Crearon el Fórum Rabínico de América Latina en un encuentro de más de 30 líderes religiosos judíos en Buenos Aires

En el encuentro en Buenos Aires participaron rabinos de Venezuela, México, Panamá, Brasil, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Argentina

Con la presencia del Gran Rabino de Israel, David Lau, más de treinta representantes de diferentes corrientes observantes de nueve países firmaron en Buenos Aires el acta fundacional del Fórum Rabínico de América Latina, un espacio de diálogo y cooperación para preservar y fortalecer la vida judía, de acuerdo con la ley halájica tradicional.

La firma del acta se realizó en el marco del Encuentro Rabínico de Latinoamérica, una iniciativa que fue impulsada por el rabino Eliahu Hamra, de AMIA, y que contó con el apoyo del Superior Rabinato de Israel, el Superior Rabinato de la Argentina y la International Assembly of the Conference of European Rabbis.

La convención que se realizó desde el 31 de julio hasta el miércoles 2 de agosto a la mañana, convocó a líderes religiosos de Venezuela, México, Panamá, Brasil, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Argentina, quienes participaron de una intensa agenda de conferencias, reuniones y visitas institucionales.

“El lanzamiento del Fórum Rabínico marca un antecedente muy relevante en la región. Se trata de un ámbito inédito que surgió a partir de la necesidad de contar con un espacio de trabajo conjunto, ante el notable crecimiento que se viene registrando de las comunidades observantes y los desafíos que unidos debemos enfrentar”, señaló el rabino Eliahu Hamra.

Haciendo referencia a la importancia de ser fieles a la Torá, el acta firmante señala que sus objetivos son el fortalecer el judaísmo, promover la educación y la ayuda entre los prójimos, y contar con un lugar de reunión donde abordar las temáticas que surgen en las diversas comunidades.

Brindar respuestas halájicas actuales y servicios religiosos a las comunidades pequeñas y lejanas es otro de los objetivos por los que el Fórum trabajará, para lograr una integración plena.

AGENDA DE LA CONVENCIÓN

La agenda del encuentro, que tuvo lugar el Hotel Alvear Icon, dio comienzo con las palabras de bienvenida del rabino Eliahu Hamra, del Rabinato de la AMIA, quien destacó la importancia de las jornadas para “trabajar juntos por el bien de la comunidad en un marco de fraternidad”.

Las diferentes sesiones que se sucedieron tuvieron como oradores a Yaakov Nacach, Gran Rabino de la comunidad Maguen David, de México; David Perets, Gran Rabino de la Comunidad Shebet Ajim de Panamá, y David Weisman, Gran Rabino de la comunidad Beit Yaakov de Brasil.

Disertaron además los invitados de honor Eliahu Bar Shalom, Gran Rabino de la ciudad de Bat Yam en Israel y autor de los libros Mishpat Haketuba, y Eliezer Wolff, miembro del Gran Tribunal Rabínico de CER (Conference of European Rabbis). También participó del encuentro el director ejecutivo de Retorno, Eitan Eckstein.

La agenda de la convención también incluyó una visita a la AMIA, donde los participantes fueron recibidos por el presidente de la institución, Amos Linetzky. En el edificio de Pasteur 633, se rindió un sentido homenaje a las víctimas fatales del atentado terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994. El rabino David Michaan, de Colombia, fue el encargado de encender una vela en memoria de las personas fallecidas.

El encuentro internacional coincidió con la tercera visita al país del Gran Rabino de Israel, David Lau, quien fue homenajeado con una cena en su honor el lunes pasado, a la que asistieron rabinos, autoridades y referentes comunitarios locales.

En el marco del encuentro, el Gran Rabino Lau también tuvo a su cargo una disertación magistral sobre temáticas halájicas actuales.

Lau también participó de la cena que se ofreció ayer, la cual contó con la presencia del gobernador de Tucumán, Juan Manzur, quien acompañó la visita del gran Rabino de Israel al país.