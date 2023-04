Arrestaron a un legislador ecuatoriano denunciado por violar a una joven de 19 años

El legislador Peter Calo fue acusado por violación. La joven de 19 años habría sido citada por el asambleísta para ofrecerle un trabajo.

El legislador Peter Calo está detenido tras ser acusado por una mujer de 19 años de violación. Según el reporte policial, Calo habría citado a la joven en un hostal cerca del congreso del Ecuador, le habría ofrecido trabajo, según relató la mujer. Extraoficialmente se conoció que uno de los exámenes médicos practicados a la joven, que estaría embarazada, dio positivo por “acceso carnal violento”.

La Fiscalía informó que la entidad practica diligencias y despliega los protocolos pertinentes para decidir su situación jurídica. Este jueves por la mañana se realizó la audiencia de formulación de cargos en contra del legislador. Por el tipo de delito, la audiencia fue de carácter reservado.

La mañana antes de ser detenido, Calo acompañó a su colega legisladora Mireya Pazmiño, proponente del juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, a interponer una denuncia por peculado para que se investigue al mandatario. Según el funcionario legislativo, Gustavo Reyes, esa mañana hasta las 11h00, Calo estuvo en una reunión del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador.

El funcionario legislativo, Gustavo Reyes, aseguró que Calo estuvo en una reunión con otras autoridades horas antes de su detención.

Se presume que luego de esas actividades, Calo se reunió con la joven en un hostal. Según el Expreso de Ecuador, la mujer llamó al Servicio de Emergencia 911 y contó la violación. La Policía llegó al hostal y encontró a Calo en una de las habitaciones. A las 15h30, el asambleísta ya estaba en la Unidad de Flagrancia de la Policía.

Según explicó el abogado Ismael Quinta en sus redes sociales que “los legisladores pueden ser privados de la libertad con sentencia condenatoria ejecutoriada o en delito flagrante”. La flagrancia ocurre cuando una o más personas han presenciado el cometimiento del delito o cuando se descubre a la persona que cometió el delito inmediatamente después de la comisión del acto siempre que exista una persecución ininterrumpida, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal.

Aunque los asambleístas tienen inmunidad parlamentaria, Quintana ha explicado que “no se requerirá de autorización parlamentaria para procesarlo. (Peter Calo) No tiene inmunidad parlamentaria en este caso”.

¿Quién es Peter Calo?

El ahora acusado por un delito grave llegó a la Asamblea Nacional impulsado por el partido indígena Pachakutik. Luego de la detención, el movimiento político emitió un comunicado indicando que Calo se separó de la bancada de Pachakutik meses atrás “por lo que no se lo considera como parte del mismo”.

Peter Calo fue trasladado a la Unidad de Flagrancia de la Policía luego de que la joven de 19 años denunciara la violación. (Expreso)

Calo es opositor al gobierno de Guillermo Lasso. Esto se refleja en distintas votaciones, como cuando votó en contra de la ley de inversiones propuesta por el Ejecutivo o cuando, en junio de 2022, apoyó la destitución de Lasso a través de la disolución anticipada de poderes legislativos, que no alcanzó los votos suficientes para ejecutarse.

Dentro de la Asamblea Nacional, Calo fue señalado por la asambleísta Gissella Molina, de Pachakutik, por los amedrentamientos que sufrió para que votase a favor de la destitución de Lasso. En el congreso, Calo también impulsó el juicio político en contra del ex ministro del Interior, Patricio Carrillo, acompañado por la asambleísta correísta Jahaira Urresta.

Calo también mantiene un proceso judicial en su contra por el delito de estafa, pues habría vendido un terreno que nunca entregó al comprador.

En redes sociales, algunas cuentas a favor de Calo han señalado que la acusación por violación es una artimañana gubernamental para que el congresista no pueda votar en el juicio político de Lasso. Quienes lo defienden cuestionan que la mujer haya acudido a un hostal para una “entrevista de trabajo”.

Los legisladores Jahaira Urresta y Peter Calo en la presentación del juicio político en contra del ex ministro del Interior, Patricio Carrillo.

Incluso Luis Almeida, legislador del Partido Social Cristiano, en una entrevista con Radio Pichincha, dijo que a “se la montaron en contra de Peter Calo, es un hombre tranquilo” porque en los videos de las cámaras del hostal se observa que él y la joven subieron a una habitación: “no es que la lleva a la fuerza. Aunque hay una cuestión de deshonor, no hay una violación terrible”, argumentó.

A pesar de esos argumentos en contra de la acusación de la joven, varias abogadas ecuatorianas se han referido al consentimiento en estos casos.

De acuerdo con la ONU Mujeres “cuando se trata de consentimiento, no hay límites difusos”. Esto significa que, sin importar la circunstancia, la vestimenta u otros elementos, debe existir un sí activo, motivado, informado y dado libremente para que pueda suceder un encuentro íntimo, si esto no existe, se entiende que no hay consentimiento, según la organización.

“El consentimiento se debe dar sin presiones. No es correcto engañar, forzar o amenazar a alguien para que diga que sí. Nadie puede dar su consentimiento si está inconsciente o en un estado mental alterado, por ejemplo, bajo los efectos del alcohol o las drogas”, explica ONU Mujeres en su web.

