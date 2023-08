Qué dijeron los candidatos que no alcanzaron el balotaje en Ecuador, cuyos votantes serán decisivos para la segunda vuelta

Luisa González y Daniel Noboa

La correísta Luisa González y el joven empresario Daniel Noboa se disputarán la Presidencia de Ecuador en una segunda vuelta el próximo 15 de octubre, mientras que los candidatos que quedaron fuera del balotaje entran a una fase de negociaciones por posibles coaliciones.

Christian Zurita, quien reemplazó al asesinado Fernando Villavicencio, alcanzó un 16,5% (a siete puntos de Noboa) y resaltó que la votación obtenida por su movimiento Construye le permitiría obtener una importante presencia en la Asamblea Nacional (Parlamento). El candidato dijo que se tomará unos días “para considerar cuáles serán los siguiente pasos” de su formación, aunque auguró que, tras las elecciones, se abrirá “un camino de esperanza para los ecuatorianos”.

Según consideró en una conferencia de prensa realizada en Quito, la decisión no será inmediata, ya que tiene derecho a un tiempo tras vivir lo que calificó de “vorágine”, al reemplazar a Villavicencio a pocos días de los comicios.

Christian Zurita en conferencia tras conocer los resultados (Reuters)

Por su parte, el derechista Jan Topic, ex francotirador y ex paracaidista, que logró casi el 15% de los votos, se manifestó en Twitter con un saludo explícito a Noboa. “Ecuatorianos, de corazón—gracias por estos tres meses. Ha sido sumamente grato conocer a miles de ustedes en las diferentes provincias de nuestro país. Acepto los resultados de las elecciones no sin antes destacar el excelente desempeño de la campaña de Daniel Noboa esta última semana”, dijo en la red social, ahora conocida como X. “El Ecuador vive su peor crisis de inseguridad—esperemos que el siguiente líder logre rescatar a nuestra Republica”, agregó.

A su vez, el exvicepresidente Otto Sonnenholzner, que logró un 7%, expresó: “Mis sinceras felicitaciones a quienes pasan a la segunda vuelta electoral. Que todo sea siempre lo mejor para nuestro país”.

En tanto, el líder indígena de izquierda Yaku Pérez, que quedó casi un 4% de los votos, también reconoció su caída, pero celebró los resultados de la consulta popular en el que se votó a favor de detener la explotación petrolera en zonas del Amazonas. Además, republicó un mensaje que pareció un guiño a González. “NUNCA es bueno que el poder económico se junte con el poder político. Esa es una combinación explosiva para los intereses de las mayorías. Después nos andamos arrepintiendo”, señalaba la publicación, una aparente advertencia contra Noboa, hijo de uno de los hombres más ricos de Ecuador.

Yaku Pérez tras ejercer su voto en Cuenca (via Reuters)

Luisa González (45), delfín del ex mandatario socialista Rafael Correa, se enfrentará a la sorpresa Noboa (35), luego de que ambos se proclamaran vencedores de los comicios el domingo, en los que han obtenido 33,2% y 23,7% de los votos respectivamente, lo que avecina un nuevo choque entre izquierda y derecha.

En una tensa jornada, los aspirantes votaron protegidos por esquemas de seguridad inéditos, chalecos y cascos antibalas, en medio de un estado de excepción desde el magnicidio del presidenciable Fernando Villavicencio el 9 de agosto.

A la violencia se suma una crisis institucional que tiene al país sin Congreso desde hace tres meses, cuando el impopular presidente Guillermo Lasso, un ex banquero de derecha, decidió disolverlo y llamar a elecciones anticipadas para esquivar la destitución en un juicio político por peculado.

(Con información de EFE)

