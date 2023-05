Santiago Peña: “Trabajaremos con Estados Unidos en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico”

El presidente electo Santiago Peña se refirió a los desafíos económicos que tendrá Paraguay en el futuro (Infobae)

Santiago Peña se sienta en el living de su casa en Asunción. Detrás suyo, sobre la chimenea, una imponente pintura del reconocido artista plástico paraguayo Koki Ruiz ofrece un perfume patrio a la sala. Se trata de una representación de los Niños Mártires de Acosta Ñu, una masacre perpetrada el 16 de agosto de 1869 cuando la Guerra de la Triple Alianza comenzaba su camino final. En esa batalla desigual, ante la falta de soldados adultos, debieron pelear niños y mujeres contra las tropas brasileñas. Es una de las mayores heridas en la historia del Paraguay -que se conmemora cada año- y que el flamante presidente electo tiene presente a cada paso.

Peña no esquivó ningún tema mientras duró la entrevista con Infobae. Fue crítico del actual presidente Mario Abdo Benítez -su rival interno dentro del amazónico Partido Colorado-, a cuya administración cuestionó severamente en el camino a las elecciones. Esa campaña la hizo de la mano de Horacio Cartes, ex mandatario paraguayo sancionado por los Estados Unidos. Sobre este punto controversial, el economista de 44 años aclaró: “Ese tema no afectará las relaciones bilaterales”. También dijo que habló por teléfono con el embajador norteamericano, Marc Ostfield, la misma noche del domingo, cuando fue declarado vencedor en las urnas.

Pero no sólo se detuvo en cuestiones diplomáticas. Peña profundizó y adelantó que combatiría la corrupción y el narcotráfico junto a los Estados Unidos. “He hablado con varios representantes del gobierno americano en los últimos días y les he reiterado mi total predisposición de trabajar en aquellas áreas que son de interés común como la lucha contra la corrupción, la lucha contra el narcotráfico, el fortalecimiento institucional”, aclaró.

Santiago Peña señaló que los temas que Horacio Cartes tiene pendientes con los Estados Unidos no interferirán en las relaciones bilaterales (Infobae)

“Los paraguayos votaron por un país que quiere progresar. Un país que necesita salir de esta situación de estancamiento económico. Los paraguayos votaron en contra de un discurso de odio, un discurso de división”, dijo Peña al inicio de la charla, en referencia a sus principales rivales, Efraín Alegre y Paraguayo Cubas. “Los paraguayos quieren avanzar, no quieren aferrarse al populismo”, sentenció. Y reflexionó sobre su rivalidad con Abdo Benítez: “Fui probablemente la voz más crítica que tuvo este gobierno y esa es una de las características que tiene el Partido Colorado, un partido tan grande que es capaz de ser gobierno y ser oposición al mismo tiempo”.

Ex ministro de Hacienda de Cartes, Peña sabe que gran parte de su gestión será evaluada de acuerdo a los resultados económicos que exhiba durante los próximos años. “El gran desafío es que la buena macroeconomía de Paraguay (...) permee a las clases más vulnerables”. Así, señaló que la creación de empleo está entre sus “mayores obsesiones para los próximos cinco años”. El presidente electo cree que es el mejor remedio para combatir otros índices preocupantes, como el de inseguridad. El ahora referente del Partido Colorado se muestra preocupado y decidido a dar vuelta una dura estadística: Paraguay es el país -junto a Bolivia- con el PBI per cápita más bajo de Sudamérica.

Peña también vaticinó que para conseguir esos logros será clave lograr “tasas de crecimiento chinas”. Fue allí cuando se le planteó que el comercio era fundamental para la nación y se puso sobre la mesa el Mercosur. “Tenemos que reconocer también que después de 32 años, nuestros países no son los mismos países que en el año 1991. Por lo cual tenemos que ajustar al Mercosur a nuestros nuevos tiempos”, dijo.

Santiago Peña se refirió la relación que su gobierno mantendrá con China y Taiwán (Infobae)

El presidente electo dedicó además varios minutos a un tema sensible. Su vínculo con Beijing y Taipei. Anticipó que mantendrá una relación “muy buena” con el régimen chino en tanto es uno de los mayores socios comerciales del país. “Paraguay es un buen amigo de todos. Paraguay necesita insertarse en el mundo, pero 66 años de historia, de relación, de un vínculo afectivo pero principalmente sólidos principios y valores democráticos son los que nos permiten augurar que los próximos años también mantendremos una muy buena relación con Taiwán”, aclaró y subrayó: “Tratamos de estar lejos del conflicto pero muy cerca de nuestros amigos y de nuestras relaciones históricas”.

Por último, Peña habló de dos temas estratégicos para la región: la Hidrovía y la red de 5G. Sobre el primero, dijo creer que los cinco países que dependen en mayor o menor medida del dragado de los canales navegables que conectan con el Océano Atlántico deben reunirse para determinar cómo se debe articular política y comercialmente esa vía. “Voy a ser el principal articulador de esta discusión que, obviamente, tiene una base económica. Tengo las condiciones, el conocimiento y la experiencia para sentarme con los presidentes y avanzar en esa agenda”, adelantó.

La Hidrovía podría ser un arma de extorsión poderosa si cae en manos de China: el 90% de las importaciones y exportaciones paraguayas dependen de esa vía navegable. Un banco de arena en la unión de los ríos Paraguay y Paraná sería catastrófico para la economía del país. Frenaría también parte del comercio brasileño y boliviano. La presión para que Asunción, por ejemplo, rompa lazos diplomáticos con Taiwán sería insoportable e incluso también provendría de sus países vecinos.

Respecto al tendido de una red 5G, Peña indicó que si bien Paraguay es un país con un avance importante en telecomunicaciones, su espacio político aún no tomó una posición clara respecto a lo que decidirán. “Estamos mirando con mucha atención el avance de la tecnología, principalmente en 5G cuál es la experiencia que están teniendo varios de los países de la región y esatremos evaluando”, dijo.

La entrevista competa:

—Presidente electo de Paraguay Santiago Peña, muchísimas gracias por esta entrevista con Infobae. La ciudadanía se inclinó por usted por una amplia diferencia. Incluso superior a la que consiguió en 2018 el actual presidente de Paraguay. Y me gustaría una reflexión suya. ¿Cree que esto se debió a una ratificación del actual gobierno? ¿Al apoyo que usted recibió de Horacio Cartes? ¿O es un premio o un voto de confianza hacia usted por su experiencia como ministro en administraciones anteriores? ¿Qué votaron los paraguayos presidente?

—Los paraguayos votaron por un país que quiere progresar. Un país que necesita salir de esta situación de estancamiento económico. Los paraguayos votaron en contra de un discurso de odio, un discurso de división. A lo largo de varios años, yo después del 2017 al haber perdido las partidarias seguí trabajando planteando políticas públicas, propuestas, cómo salir de la situación. Nos enfrentamos a la pandemia. Salí a apoyar algunas medidas económicas del gobierno. Salí a criticar los problemas de corrupción en las compras públicas, en los suministros médicos. O sea, fui probablemente la voz más crítica que tuvo este gobierno y esa es una de las características que tiene el Partido Colorado, un partido tan grande que es capaz de ser gobierno y ser oposición al mismo tiempo. Creo que los paraguayos quieren avanzar. No quieren aferrarse al pasado. No quieren aferrarse al populismo, al discurso de odio. Creo que los paraguayos votaron por eso a nuestra propuesta.

—Su formación como economista y su experiencia primero en el Banco Central y después como ministro de Hacienda podrían prever que su fuerte será la economía. ¿Qué es lo más urgente que tiene que implementar su próximo gobierno?

—El gran desafío es que la buena macroeconomía del Paraguay, una consolidación macroeconómica con una inflación baja y estable, unas tasas tributarias que son muy atractivas para la inversión... Estos son los cimientos de la comunidad paraguaya. Pero no son suficientes. Necesitamos que esto permee en las clases más vulnerables. Necesitamos mejorar la economía, el acceso a la vivienda, las redes de protección social, la mejora en el capital humano a través de la mejora en la salud, el acceso a una salud de calidad y una educación que también tiene que ajustarse a los nuevos estándares a nivel internacional hoy en un mundo cada vez más conectado y un Paraguay que quiere competir a nivel mundial lo tiene que decididamente trabajar para que tengamos un salto cualitativo. La generación de empleo, probablemente una de mis mayores obsesiones para los próximos 5 años. Entendiendo que el empleo es la mejor política social y el empleo disminuye la inseguridad, el empleo resuelve muchos problemas que de alguna manera dividen a la familia paraguaya. En los últimos años hemos visto muchos paraguayos emigrar a la Argentina, España, los Estados Unidos, siendo exiliados económicos. El no encontrar una oportunidad laboral en Paraguay ha hecho que la familia se separe y esto genera un daño tremendo en el núcleo familiar.

—A ese punto quería ir: usted prometió crear medio millón de empleos para evitar este éxodo y este exilio económico pero, ¿cómo tiene pensado generarlos?

—Mirá, Paraguay tiene una historia que es parcialmente exitosa. Nosotros no podemos desconocer que probablemente es uno de los países que hoy sobresale por su estabilidad macroeconómica, que ha avanzado. El período que me tocó ser ministro de Hacienda tuvimos el mayor crecimiento económico entre todas las economías de América Latina y el Caribe. Crecimos a un ritmo del 5,5%. Esto fue realmente un logro tremendo de la combinación de medidas macro y microeconómicas. Luego en el cambio de gobierno, y fue una de las grandes críticas, muchos pensaron que esto funcionaba de manera automática y no es así, esto es el resultado de utilizar la ciencia, el conocimiento, y por supuesto una gestión política muy importante. Dejamos de crecer, cinco años de estancamiento económico. Necesitamos reencauzar. Paraguay tiene el potencial de tener tasas de crecimiento de lo que fue un país chino hace una década, crecer al 9%, al 8%. Eso va a permitir reducir las brechas que hoy tenemos. Porque a pesar de todos los avances seguimos teniendo el PBI per cápita más bajo entre todos los países de Sudamérica junto con Bolivia. Y eso es totalmente inaceptable para un país que geográficamente es muy grande. Paraguay parece en el continente un país pequeño porque está al lado de países muy grandes, pero Paraguay es más grande que Alemania. Tiene un territorio con tierra tremendamente fértil para la producción agrícola, la producción ganadera. Paraguay tiene abundancia de energía eléctrica. Está rodeada de unos ríos que no solamente permiten que navegue el comercio a precios competitivos por la tercera flota de barcazas más grande del mundo sino que genera la energía limpia y a precios más competitivos entre todos los países del mundo. El tercer factor es un bono demográfico. La población más joven en Sudamérica en porcentaje de toda nuestra población, una población pequeña pero una población eminentemente joven que genera un bono demográfico muy importante. Y lo que sabemos es que la población joven paraguaya puede no ser la más educada en términos de la evaluación de PISA pero son jóvenes que son altamente entrenables. Jóvenes que quieren progresar. Que aprenden rápido. Y tienen una fuerte vocación que el empleo es lo que les da a ellos libertad y dignidad.

—El empleo también está estimulado muchas veces por el comercio. Y en esto quiero detenerme un minuto, sobre el Mercosur. El Mercosur es un bloque comercial bastante dogmático, según mi visión, en el cual los cambios no son muy aceptados. Por ejemplo, Uruguay ahora está proponiendo un tratado de libre comercio y el resto de los socios no lo aceptan. ¿Cree que es tiempo de modificar algo del Mercosur? ¿Tiene pensado plantear algún tipo de enmienda o algo en el estatuto del Mercosur como para que estos cambios faciliten el comercio de los países miembros? Sobre todo de los países más pequeños.

—El Mercosur es un gran logro de la diplomacia y la integración sudamericana. Yo no tengo ninguna duda que quienes consiguieron la firma del Tratado de Asunción del año 91 fue un gran logro y merecen todo mi reconocimiento. Ahora, tenemos que reconocer también que después de 33 años, 32 años, nuestros países no son los mismos países que teníamos en el año 91. Por lo cual tenemos que ajustar al Mercosur a nuestros nuevos tiempos. Y te voy a dar un ejemplo, en el 91 las economías de servicio eran prácticamente muy pequeñas o inexistentes en gran parte de nuestros países, hoy dominan gran parte de los negocios en esta parte del continente. Entonces mi intención es revitalizar el Mercosur pero creo que siempre vamos a estar mejor unidos como bloque y no tratando de negociar cada uno por su lado. Por supuesto la diferencia y la asimetría son muy grandes. Brasil y Argentina son países que tienen un mercado interno muy importante entonces pueden tener un tipo de política comercial diferente a la que encaramos países como Uruguay o Paraguay que son de consumidores más pequeños, de economías más pequeñas, y obviamente tenemos que integrarnos más a otros bloques. Pero también tenemos que integrarnos más en mercados como el brasileño y el argentino, ¿verdad? Porque más allá de que hemos avanzado en un proceso de eliminar barreras arancelarias todavía tenemos muchas barreras que no son las barreras arancelarias. La conexión física es todavía un impedimento. Tenemos que avanzar en pasos fronterizos unificados. Mayor conectividad. Hoy Paraguay es lo que sería el Canal de Panamá, la ruta bioceánica que hace el camino más corto entre el Pacífico y el Atlántico, y esto representa un cambio tremendo en lo que era la construcción del Mercosur hace unos años. Así que mi intención es darle un nuevo impulso, nuevos aires, y entender que integrados siempre vamos a estar mejor.

—Lo saco un poco del tema económico presidente y lo llevo a otro que es grave que es el narcotráfico. Ha vivido en los últimos años el Paraguay la expansión de bandas criminales y la permeabilidad en sus fronteras. ¿Tiene algún plan en mente para combatir este flagelo al que se someten sociedades enteras, sobre todo en lugares como Pedro Juan Caballero?

—Sí. El vasto territorial nacional, indudablemente Paraguay con un territorio más grande que Alemania, pero con una población que es un décimo, 10% de la población de Alemania, le impone un control que es más costoso. Lo que nosotros tenemos que entender es que el daño que se le hace al Paraguay por no controlar los aires y no controlar las rutas de manera efectiva, principalmente la carga. Porque hoy sabemos que Paraguay se ha convertido en una ruta ¿verdad? Para el tráfico de estupefacientes que tienen como destino finalmente Europa. Entonces tenemos que reforzar nuestros controles aéreos para las cargas que vienen y que ingresan desde el Norte del país. Y también tenemos que invertir en todo lo que son escáneres que nos permitan identificar cuando se quiere contaminar cargas de productos formales que tienen como destino finalmente Europa. Este es un esfuerzo colectivo. Los delitos trasnacionales probablemente son los que más se han fortalecido en los últimos años. Hay una fuerte incidencia de estos grupos a nivel local. Creo que esto también requiere un fortalecimiento de las instituciones de control. Y también fortalecer los organismos que son encargados también de sancionar esto. Paraguay ha aprobado el año pasado todo lo que es la evaluación de grupos de acción financiera internacional que evalúa el control, la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo con una nota sobresaliente. Un marco jurídico que realmente está entre los más avanzados de entre todos los países. Y un reconocimiento que Paraguay tiene el mismo estándar que tiene un país como Uruguay o un país como Chile, ¿verdad? Entonces sobre esto tenemos que hacer un esfuerzo continuo porque a cada norma y a cada control finalmente estos grupos delictivos están tratando de nuevamente superar esos controles. Así que esto es una materia pendiente que tenemos en el Paraguay y constante.

El presidente electo Santiago Peña habló sobre sus planes para luchar contra el narcotráfico en Paraguay (Infobae)

—Otro de los temas que en el último tiempo ha tenido claroscuros es el vínculo con los Estados Unidos. Con la Casa Blanca específicamente. Usted el domingo pasado cuando supo los resultados electorales que lo daban como presidente electo agradeció en primer lugar a Horacio Cartes, a quien la embajada de Estados Unidos en Paraguay y el gobierno de Joe Biden calificaron de corrupto. ¿Cómo cree que podría recomponer usted, si es que busca esa recomposición, el vínculo con los Estados Unidos? Y me gustaría saber si tiene pensada algún tipo de reunión con el embajador Marc Ostfield en Asunción.

—Hablé con el embajador Osftield el mismo domingo, me llamó para felicitar. Y te aclaro que no hubo ningún debilitamiento de la relación. Horacio Cartes es presidente del Partido Colorado, él fue electo por mandato popular para ejercer ese cargo y tanto él como todos los que hemos trabajado con él le hemos pedido que se defienda de estas acusaciones. Él ha negado en reiteradas oportunidades y ha puesto a sus abogados en contacto con las autoridades americanas para que se pueda dilucidar sobre cuáles son las bases de la acusación y obviamente que pueda tener un mecanismo de defensa para que él pueda desvirtuar todas estas acusaciones. Horacio, no podemos negar que es una figura muy importante de la política paraguaya. Fue presidente de la República. Para muchos creemos que fue el mejor gobierno de la transición democrática en el Paraguay con resultados reales, una lucha total a la corrupción a través de la transparencia, el acceso a la información pública. Y una atracción de inversiones como nunca antes la habíamos visto. Inversión gracias a confianza que pudo generar con inversores locales e inversores extranjeros. Obviamente su fortaleza política también le ha hecho foco de uno de los principales ataques políticos de todas las fuerzas. Y bueno, a pesar de eso el 18 de diciembre ganó la presidencia del partido. Le gana al presidente de la República en ejercicio, Mario Abdo Benítez, con una diferencia inclusive mayor a la que gané yo en las primarias de mi partido. Así que es una figura trascendental de la política y obviamente como figura trascendental también tiene la responsabilidad de demostrar y estar a los más altos estándares de consideración y reputación de la ciudadanía. Pero ese es un tema personal de él, no afecta de ninguna manera nuestra relación bilateral con los Estados Unidos que ha sido históricamente una muy buena relación y he hablado con varios representantes del gobierno americano en los últimos días y les he reiterado mi total predisposición de trabajar en aquellas áreas que son de interés común como la lucha contra la corrupción, la lucha contra el narcotráfico, el fortalecimiento institucional que son los temas que ellos están realmente muy interesados.

—China se había ilusionado con un posible triunfo de Efraín Alegre el pasado domingo para formalizar los vínculos diplomáticos y sacar del medio a Taiwán. ¿Cómo imagina que va a ser su relación con el régimen de Beijing?

—Muy bueno, no hay ningún problema. Probablemente China es nuestro mayor socio comercial. Es donde más compramos productos. Y también uno de los principales compradores de los productos del Paraguay, principalmente la soja. Así que no hay ningún tipo de restricción. El Paraguay es un buen amigo de todos. Paraguay necesita insertarse al mundo. Pero 66 años de historia, de relación, de un vínculo afectivo pero principalmente sólidos principios y valores democráticos son lo que nos permiten augurar que los próximos años también mantendremos una muy buena relación con Taiwán. Así que en ese sentido tratamos de estar lejos del conflicto pero muy cerca de nuestros amigos y de nuestras relaciones históricas.

—Con lo cual su vínculo con Taiwán no cambiará.

—No.

—Otro tema delicado es el de la Hidrovía. Como usted quizás sepa, China está ejerciendo una fuerte presión en Argentina para quedarse con esa concesión, para quedarse con el dragado de esa vía, que es vital para el comercio de Paraguay sobre todo. Para el comercio de los cuatro países pero también para Paraguay. ¿Cree que podría ejercer algún tipo de presión China, que no sería la primera vez, estrangulando el comercio paraguayo para que Asunción y su gobierno dejen de lado los vínculos con Taiwán si es que se queda con la Hidrovía?

—Creo que la Hidrovía es un eje estratégico para cinco países ¿verdad? No solamente Paraguay. También incluye Brasil, Bolivia, Argentina y Uruguay. Y es la principal autopista. Los estados de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul son más mediterráneos que Paraguay. Por lo cual creemos que es una vía estratégica y tengo la firme convicción de reunirme con los otros cuatro presidentes de la región y discutir este tema de una manera amplia. Creo que podemos construir grandes consensos. He hablado con todos los presidentes de la región y auguro realmente un espacio de conversación y de diálogo como probablemente nunca antes lo habíamos visto. Voy a tratar de ser el principal articulador de esta discusión que obviamente tiene una base económica, ¿verdad? Esto tiene sentido económico. Y por supuesto requiere un consenso político que pueda viabilizar. Entonces en ese sentido creo que tengo las condiciones, el conocimiento, la experiencia, para poder sentarme con los presidentes y avanzar en esa agenda. Que en realidad no tiene que estar en la discusión si acá hay una influencia americana o una influencia china, acá tiene que estar la influencia de los cinco países que tenemos que ser protagonistas, ¿verdad? No solamente en este ámbito sino en otros. Si uno se pone a pensar en lo que producen en términos de alimentos estos cinco países de Sudamérica... y probablemente es el bloque productor de alimentos más importante del mundo. El mundo depende de nosotros, no nosotros del mundo. Yo creo que ese es un llamado que yo quiero hacer a los países, realmente que entendamos el gran potencial que tenemos, la gran responsabilidad que tenemos de ser hoy uno de los principales graneros del mundo y en un mundo que hoy está preocupado, está preocupado por la seguridad alimentaria, está preocupado por el acceso a agua. Y bueno, son recursos naturales que tenemos nosotros aquí en nuestro país y tenemos que ser realmente muy responsables en el manejo de ellos, hacerlo de una manera que sea sostenible con el medioambiente pero obviamente en la gestión comercial nosotros que ser los grandes protagonistas.

—Perfecto. Y por último presidente, ¿tiene alguna posición tomada respecto a la licitación del espectro 5G en Paraguay? ¿Cuál es su posición?

—No, la verdad que nosotros tenemos en Paraguay un avance importante en todo lo que son las telecomunicaciones. Paraguay tiene una altísima penetración de tecnología celular, de cantidad de celulares. Realmente es un país que ha avanzado en un mercado abierto, en un mercado regulado por el Estado, pero con una altísima participación y competencia de los privados. Tenemos desafíos de la expansión de la red de fibra óptica. Lastimosamente seguimos teniendo un precio relativamente bajo con respecto a otros países ¿verdad? Con respecto al costo de la banda ancha y esto obviamente genera limitaciones. Pero también estamos mirando con mucha atención el avance de la tecnología principalmente en 5G cuál es la experiencia que están teniendo varios de los países de la región y bueno, estaremos evaluando. No hay todavía una posición tomada al respecto.

—Presidente electo Santiago Peña muchísimas gracias por este tiempo con Infobae.

—Un placer. Saludos a la audiencia.

