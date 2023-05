José Antonio Kast: “Chile ha derrotado a un gobierno fracasado”

José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, celebró la obtención del mayor número de constitucionales por parte de su colectividad tras la elección dde este domingo en Chile.

En su noche más alegre desde que se fundo en junio de 2019, el Partido Republicano extendió sus festejos hasta la madrugada y en las distintas regiones de Chile donde consolidó un histórico triunfo. La formación conservadora logró 22 escaños del Consejo Constitucional que redactará la nueva Carta Magna , y se transformó en la colectividad más votada de las elecciones que se realizaron este domingo.

“Los chilenos derrotaron el desgano, la apatía y la indiferencia. Millones de chilenos fueron a las urnas para dar una señal fuerte y clara del rumbo que quieren para nuestro país”, señaló José Antonio Kast, líder del conglomerado, ante sus exultantes partidarios.

“Muchos de ellos nos han elegido a nosotros, y nos han elegido no solo por nuestras ideas, por nuestras convicciones, sino que también por nuestro compromiso, por nuestra coherencia, y por sobre todo por nuestra conexión con los problemas del día a día de miles de chilenos”, agregó el excandidato presidencial del partido y que perdió con Gabriel Boric en el ballotage de 2021.

Kast aprovechó la instancia, además, para lanzar una dura crítica al oficialismo. “Chile, no nosotros, ha derrotado a un gobierno fracasado, un gobierno que ha sido incapaz de enfrentar la crisis de seguridad, la crisis migratoria, la crisis económica, la crisis en educación, en materia de salud, vivienda y tantas otras”, expresó el líder conservador, quien también aclaró el rol de su conglomerado, en medio de lo que muchos analistas han considerado como una paradoja: que el partido que siempre se opuso a una nueva Constitución, hoy tenga el poder de veto para poder redactarla a su antojo.

“Muchos se han preguntado esta noche qué van a hacer los consejeros republicanos en el Consejo Constitucional y la respuesta es lo mismo que hemos hecho siempre, que es amar profundamente a nuestra patria, actuar con humildad, responsabilidad y con compromiso para con Chile”, señaló

“Hoy no hay mucho que celebrar porque Chile no está bien. No es tiempo de celebrar. Podemos decir que estamos contentos porque logramos una meta importante, pero no es tiempo de celebrar ni de dividir al país. Es tiempo de trabajar y trabajar en unidad por el bien de Chile”, destacó Kast.

Triunfo del “Profesor”

Uno de los rostros de la victoria conservadora fue Luis Silva, un antiguo colaborador de Kast, abogado y numerario del Opus Dei, que logró la primera mayoría en la Región Metropolitana que incluye a Santiago. “Nosotros vamos a aportar, en primer lugar, la sobriedad de un proceso que nunca hemos deseado, en el que estamos embarcados, porque así lo decidieron los poderes establecidos, la institucionalidad. Y por tanto vamos a partir de un piso, que es la Constitución que tenemos, que creemos que es buena. Y honestamente creemos que el pronunciamiento que esperamos ver del electorado hoy día, confirma precisamente eso”, señaló Silva una vez sellada su victoria.

Luis Silva, fue uno de los principales ganadores de las elecciones en Chile.

Denominado como el “Profesor” durante su campaña electoral, Silva logró su victoria luego de un primer intento en el anterior proceso donde perdió con Rodrigo Rojas Vade, el polémico constituyente que mintió sobre su diagnóstico de cáncer y que terminó fuera del órgano. De igual modo, durante varias entrevistas el abogado ha dejado en claro su ADN político y sus pensamientos en torno a diversos temas.

“Mientras la Constitución más diga, más te limita. Mientras más extensa, más te amarra para el futuro. Las constituciones son una ley difícil de modificar”, señaló en el diario La Tercera, instancia en la que también expuso su ideario valórico.

“Yo no tengo nada distinto respecto de lo que dice la Constitución actual sobre los contenidos valóricos. Pero si en la nueva Constitución quedara plasmado el derecho al aborto, yo lo rechazaría. Pero creo que no va a ocurrir. Eutanasia lo mismo. Para mí la vida es desde la concepción hasta la muerte. Me gusta otra cláusula que dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad”, estableció.

