Ecuador: cuatro de cada diez presos se sienten inseguros en las cárceles

Hay más de 31.000 presos en 36 cárceles del país. El 83% ya están sentenciados. (ARNE HODALIC)

El 39,7 % de los prisioneros, hombres y mujeres, en Ecuador se sienten inseguros en los centros penitenciarios. Aproximadamente un cuarto de la población carcelaria dice sentirse inseguro incluso dentro de su celda. Estos son algunos de los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos sobre el último censo en las 36 prisiones del país.

En Ecuador la población carcelaria asciende a más de 31.300 personas. El 94% de los reclusos en el país son hombres y el 6 % son mujeres. No obstante, más del 70% de las mujeres que están en la cárcel cumplen sentencias por delitos relacionados al tráfico de drogas. El 83% de reclusos a escala nacional ya están sentenciados. La mayoría (56%) ya han cumplido dos años de su condena.

Las cifras oficiales indican que alrededor del 43% de la población carcelaria son personas entre los 30 y 44 años. El siguiente rango de edad está entre los 18 y 29 años y representa otro 40%. El 17% restante es de personas de más de 45 años. Además, el 54 % de prisioneros tiene un nivel de instrucción igual o inferior a Educación básica, es decir que solo pasaron por la escuela.

Las masacres carcelarias han sucedido incluso en la cárcel de máxima seguridad La Roca. (Str / AFP)

Sobre la seguridad y condiciones de vida, cuatro de cada diez personas privadas de la libertad no se sienten seguras en las prisiones. Alrededor del 25% no se sienten seguros en sus celadas y seis de cada diez consideran que las porciones de alimento que reciben a diario no son suficientes.

Desde el 2021, Ecuador ha vivido más de una decena de masacres carcelarias que han dejado al menos 419 presos asesinados. Algunas de las masacres fueron más brutales que otras. El 28 de septiembre de 2021 se registró el suceso con más asesinatos. En una sola prisión hubo 125. También otro evento de violencia carcelaria sucedió entre el 11 y 12 de noviembre de 2021, que incluso fue transmitido por las redes sociales. En esos macabros registros videográficos, miles de personas, incluyendo a las familias de los prisioneros, vieron cómo acribillaron, mutilaron e incineraron a 67 presos. Ambos exterminios sucedieron en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más violenta del Ecuador.

El último informe del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos del Ecuador (CDH), que lleva un registro detallado de la situación carcelaria desde 1986, ha señalado que entre el 2018 y el 2022, 591 cadáveres fueron encontrados dentro de las cárceles del país. De ese total, el 76% fueron personas asesinadas en matanzas dentro de las prisiones. Únicamente entre el 2020 y el 2022, se cuentan 458 muertes, 39 más que el registro oficial. Las masacres de los dos últimos años sucedieron en las cárceles de Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Cotopaxi, Azuay y Esmeraldas. La edad promedio de los asesinados es de 29 años, según indica el informe.

Familiares de reclusos esperan en la cárcel Penitenciaría del Litoral después de un motín que dejó presos muertos y heridos, en Guayaquil. (REUTERS/Vicente Gaibor del Pino)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe sobre la situación de las cárceles del Ecuador, publicado en marzo de 2022, señaló que algunos de los asesinados no tenían sentencias ejecutoriadas, es decir ratificadas en todas las instancias judiciales. Otros estaban encerrados por delitos menores. Varios fueron detenidos bajo la figura de prisión preventiva, un recurso que ha sido usado indiscriminadamente en el país, según la CIDH.

La CIDH en su informe explica que en las cárceles de Ecuador “los líderes de estos grupos (criminales) cobran precios ilegítimos y abusivos a los otros internos por sus celdas y camas, así como para el acceso a servicios”. Esos cabecillas criminales son quienes toman control de los economatos, como se conoce a las pequeñas tiendas que hay en prisión y que supuestamente están a cargo del Estado. Los presos y sus familias son extorsionados para acceder a la alimentación, al uso de un celular –aunque está prohibido que se usen estos aparatos en las cárceles–, a la posibilidad de dormir sobre un colchón, entre otras.

