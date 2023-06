Se quebró parte del bloque de izquierda en la OEA en una tensa sesión por el presupuesto de la organización

La representante de México ante la OEA, embajadora Luz Baños, durante la sesión del Consejo Permanente que abordó el tema presupuestal. Washington, Estados Unidos, 31 de mayo de 2023. GENTILEZA OEA

(Washington, Estados Unidos) - El bloque de izquierda en la Organización de Estados Americanos (OEA), que se mostraba homogéneo en algunos aspectos, se rompió en la madrugada de este jueves en una tensa sesión sobre el presupuesto que incluyó gritos, golpes a la mesa y acusaciones de discriminación e insultos. El Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución por 25 votos contra 5 para solicitarle a la Asamblea General que se realizará este mes, un aumento de los recursos que los países destinan a la organización luego de años de congelamiento. Los países que manifestan discrepancias con la conducción del secretario general Luis Almagro, quisieron impedirlo.

México, que a través de su presidente Andrés López Obrador ha manifestado su interés de que la OEA “desaparezca”, fue quien dedicó más energías durante el debate para intentar bloquear la propuesta liderada por los países del Caribe. La presión ejercida por México fue tal, que algunos de sus aliados en el debate hasta ese momento, decidieron cambiar su postura y votar finalmente la propuesta de aumento del presupuesto.

La representante de ese país, Luz Elena Baños, dijo que se estaba cometiendo una “ilegalidad”, acusó a la mesa que presidía el debate de actuar contra “la ética y la moral”, dijo que se estaba violentando el mandato de la organización y que el debate era “improcedente”. En un momento se paró y empezó a gritar, al punto que los micrófonos no podían captar lo que decía. “No me voy a sentar”, gritó ante el pedido del presidente del consejo, el representante de Uruguay, Washington Abdala.

La situación fue tan tensa que algunos países dijeron sentirse violentados e insultados. Y también algunos aliados que tenía México en la discusión, cambiaron de postura. Tal fue el caso de Argentina. “Este no es un debate entre quienes defender, fortalecer y mejorar la OEA y quienes quieren destruir la OEA. No”, dijo el representante argentino Carlos Raimundi.

El representante de Argentina en la OEA, Carlos Raimundi, en la sesión que aprobó un incremento presupuestal para la OEA. Washington, 31 de mayo de 2023. GENTILEZA OEA

Luego agregó un mensaje a México: “No estoy de acuerdo en que interfieran cuestiones de moralidad en las discusiones técnicas y políticas. Porque cuando uno invalida a la otra persona por su posicionamento moral clausura la posibilidad del debate técnico y político”, dijo.

El techo presupuestal de la OEA de 2023 es de USS 82,8 millones. Lo que aprobaron los países para someterlo a la Asamblea General es aumentar el techo a US$ 92,1 millones. para el año 2024.

Cómo empezó todo

El día había empezado a la hora 10 de Washington, con una sesión impulsada por México para discutir aspectos relacionados con las empresas de armas. Para la tarde, desde las 14.30, estaba prevista la sesión ordinaria que incluía los aspectos de presupuesto. El comienzo de esa segunda sesión ya fue tenso.

El bloque de izquierda en la organización regional pidió un cambio en el órden del día, que se configura a medida que van llegando las propuestas de tema. Antigua y Barbados, en representación de todos los países del Caribe había presentado la moción para aumentar el presupuesto de la organización. Pero luego Chile, presentó una propuesta que, si bien a diferencia de la otra no establecía el monto, sí planteaba un mecanismo de alza que fuese más progresivo y menos drástico.

El representante de Chile, Sebastián Kraljevich, propuso adelantar su iniciativa para debatirla antes, pero el Caribe se negó. Eso ya generó el primer foco de tensión y México hizo su primera acusación de “mala fe”.

El segundo cruce fue cuando luego de debatir la propuesta de aumento presupuestal, el Caribe pidió cerrar la discusión y pasar a votar. Allí México fue de nuevo a la carga y acusó a sus colegas de ser poco democráticos y querer cerrar el debate.

Baños argumentaba que la propuesta del Caribe no se podía votar. Su argumento era que la discusión presupuestal se estaba dando en una comisión del organismo y no se debía traer aún al consejo. A la vez, apoyada por Bolivia y Chile, se paró en la forma en la que estaba redactada la propuesta, que tenía un tono preceptivo y no propositivo para que sea la Asamblea General la que resuelva.

Por ello Baños pidió al secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, Jean Micheal Arrighi, que se expidiera sobre el punto. El experto ratificó que solo la Asamblea General puede resolver sobre el presupuesto pero que el Consejo Permanente funciona como “comisión preparatoria” y debe hacer sugerencias, por lo que lo que se apruebe allí, por más que estuviese redactado de esa forma, no será mandatorio y deberá ser ratificado por la Asamblea General.

El secretario jurídico de la OEA, Jean Michel Arrighi y el jefe de gabinete del secretario general, Gonzalo Konke, durante la discusión presupuestal de la OEA. Washington, 31 de mayo de 2023. GENTILEZA OEA

La decisión de suspender o cerrar el debate se puso a consideración y no obtuvo los dos tercios requeridos. Además de México, Bolivia, Chile, Colombia y Argentina, integrantes del bloque de izquierda, también votó negativamente Costa Rica y se abstuvieron países como El Salvador, que mantiene una disputa con la OEA por las críticas que recibe el gobierno de Nayib Bukele en temas de derechos humanos.

Así la sesión parecía eternizarse y las tensiones iban aumentando. Luego de alunos cuartos intermedio que intentaron bajar sin éxito la tensión, México siguió presionando y allí fue que Argentina, que había votado inicialmente para no cerrar el debate como pretendían los países del Caribe, cambió su postura. “Cuando votamos para que no se cerrara el debate no es para dilatarlo in eternum. No es para no resolver nunca. A esto hay que ponerle una fecha límite”, dijo el embajador argentino.

“Si hace algunos años que está congelado el presupuesto es lógico actualizarlo. Es de sentido común. Pero también es de sentido común que haya países que no están en condiciones de un aumento del 30% por eso parecía importante contemplar la posición de Chile que no cuestiona el techo, sino avances graduales hasta llegar al techo”, agregó Raimundi.

Finalmente la propuesta fue a votación y ganó la iniciativa del Caribe de aumentar el presupuesto por 25 votos contra 5. Solo votaron en contra los países del bloque de izquierda México, Chile, Colombia y Bolivia, más Costa Rica, que esgrimió razones fiscales para oponerse. Según dijo la representante de ese país, Costa Rica está sufriendo un déficit fiscal que no le permite aumentar el presupuesto que destina a la OEA. El Salvador fue uno de los dos países que se abstuvo. Brasil, pese a ser un país gobernado por la izquierda en la región, en la OEA no ha acompañado las propuestas más duras de ese bloque.

La mesa del Consejo Permanente de la OEA, presidida por el representante de Uruguay, Washington Abdala y con el secretario general adjunto Néstor Méndez y la coordinadora Carmen Lucía de la Pava. GENTILEZA OEA

Luego de la votación la representante de México volvió a la carga diciendo que lo que había sucedido en la sesión era un atropello, acusó a la conducción de la OEA de ser “dioses del Olimpo” y a sus colegas de actuar de “mala fe”, dijo que esto demuestra que no hay que “perder más el tiempo en el multirateralismo y menos alcanzar consensos”, porque después se imponen mayorías. “Qué les aproveche, ganaron por la fuerza”, dijo Baños.

La mayoría de los embajadores evitaron entrar en esa discusión pero varios marcaron que el tono de la sesión era reprobable. Quién si marcó, al final de la sesión sobre la medionoche su disconformidad con el tono de México fue el representante de Barbados, Noel Anderson. “Estuve escuchando cosas que son una falta de respeto a nosotros”, dijo. Según contó, estudió en America Latina y allí tuvo que escuchar “los peores insultos raciales en la calle”, al punto que llegaron a llamarlo “mono”

“No aceptaré insultos disfrazados en esta sala. Ya viví esa vida. Se lo que es. Espero que algún día puedan llegar a la OEA con más personas como yo. Somos tan calificados y capaces pero me están insultando porque he asumido una posición soberana. No aceptaré eso de nadie”, dijo Anderson.

