso”.

“Este logro refleja años de dedicación, pasión y un enfoque constante en la innovación culinaria. Hemos trabajado incansablemente para perfeccionar nuestros platos, utilizando ingredientes chilenos para crear sabores intensos y deliciosos que representan nuestra cultura y tradición”, agregó.