La OEA mostró su preocupación por la suspensión de uno de los partidos que debe disputar el ballotage presidencial en Guatemala

Ciudadanos mientras votan en las elecciones generales en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ Esteban Biba

La Organización de Estados Americanos (OEA) ha aplaudido este jueves el anuncio de los resultados de las elecciones en Guatemala y ha criticado la decisión de un tribunal de suspender al partido Movimiento Semilla, que quedó en segundo lugar y cuyo candidato aspirará a la Presidencia en la segunda vuelta de los comicios.

La misión de observación del organismo ha reseñado que el anuncio por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que llega 15 días después de que se realizara la votación, supone una segunda vuelta entre la candidata de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, y el candidato del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo.

Asimismo, ha reafirmado su respeto “a la voluntad popular expresada por el pueblo guatemalteco el pasado 25 de junio” y ha mostrado su “profunda preocupación por la judicialización de este proceso, así como los intentos de no respetar la voluntad popular expresada en las urnas”.

En este sentido, ha recalcado que “la legislación electoral es precisa al señalar que ‘no podrá suspenderse un partido después de la convocatoria a una elección y hasta que ésta se haya celebrado’” y ha hecho un llamamiento a que “todas las instituciones, con estricto apego a las normas legales, brinden las garantías necesarias para que quienes compiten en esta segunda vuelta puedan hacerlo en igualdad de condiciones y para que la ciudadanía concurra libremente a expresar su voluntad soberana”.

Bernardo Arévalo, candidato presidencial del Movimiento Semilla, conversa con reporteros en el tercer día de una revisión oficial de actas electorales en la Ciudad de Guatemala, el jueves 6 de julio de 2023. (AP Foto/Moisés Castillo)

“Sólo la expresión ciudadana hará que Guatemala siga avanzando en el camino democrático”, ha dicho, antes de reseñar que “el tono inapropiado empleado por el juez penal al dirigirse al TSE pasa por alto que ésta es la máxima autoridad electoral y que goza de autonomía e independencia para cumplir con sus funciones constitucionales”.

El anuncio del TSE ha llegado poco después de que un juez ordenase, a petición de la Fiscalía, la suspensión de la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, por presuntamente haber cometido supuestamente lavado de dinero u otros activos en el momento de la constitución de la formación.

Los magistrados del TSE han afirmado que desconocen el alcance de la resolución contra este partido político, a pesar de que el fallo apunta a que el tribunal tiene un plazo de 24 horas para suspender la inscripción de la formación, que “no podrá participar en ningún acto político posterior”, ni “podrán ser adjudicados cargos o candidatos del partido”.

Con todo, queda en el aire la participación de Arévalo en la segunda vuelta hasta que el TSE se pronuncie al respecto. El candidato ha considerado que “los poderosos ya no quieren que el pueblo decida libremente su futuro”. “Esto no es por nosotros o por Semilla, es por todo el país”, ha indicado en un mensaje en su perfil de la red social Twitter en el que ha agregado que “la semilla del cambio y la esperanza no serán pisoteadas”.

Arévalo dio la sorpresa en las elecciones presidenciales de Guatemala al quedar en segundo lugar por detrás de Torres, una de las favoritas en los comicios. Las encuestas situaban al Movimiento Semilla, una de las pocas opciones de izquierda entre la veintena de propuestas que se presentaron, entre la séptima y octava preferencia del electorado.

(Con información de Europa Press)

Seguir leyendo: