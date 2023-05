Elecciones en Chile: más del 60% desconfía del nuevo proceso constituyente

Se espera que voten cerca de 11 millones de chilenos.

Chile enfrentará un nuevo capítulo de su búsqueda incansable por reescribir una Constitución. Este domingo se realizarán elecciones de consejeros constitucionales en todo el país, en medio de un ambiente de cierta indiferencia por parte de los chilenos e incertidumbre respecto a los resultados finales.

Aquella impronta de desconfianza, de hecho, quedó reflejada en la última encuesta denominada Pulso Ciudadano, en la que un 61,3% de los consultados aseguró tener poca o ninguna confianza en el remozado proceso para redactar una nueva Constitución.

La medición también reveló que un 76,4% de la población está “muy seguro” o “seguro” de votar en las Elecciones de Consejeros Constitucionales del próximo domingo. En dicha instancia, se elegirán a los 50 representantes de cada circunscripción, que acompañarán al Comité de Expertos que integran 24 profesionales y que fueron elegidos en un acuerdo político.

Por otra parte, un 49,1% de los encuestados dijo estar “muy de acuerdo/de acuerdo” con cambiar la actual Constitución, mientras que un 26,9% se inclinó por la opción “ni de acuerdo ni en desacuerdo”. La alternativa “muy en desacuerdo / en desacuerdo” acaparó el 24% del total.

En su segunda experiencia con voto obligatorio tras el regreso de la disposición, las autoridades informaron que las personas que no sufraguen el 7 de mayo ni logren presentar las excusas correspondientes ante el Juzgado de Policía Local, se arriesgarán a multas que van desde los 38 hasta los 231 dólares.

El presidente chileno Gabriel Boric enfrenta varios aspectos claves este domigo.

Lo que está en juego

“Existe una apatía hacia este nuevo proceso constituyente y derivada de dos factores. El primer factor es estructural, que tiene que ver con una apatía hacia la política que se viene desarrollando desde los años 90 en adelante. Esa afección, ese desinterés y esa desconfianza, fueron el caldo de cultivo para generar lo que fue el estallido social. Todo lo que suene a algo político ahora es visto como un agente de conflicto y no como un agente solucionador de los problemas de la ciudadanía”, dice en conversación con Infobae, Mario Herrera, académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca.

“La gente, por así decirlo, perdió la fe en el proceso constituyente y todo lo que podría significar una mejora a su calidad de vida a partir de esa herramienta. Y ese es uno de los costos que dejó el resultado del 4 de septiembre, donde se rechazó por una amplia mayoría la propuesta. Y eso, además, tiene un efecto político de cara a la elección. Y es que probablemente tengamos que ponerle mucha más atención a la tasa de votos nulos y blancos”, señala Herrera.

- ¿Cuál podría ser el comportamiento del electorado que votará este domingo en Chile?

- Una buena parte de los votos serán más hacia los partidos que por los candidatos. Cuando hay bajo interés se privilegia el partido. Y además lo cierto es que la gente no retiene el nombre de candidato, y eso crea cierta ventaja electoral a los candidatos que encabezan las listas.

- ¿En qué pie llega el presidente Boric a esta elección?

- Tiene efectos, claro. En el sentido de identificar de cuánto de esta elección se va a transformar en una suerte de nuevo plebiscito para él y qué cantidad de gente votará como una suerte de castigo a su gestión. Una parte, no todo, de lo que pasó con el rechazo el 4 de septiembre, tuvo que ver con un rechazo a la gestión del presidente y ese escenario se puede replicar ahora y no como una opción, sino con los candidatos que sean de su coalición. Es ahí donde la idea de despegarse de cualquier candidatura, adquiere sentido para Boric. Y su nuevo ministro Álvaro Elizalde, el enlace de La Moneda con el Congreso, también tendrá muchos ojos encima y deberá tomar más distancia y separar la posición del gobierno ante la elección. Sobre todo tomando en cuenta la baja aprobación del presidente, que si bien detuvo la caída, no ha logrado repuntar de manera sostenida en el tiempo y es mayoritariamente por su base de apoyo. Y si sufre un mal resultado, puede debilitar aún más a la coalición de gobierno. Así que aunque no despierte mucho interés de los ciudadanos, Boric sí se juega bastante en esta elección como qué ocurrirá con la correlación de fuerzas y el destino de su coalición de aquí en adelante.

