Ladrones ingresaron armados a una clase en una universidad en Montevideo, robaron celulares a alumnos y huyeron

(Desde Montevideo, Uruguay) - Dos delincuentes encapuchados y armados ingresaron por el fondo de un centro educativo de Montevideo, entraron a una clase en la que había 15 estudiantes y apuntaron a los alumnos exigiendo los celulares. Los hombres robaron tres aparatos y salieron del salón, sin herir a ningún menor.

El episodio ocurrió en una de las sedes de la Universidad del Trabajo (UTU), el programa de la educación pública uruguaya enfocado en planes técnicos y tecnológicos. El centro educativo está ubicado en la Cruz de Carrasco, un barrio periférico de la capital uruguaya.

En todo el local, había 150 alumnos y 15 docentes al momento del robo.

El profesor de la clase violentada, Gabriel Correa, relató a Telemundo que la jornada transcurría en forma normal y que, sobre la hora 9.30, dos hombres ingresaron con el rostro tapado. “Me apuntaron en la cara. No recuerdo lo que me dijeron porque es como que te olvidás, te supera la situación. Yo estaba parado y atiné a sentarme en el escritorio”, contó sobre la situación que vivió.

Tras ingresar al salón, los delincuentes “recorrieron la clase apuntándole a los chiquilines”, que eran 15 en ese momento. Tenían dos armas pero el profesor solo alcanzó a ver la que le apuntó a él. Por el físico de los delincuentes, estimó que eran jóvenes.

“A uno de los chiquilines lo apuntaron, él puso el celular arriba de la mesa y no se lo llevaron; pienso que estaban muy nerviosos, porque sino nos podrían haber desvalijado y sacarle los celulares a todos, pero fue un ataque rápido”, narró Correa. Todo sucedió en 30 segundos que para él fueron “eternos”.

El docente dijo que tantos los profesores como los alumnos habían sido víctimas de robos fuera del centro educativo, pero que es la primera vez que les sucede dentro de la clase. “Es el colmo”, lamentó.

“Lamentablemente nunca hemos tenido una respuesta como para sentirnos más seguros, siempre estamos pendientes de que pueda pasar algo. A veces vemos pasar motos sospechosas, que si ven la oportunidad te asaltan. No hay cámaras (y si bien) tenemos el predio cerrado, lo saltan. Entraron por atrás. El salón que estaba yo está al fondo y es el más vulnerable”, cuestionó Correa.

El hecho generó una conmoción en los docentes de UTU y su sindicato, Afutu, ocupó el centro educativo en la mañana de este jueves en reclamo de más seguridad. En un comunicado, el gremio sostiene que el robo generó “un gran impacto en la comunidad educativa” y que son necesarias “medidas urgentes”, porque situaciones similares son recurrentes en distintos centros educativos, especialmente en los “barrios de contextos más vulnerables”.

“Estas situaciones se producen en un contexto de retiro de las políticas públicas por parte del Estado, y además en el marco de la falta de una política educativa construida y consensuada en procesos participativos genuinos”, critican en el comunicado.

Como medidas, el sindicato solicita que se contrate un portero que trabaje durante el día, que se cierre definitivamente el perímetro del centro educativo, que se refuerce el patrullaje en la zona y que se limpie un terreno lindero, entre otras propuestas.

El director general de UTU, Juan Pereyra, fue en la mañana hasta el lugar y expresó su “preocupación” por una situación que “superó todo” lo que se había vivido hasta ahora, expresó en rueda de prensa. “Es un hecho grave. Nuestros equipos van a trabajar acá y en otros centros”, dijo e informó que habrán “medidas especiales de seguridad”.

El ministro del Interior de Uruguay, Luis Alberto Heber, definió el episodio como una “barbaridad” y un hecho “gravísimo”. “Es una situación límite que no podemos permitir”, declaró el jerarca en una conferencia de prensa. Aseguró que se buscarían los responsables “en lo inmediato”.

Este jueves, Heber fue hasta la UTU de Cruz de Carrasco para dialogar con los docentes y vecinos, pero no pudo ingresar porque el centro está ocupado por los trabajadores.

