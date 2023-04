Guillermo Lasso designó a dos héroes de la guerra con Perú en busca de frenar la ola de violencia en Ecuador

El presidente de Ecuador Guillermo Lasso, acompañado por los generales Paco Moncayo y Wagner Bravo y por los ministros de Defensa, Luis Lara, y del Interior, Juan Zapata.

Después de una semana sin ser visto, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, reapareció para posesionar a dos generales en servicio pasivo del Ejército, quienes estarán a cargo de la estrategia de seguridad del gobierno. La posesión de los generales Paco Moncayo y Wagner Bravo sucedió, la mañana de este miércoles, en el Palacio de Carondelet, en Quito.

Moncayo fue nombrado como consejero de Gobierno para la Seguridad Nacional y Bravo como Secretario Nacional de Seguridad, un cargo que quedó en acefalía luego de que Diego Ordóñez, uno de los hombres de confianza de Lasso, renunciara tras el ataque armado a un puerto pesquero en el país.

“Su preparación, su formación académica –dentro y fuera del país– y sus conocimientos en temas de seguridad, serán fundamentales en la lucha que estamos librando en contra del crimen organizado, del narcotráfico, el terrorismo y otros delitos”, dijo Lasso sobre las nuevas autoridades y les agradeció por unirse a su administración y sumarse a la lucha contra el crimen organizado, a la cual el mandatario calificó como compleja: “Estimados generales, confío en sus capacidades”, manifestó el presidente.

Paco Moncayo regresa a la función pública

El general del Ejército retirado y político, Paco Moncayo, es el nuevo consejero de gobierno para la Seguridad.

Paco Moncayo, que pronto cumplirá 83 años, no solo tiene una carrera militar sino también política. El general del Ejército, que se retiró de la vida militar en 1998, fungió como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador, fue director de la Escuela Superior Militar y comandante del Teatro de Operaciones Terrestres. En su vida política, fue diputado en dos periodos, alcalde de Quito y candidato presidencial en 2017.

El general ha estado vinculado al partido Izquierda Democrática, el cual ha apoyado sus distintas candidaturas. Además, cuenta con 18 condecoraciones por su carrera en las Fuerzas Armadas del Ecuador.

En la ceremonia de posesión como Consejero de Gobierno para la Seguridad Nacional, Moncayo aseguró que aceptó el cargo porque “cuando existe una percepción generalizada de vivir una horrible pesadilla y de que la zozobra se ha vuelto insoportable, ningún ecuatoriano de bien, y menos un militar como es mi caso, debe ni puede negar su aporte a la gran minga (trabajo colectivo) nacional que se requiere para volver a ser la isla de paz que nos merecemos”.

En su vida política, Paco Moncayo ha estado vinculado al partido Izquierda Democrática. (Plan V)

“Esta patria generosa y las Fuerzas Armadas me han dado todo, en particular el privilegio de servirlas en momentos álgidos de su historia”, señaló el general en su discurso. Moncayo comandó al Ejército Ecuatoriano durante la Guerra del Cenepa en 1995. Ese fue el último conflicto bélico entre Ecuador y Perú, que no encontraban consensos sobre la delimitación de la frontera compartida.

Además, el nuevo consejero gubernamental tiene una licenciatura en Ciencias Internacionales, con mención en Economía e Integración, un doctorado en Ciencias Internacionales y formación avanzada en armas y en seguridad continental, estos últimos tomados en Estados Unidos.

Wagner Bravo: “Soldado un día, soldado toda la vida”

El general Wagner Bravo, como Moncayo, también es Héroe de la Guerra del Cenepa, pues fue combatiente de la brigada de Fuerzas Especiales de Ecuador durante ese conflicto bélico. Con 65 años, el militar en servicio pasivo liderará desde este 26 de abril la Secretaria Nacional de Seguridad Pública y del Estado. Bravo fue jefe de Estado Mayor del Ejército y vocal del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.

El general del Ejército, en servicio pasivo, Wagner Bravo, se unió al gabinete de Guillermo Lasso como Secretario de Seguridad.

Luego de retirarse de la vida militar, el general ha participado en varios medios de comunicación como analista y experto en seguridad e incluso a tenido columnas frecuentes en algunas plataformas. También ha sido asesor legislativo.

En su discurso de posesión, Bravo se refirió al “ataque indiscriminado de grupo violentos” que mantiene en vilo a la sociedad ecuatoriana. El general dijo que se cumplirá la política de seguridad del Presidente Lasso quien habría dicho que “no nos van a ganar (los grupos delincuenciales)”. Bravo indicó que su misión en la Secretaría será sentar las bases de un sistema permanente de paz.

El nuevo secretario tiene dos licenciaturas: en Administración y Ciencias Militares; y en Ciencias de la Educación. También tiene títulos de maestría en Seguridad y Desarrollo; en Finanzas y Gestión de Riesgos; y en Dirección y Gestión de Sistemas de Seguridad Social. Además, tiene un diplomado superior en Prospectiva Estratégica.

