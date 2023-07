Lanzaron un plan para revertir el deterioro del barrio histórico de Montevideo: “Hay edificios que dan pena”

Cuando los turistas descienden de los cruceros en Montevideo, el primer lugar que visitan es su barrio histórico, la Ciudad Vieja.

(Desde Montevideo, Uruguay) Cuando un turista llega en un crucero a Montevideo y decide recorrer la capital de Uruguay, la primera impresión que tiene es la de su barrio histórico, la Ciudad Vieja, ubicado a pocos metros de la salida del puerto. Pero esa imagen no es la “mejor”: a la zona le falta “orden” y “limpieza”, criticó el viceministro de Turismo, Remo Monzeglio, en una rueda de prensa.

Monzeglio cree que es necesaria la recuperación de los edificios, un tema que genera acuerdos entre distintos organismos del gobierno nacional y local.

“Para un país como Uruguay, tener esa primera cara no es lo más deseable. Pero es una realidad social que tenemos que enfrentar entre todos. Acá no hay gobierno ni intendencia, somos todos los uruguayos que de brazos abiertos hemos acogido una cantidad de gente, que no encontró donde vivir y muchos están en situación de calle”, describió Monzeglio.

Varios organismos públicos están preocupados por el deterioro de esta zona histórica. En declaraciones a El País, Monzeglio dijo que si bien tiene una “muy buena valoración” de las construcciones de la Ciudad Vieja, en ese barrio hay diversos estados: “Hay edificios bien preservados y otros que dan pena”.

Ese lugar de la capital uruguaya no ofrece una “visión positiva” del país, agregó el funcionario del gobierno, e informó que entre octubre y noviembre arriban unos 150 cruceros a Montevideo, que tienen una capacidad para más de 4.000 pasajeros.

La pandemia de Covid-19 generó un retroceso en varios comercios de la zona, que debieron cerrar por las restricciones para prevenir los contagios. Esto hizo que las construcciones se deterioraran aún más, indicaron a ese medio desde la comisión barrial.

En la Comisión de Patrimonio Cultural de Uruguay consideran que el barrio histórico “deja mucho que desear”. “Cuando comparás otros países, te das cuenta que nos falta muchísimo” en el mantenimiento de los edificios patrimoniales, aseguró el presidente, William Rey.

“Late Ciudad Vieja”

Para revitalizar la Ciudad Vieja, la Intendencia de Montevideo impulsó el plan Late Ciudad Vieja, con que busca aumentar las calles peatonales y garantizar la accesibilidad universal.

“La Ciudad Vieja es un lugar especial y hay que mirarlo con mucho cuidado. Es el origen de Montevideo, que está cerca de cumplir 300 años. Hay circunstancias que nos llevan a pensar especialmente (en ese barrio)”, dijo el director de Planificación de la municipalidad, Luis Oreggioni, al presentar el plan en el programa En Perspectiva de Radiomundo, en setiembre de 2021.

La Intendencia de Montevideo tiene previsto aumentar los espacios peatonales en su barrio histórico. (Intendencia de Montevideo)

Este proceso debe involucrar un “cambio cultural”, pero preservando la “memoria”. Es decir, el plan busca reconocer “los valores” de la historia del barrio, pero apuesta a encontrar la manera de que sea una zona “del siglo XXI”.

El proyecto de la intendenta Carolina Cosse propone la semipeatonalización de algunas calles, con propuestas que “reducen ampliamente la circulación del tránsito motorizado” aunque manteniendo un área para esos vehículos, dice el texto que difundió la municipalidad.

Otro de los planes es la creación de un “parque urbano lineal”, de forma de generar un “nuevo paseo verde en la ciudad”.

La propuesta de la intendencia también genera una nueva área de parques, con 15 especies arbóreas.

Late Ciudad Vieja tiene previsto otorgar préstamos sin intereses para la mejora en las viviendas y subsidios en los arreglos de las fachadas y en la creación de huertas urbanas.

“En el cambio del espacio público hay una posibilidad de un cambio en la convivencia”, dijo el director Orregioni.

Seguir leyendo: