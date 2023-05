La OEA reiteró su preocupación por la exclusión de candidatos presidenciales en Guatemala

La OEA instaló una misión de observación para las elecciones generales en Guatemala (Twitter: @transdocnoticia)

La Organización de Estados Americanos (OEA) reiteró este lunes su preocupación por la exclusión de algunos candidatos presidenciales en Guatemala, al instalar una misión de observación para las elecciones generales del 25 de junio.

“La posición [de preocupación] es la misma”, dijo a la agencia de noticias AFP el jefe de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, Francisco Guerrero, al reiterar la inquietud que el organismo expresó en marzo por el rechazo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) guatemalteco a inscribir a ciertos candidatos.

“Ésta es una preocupación permanente que hemos señalado”, “estamos en el proceso de observación y vamos a dar nuestro posicionamiento [sobre los candidatos excluidos] en el informe preliminar” tras las elecciones, agregó.

Guatemala celebrará el próximo 25 de junio comicios para elegir al sucesor del presidente Alejandro Giammattei, a 160 miembros del Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano y 340 alcaldes para un periodo de cuatro años.

Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala (REUTERS/Eduardo Munoz)

Sin embargo, el proceso enfrenta críticas tras la exclusión de la aspirante indígena Thelma Cabrera y de Roberto Arzú, hijo del fallecido ex presidente Álvaro Arzú (1996-2000), quienes se proyectaban como fuertes aspirantes en la contienda.

El TSE rechazó inscribir a Cabrera por denuncias de supuesta corrupción contra su candidato a vicepresidente, el ex procurador de los derechos humanos Jordán Rodas, y a Arzú por iniciar anticipadamente la campaña.

Previamente, Guerrero indicó en una rueda de prensa que la misión de la OEA tendrá “puertas abiertas” para escuchar a los diferentes actores e hizo “votos” para que el “proceso electoral sea exitoso”.

“El trabajo de la misión también es recibir todas las preocupaciones e inquietudes que existan de los diversos sectores políticos en este proceso electoral”, señaló el jefe de la misión de la OEA, el ex canciller paraguayo Eladio Loizaga, en la misma rueda de prensa.

En los comicios competirán 23 candidatos presidenciales, cifra usual en el país. Según las encuestas, los favoritos son Zury Ríos, hija del ex dictador militar Efraín Ríos Montt; Sandra Torres, ex primera dama centroizquierdista; el empresario derechista Carlos Pineda; y el centrista Edmond Mulet, ex funcionario de la ONU.

El Tribunal Supremo Electoral suscribió un convenio con la OEA para la observación de los comicios en Guatemala (Twitter: @pacoguerreroa65)

El 11 de abril, Estados Unidos abogó por “elecciones libres, justas y pacíficas” en Guatemala, en medio de las críticas por la exclusión de candidatos.

“Apoyamos el derecho de los guatemaltecos a elecciones libres, justas y pacíficas”, tuiteó el jefe de la diplomacia de Estados Unidos para América Latina, Brian Nichols.

“La democracia depende de que todos los ciudadanos elijan a sus líderes entre todos los candidatos cualificados sin barreras arbitrarias, exclusión o intimidación”, añadió.

(Con información de AFP)

