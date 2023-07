Los chats en que la ex actriz porno detenida en Uruguay daba consejos para disimular el tráfico de cocaína a España

Mía Etcheverría se encuentra detenida y a la espera del juicio por complicidad en el intento de tráfico de cocaína desde Uruguay a España (@mia.etch)

(Desde Montevideo, Uruguay) La ex actriz porno uruguaya y modelo Mía Etcheverría (27) había acompañado a otros dos hombres y mujeres al aeropuerto de Carrasco, en Uruguay, previo a un viaje en el que intentarían enviar 6,5 kilogramos de cocaína a España. Los planes comenzaron al menos dos semanas antes del vuelo, cuando Etcheverría le daba consejos a los pasajeros sobre cómo pasar desapercibidos, según los chats que mantuvo por Telegram y que fueron divulgados por Montevideo Portal.

La conversación fue con uno de los titulares de los boletos del avión con destino a Madrid, quien al momento de viajar cargaría con una valija con doble fondo, que escondía seis planchas de cocaína. La policía uruguaya detectó un perfil de riesgo en los viajeros y, tras una inspección, encontraron que pretendían traficar la droga.

La modelo Mía Etcheverría indicaba a quienes viajaban con cocaína a España que sean "lo más turista posible" (@mia.etch)

Previo al viaje, la modelo había dado indicaciones sobre cómo pasar desapercibidos en el aeropuerto. “Es tu actitud la que va a determinar tu viaje, ¿entendés? Viajen escuchando música”, aconsejó en uno de los mensajes.

“Cuando bajen del avión, sáquense fotos (pero no subiendo nada) hasta llegar a destino. Lo más turista posible, confíen en mí”, envió Etcheverría en otro texto.

Los pasajeros le pedían a la modelo Mía Etcheverría ver las valijas antes del vuelo para estar "tranquilos". (Ministerio del Interior de Uruguay)

Antes de viajar, los pasajeros tenían una preocupación: el tamaño de las maletas. “Lo único que estaría faltando para concretar e irnos, sería ver las maletas y darles el ok”, envió el viajero. La modelo le prometió que al día siguiente se las mostraría.

En varios mensajes, el hombre insistió con poder ver las maletas. “Y si se complica mucho el poder verlas, es lo único que pedimos ver”, escribió. El pasajero quería saber el tamaño para “ver la ropa”.

Etcheverría no le enviaba las fotos porque, según aseguraba, todavía no tenía las maletas con ella. “Andamos con mil cosas a la vez. Hoy no pudieron pasar y me transfirieron para pagar todo. Así estamos a mil”, le explicaba la modelo al hombre.

“Lo único que te digo y para que no exista duda alguna, tanto mi señora y yo estamos tranquilos en todo para viajar. Pero si no vemos antes las maletas que nos llevamos, no viajamos”, le planteó el hombre.

Etcheverría respondió: “Bien, no saco las reservas y listo”.

Finalmente, la modelo le envió fotos de las dos maletas que después incautó la policía, informó Montevideo Portal.

Las valijas tenían un doble fondo, que escondían 6,5 kilogramos de cocaína (Ministerio del Interior de Uruguay)

El abogado de la modelo, Pablo Casas, había declarado al programa Algo Contigo, de Canal 4, que su defendida no tenía previsto viajar con esas valijas. Según él, su rol fue el de ayudar a un hombre de 29 años a comprar los pasajes y acompañarlo al aeropuerto.

Casas dijo que Etcheverría “desconocía el contenido de las maletas” y sostuvo que era erróneo afirmar que ella había colaborado.

La Fiscalía la imputó como coautora por un delito de exportación de sustancias estupefacientes en grado de tentativa. La ex actriz porno participó en la preparación y en la fase final de la exportación de la droga, según la información del Ministerio Público.

Etcheverría fue enviada a prisión preventiva por 90 días mientras avanza la investigación. Su defensa intentará que quede en libertad a los 30 días.

El Ministerio del Interior de Uruguay informó que el personal policial también detuvo a otras dos mujeres, de 26 y 36 años, y a otros dos hombres, de 29 y 35. A los detenidos se les incautó 900 euros y cuatro celulares. Se habían trasladado al aeropuerto en dos vehículos. La policía busca a una sexta persona vinculada al caso.

El nombre real de Mía Etcheverría es Camila Navarro y es oriunda de Las Pierdas, una ciudad de Canelones limítrofe con Montevideo. Fue pareja del exdelantero Richard Morales, quien jugó en Nacional y la selección uruguaya. Junto a él, es madre de dos hijas.

