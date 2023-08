Christian Zurita: “Fernando Villavicencio no fue asesinado por lo que dijo sino por lo que pensaba hacer en Ecuador”

Christian Zurita, de 53 años, aspira gobernar en Ecuador para continuar con el legado de Fernando Villavicencio

Desde que Fernando Villavicencio, que postulaba a la Presidencia de Ecuador, fue asesinado, el nombre de Christian Zurita (el periodista y amigo que investigó junto al político varios de los casos de corrupción que sacudieron a la política de Ecuador y la región) apareció en la escena pública con el objetivo de continuar con el legado del candidato caído.

Cuando Construye 25, el partido de la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció que Zurita reemplazaría a Villavicencio en la contienda electoral, el periodista que había ejercido por 30 años ese oficio saltaba a la política en un movimiento que no estaba planificado. Con esa decisión, Zurita, de 53 años, inscribió su candidatura que fue impugnada por el correismo y luego ratificada por el Consejo Nacional Electoral. Desde que fue nombrado como candidato, a Zurita lo acompaña un fuerte resguardo policial. Él mismo debe usar chaleco antibalas y cascos. Buscan que no corra con la misma suerte que Villavicencio.

Este jueves, a tres días de los comicios extraordinarios del 20 de agosto, por primera vez, Zurita no portaba el chaleco de protección, pero sí estaba rodeado por su seguridad y un policía lo escoltaba con un fusil. El ahora candidato apareció en un encuentro con la prensa internacional.

Continuar el legado de Fernando Villavicencio

Christian Zurita y Fernando Villavicencio cuando recibieron el premio de periodismo Jorge Mantilla Ortega por su investigación del caso Arroz Verde, clave para la sentencia de Rafael Correa

Zurita, mejor conocido como el reemplazante de Villavicencio, ha sido claro y ha asegurado que su ingreso en la política tiene por propósito continuar con el legado de su amigo. Estas declaraciones le han costado fuertes críticas sobre sí está o no preparado para asumir la Jefatura de un Estado que enfrenta escenarios de violencia nunca antes vistos. Zurita ha asegurado que el periodismo de investigación, área en la que se ha desempeñado, le ha dado la capacidad de diagnosticar los problemas, de conocer cómo funcionan las instituciones públicas y saber cómo han sido infestadas por los tentáculos de la corrupción y el crimen organizado. Se calificó como una persona metódica y aseguró que prefiere trabajar con gente que es más inteligente y mejor que él. Para su gabinete busca perfiles técnicos y con experiencia en el sector público.

“La voz de Fernando Villavicencio no se puede acallar. Hay alguien que puede tomar la posta… Hemos asumido el reto de cumplir la palabra de quién ha dado la vida por este país”, dijo.

Al referirse a las investigaciones sobre el asesinato de Villavicencio y la posible participación de entes extranjeros, Zurita indicó que “existe una mafia transnacional tras su muerte (Fernando Villavicencio). Esto debe ser coordinado desde diversos puntos con decisiones tomadas desde Ecuador al más alto nivel”. También reveló que es un personaje con un alto perfil de riesgo: “Yo tengo el mismo nivel de peligro que Fernando Villavicencio, porque las amenazas siempre fueron: ‘Vamos por todos’”.

Christian Zurita en un conversatorio con la prensa internacional (Infobae/ Yalilé Loaiza)

Además Zurita informó que el equipo que acompañó a Fernando Villavicencio esperará el inicio del silencio electoral, que inicia a la medianoche de este jueves, para sentarse con las autoridades de la Fiscalía del Estado, conocer la información que existe sobre las investigaciones, saber cuál será la participación del FBI en el caso y observar la metodología: “El gran problema en todo proceso que sigue la Fiscalía y la Policía es el método”.

Depurar a la Policía

De llegar a la Presidencia, lo primero que Zurita hará será fortalecer a las instituciones de seguridad: “La Policía debe saber de qué lado está”. Su plan de seguridad incluye la depuración de la cúpula policial: “Lo hemos dicho, la Policía sabe todo”.

Dentro de lo propuesto por Villavicencio y que Zurita quiere ejecutar, está fortalecer a la Policía y a las Fuerzas Armadas, principalmente al enfocarse en los servicios de inteligencia: “No se puede combatir a los grupos de delincuencia organizada sino se tiene inteligencia. No se puede combatir si no sabemos cómo actúa”, explicó.

La militarización de los puertos es una de las principales propuestas en seguridad de Zurita (EFE/Juan Diego Montenegro)

Para el candidato una propuesta clave es la militarización de los puertos. Esta propuesta, a decir de Zurita, fue lo que le costó la vida a Fernando Villavicencio. Ecuador ya ha sido identificado por la Policía local, así como por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, e incluso por las Naciones Unidas, como el punto de envío de los cargamentos de droga hacia Norteamérica, Centroamérica y Europa. Los estupefacientes parten desde los puertos, especialmente desde Guayaquil.

Además, habló de la necesidad de mejorar el equipamiento de la Policía: “No se pueden enfrentar con un tolete frente a fusiles”. También propuso la necesidad de la creación de una unidad policial antimafia y antiterrorismo.

Cooperación internacional

Al ser consultado por Infobae sobre su política internacional en un momento en el que los ojos del mundo miran al Ecuador luego del magnicidio de Fernando Villavicencio, el candidato aseguró que planteará “de frente” a Europa y a Estados Unidos la necesidad de cooperación en el combate del tráfico de drogas.

Christian Zurita aseguró que una de sus primeras acciones será depurar la cúpula policial (Infobae/Yalilé Loaiza)

“Ecuador debe entender una dura realidad. El resto de la región no se quiere parecerse a nosotros. El resto de la región no mira al Ecuador como lo que fue y nos va a costar mucho recuperar”, explicó. Habló que la comunidad internacional entiende que el país vive un “colapso interno”.

Zurita dijo que habrá que buscar beneficios mutuos: “A Europa seguramente le interesará mucho que la cantidad de droga que sale y que se exporta ilícitamente desde el Ecuador se reduzca. Supongo que eso también le debe interesar a los Estados Unidos... Si le interesa (al país), que sea copartícipe y se comprometa”, aseguró.

Alrededor de 13 millones de ecuatorianos asistirán este domingo a las urnas para elegir a un nuevo presidente, vice y a 137 legisladores. Aunque Zurita ahora es candidato, en la boleta electoral aún aparecerá el nombre y la fotografía de Fernando Villavicencio junto a la candidata a vice, Andrea González Nader.

