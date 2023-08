El correísmo impugnó la candidatura del reemplazo de Fernando Villavicencio para las elecciones presidenciales de Ecuador

La candidatura de Christian Zurita fue impugnada por el correísmo. (REUTERS/Henry Romero)

En medio de un proceso extraordinario para reemplazar a Fernando Villavicencio, que postulaba a la Presidencia por Construye 25 y que fue asesinado el 9 de agosto en Quito, el Consejo Nacional Electoral abrió el periodo de objeciones a la nueva candidatura presentada por el movimiento, la del periodista Christian Zurita, amigo personal de Villavicencio. El plazo venció el martes a la medianoche, pero una hora y quince minutos antes de que culmine la fase, el correísmo objetó la candidatura de Zurita. Con esto, las autoridades electorales tendrán que resolver la calificación en un plazo que se extiende hasta después de las elecciones.

Marcela Aguiñaga, presidenta nacional del movimiento Revolución Ciudadana, afín al ex presidente Rafael Correa, presentó el oficio de objeción sustentado que Zurita está afiliado a otro partido político diferente de Construye 25 y que, al no haber anulado dicha afiliación al menos 90 días antes de su inscripción y al no subsanar dicho impedimento 48 horas antes de la presentación de su candidatura, el correísmo pide no calificar a Zurita como candidato a la Presidencia. Zurita fue inscrito el 13 de agosto ante el Consejo Nacional Electoral.

Frente a la impugnación, el movimiento Construye 25 escribió en X, antiguo Twitter, que el “Correísmo nuevamente intenta silenciarnos, confirma su temor a nuestra candidatura Al verificar requisitos conocimos de un registro falso, se solicitó su nulidad con fecha 13 de agosto”. El partido se refiere a que Zurita constaría como afiliado del movimiento Reto que impulsa la candidatura del empresario Xavier Hervas. No obstante, Construye 25 aseguró que Christian Zurita está afiliado a su movimiento y que “cumple con todos los requisitos de ley”.

En un comunicado compartido a la prensa internacional, el movimiento de Villavicencio reiteró que “Christian Zurita ha sido periodista los últimos 30 años de su vida. Nunca, antes de este momento, ha tenido pertenencia alguna a ninguna organización política”. Ahora, asegura el movimiento es adherente político de Construye.

El movimiento agregó que “la impugnación a la media noche por parte del correísmo evidencia el miedo que les provoca Fernando Villavicencio, aún después de muerto. La reacción vil y desesperada del correismo en todos los días posteriores al asesinato Fernando, incluida esta impugnación, es la confirmación de que somos la candidatura más temida por las mafias”.

A pesar de la objeción del correísmo, Construye 25 reiteró su confianza en que Zurita sea calificado como candidato presidencial: “Ya que Christian Zurita cumple con todos los requisitos y no pesa sobre él inhabilidad alguna, estamos seguros de que su candidatura será inscrita en las próximas horas”.

En desarrollo...