Robo en una refinería en Uruguay: durmieron a una trabajadora y se llevaron cerca de 100 mil dólares

El presidente de la petrolera estatal dijo que, aunque en primera instancia se dijo que las cámaras de seguridad de la zona no estaban encendidas, eso no era cierto

Dos personas robaron la refinería de La Teja en Montevideo y se llevaron cerca de USD 88.000 en efectivo. Según expresó el jefe de Policía de la capital uruguaya, Mario D’Elía, los delincuentes vestían “ropas oscuras, similares a la de los funcionarios”.

Una vez dentro, amenazaron a una funcionario de tesorería y la obligaron a colocar el dinero en efectivo -guardado en una caja fuerte- en bolsos que ellos habían llevado. Posteriormente la golpearon con un arma, la ataron y la durmieron con una sustancia química que la desmayó por unos 40 minutos. Otros funcionarios se percataron del robo al pasar por el lugar y ver a través de una ventana que la mujer estaba desmayada en el suelo, informó El País de Uruguay.

“En este momento estamos en pleno proceso de investigación. Lo que hasta ahora se conoce es que dos personas –que no están identificadas aún– ingresaron por un lugar que aparentemente no tenía vigilancia o tenía una vigilancia menor; eso se está investigando. Ingresaron a un edificio, no el principal, e hicieron una rapiña, llevando de una caja fuerte la suma de dinero”, dijo en rueda de prensa D´Elía.

Una de las hipótesis es que el robo haya sido entregado por alguien de la planta: “Hay que evaluar bien cada uno de los elementos que estamos ahora obteniendo”, expresó el jefe de Policía de Montevideo.

El presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, dijo en este sentido que “el acceso a ese lugar es un acceso bastante intrincado, hay que conocer muy bien el área de las dependencias. Hay distintos puntos de control”. Además, destacó que hubo “violencia” y se llevaron cerca de USD 88.000 de los USD 125.000 que suelen haber en la refinería.

La prensa local le consultó a Stipanicic sobre la cantidad de dinero que había, por qué estaba ahí y para qué era utilizado. “Estamos adentro de una refinería de petróleo, que tiene repuestos y contrataciones que son muy caras, bastante más caras que la normalidad de las operaciones en cualquier empresa de plaza, entonces tener ese monto de dinero en un fondo fijo no debería llamar la atención porque cualquier incidente en el cual haya que comprar tres o cuatro equipos, hasta seguramente pueda superar ese monto”, respondió el presidente.

“Generalmente hay plata sí para el manejo de compras de apuro que tenga que hacer la refinería. Esos fondos fijos se venían reduciendo en todas las dependencias de Ancap, y este es el último que quedaba”, agregó en diálogo con Telemundo.

Sobre la funcionaria que se encontraba presente dijo que está lesionada y siendo tratada: “Está con una conmoción muy grande, lógica confusión del hecho que vivió”, agregó Stipanicic.

Respecto a las cámaras de seguridad, el presidente de la empresa estatal dijo que, aunque en primera instancia se dijo que las cámaras de seguridad de la zona no estaban encendidas, eso no era cierto. “Entiendo que las cámaras estaban funcionando, pero, por alguna razón que todavía no conozco, no hemos tenido acceso a algunas de las imágenes. Hay cámaras en toda la refinería, tengo que ver qué cámaras podían estar funcionando o no, pero es un tema que vamos a manejar con la Policía. Creemos que estaba todo funcionando con normalidad”, declaró.

Sin embargo, El País informó que días atrás Ancap había reclamado a la empresa encargada de la seguridad de la refinería que 18 de las 60 cámaras ubicadas en la planta no estaban transmitiendo en tiempo real y, por ende, sus filmaciones no llegaban al centro de monitoreo. Policía Científica trabaja para saber si, a pesar de que el material no haya llegado al centro de control, las cámaras sí grabaron.

