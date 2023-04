Daniel Ortega quiere ser el hombre de Moscú en Centroamérica

El canciller ruso Serguéi Lavrov realizó una visita relámpago a Nicaragua esta semana y sostuvo una reunión con Daniel Ortega (Foto 19 Digital)

El régimen de Daniel Ortega ha iniciado una campaña para expulsar a Taiwán e incorporar a Rusia y a China como observadores en el Sistema de Integración Centroamericano (SICA), un organismo regional creado hace 32 años en Centroamérica para “para constituirla como región de paz, libertad, democracia y desarrollo”.

“Daniel Ortega quiere ser el hombre de Moscú en la región”, dice una fuente diplomática nicaragüense que pidió no se mencionara su nombre. “Y para Rusia, entrar en el SICA significa tocarle las barbas al Tío Sam, meterse en el patio trasero de los gringos”.

Considera, sin embargo, que Ortega fracasará en ese intento. “Ni Rusia ni China entrarán a menos que Costa Rica se ablande, porque en el SICA las decisiones se toman por unanimidad”, pronostica. “Taiwán seguirá de observador mientras mantenga las donaciones al organismo”.

Ortega pidió expulsar a Taiwán e incorporar a Rusia y a China como observadores en el SICA, en un encuentro que sostuvo el 15 de abril en Managua con el jefe de la Agencia China de Cooperación Internacional para el Desarrollo (CIDCA), Luo Zhaohui.

“El SICA no puede seguir admitiendo a Taiwán dentro de su sistema, esa base militar yanqui que se llama Taiwán tiene que ser retirada, expulsada del SICA”, afirmó Ortega.

“Hoy está más claro que nunca que Taiwán no es más que una base militar del imperio norteamericano. Estamos seguros de que llegará el momento en que Taiwán será libre de esa ocupación militar (...) más pronto que tarde”, agregó.

En el mismo encuentro acusó a Guatemala y a Belice de bloquear el ingreso de Rusia y China al organismo. “Es un absurdo, donde hay una mayoría de países que ya tienen relaciones con China” y donde Guatemala y Belice “quieren bloquear la integración de Rusia, que tiene relaciones con todo Centroamérica”, dijo Ortega.

Costa Rica, República Dominicana, Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras mantienen relaciones diplomáticas con la República Popular China, quien exige para ello que los países corten relaciones con Taiwán y reconozcan “una sola China”. En Centroamérica solo Guatemala y Belice mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán.

Daniel Ortega y Rosario Murillo, durante su visita a Moscú en 2088, un año después de asumir el poder en Nicaragua. (Foto AP)

Nicaragua rompió relaciones con Taiwán en diciembre de 2021 y simultáneamente las estableció con la República Popular de China.

Este lunes, el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, volvió al tema en una reunión virtual del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA. “Ante los planteamientos de la República de Costa Rica y Guatemala, reafirmamos que la Federación de Rusia fue admitida como observador ante el SICA mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del 13 de diciembre de 2018. Dicho Acuerdo se encuentra vigente”, leyó en su intervención.

“Las decisiones de los Consejos son de obligatorio cumplimiento”, insistió y se pronunció por dejar por fuera de la agenda la invasión rusa a Ucrania. “La cuestión de Rusia-Ucrania, es un tema que está fuera de la agenda regional. Puede ser un tema de relaciones bilaterales de los Estados, (pero) no cabe como tema de discusión del SICA”, dijo.

“Hace dos días dejamos claro que no se puede bloquear la incorporación de la Federación Rusa como observadora en el SICA, no se puede revertir una decisión ya tomada, lo que si debe revertirse es la presencia de Taiwán en el SICA; ya que no tiene razón de ser porque es una base militar yanqui, con un gobierno impuesto por los gringos, que esta incrustado en un sistema de asociación de estados independientes, autónomos, de la región centroamericana”.

En la misma línea de Ortega, Moncada consideró “un absurdo” que “donde hay mayoría de países que tienen relación con la República Popular China, en el SICA, se mantenga Taiwán, que solamente lo reconocen dos países (…) esa base militar yanqui que se llama Taiwán tiene que ser retirada, expulsada del SICA, y damos la bienvenida a la República Popular China, que al contar con mayoría de países con relaciones diplomáticas se convierte en un importante aliado y miembro observador de los países del SICA”.

El Sistema de Integración Centroamericana (SICA) fue creado el 13 de diciembre de 1991 por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. En 2000 se integró Belice como miembro pleno y, en 2013, lo hizo igualmente República Dominicana.

Los países observadores del organismo regional son hasta ahora: Alemania, Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Corea del Sur, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Haití, Italia, Japón, Marruecos, México, Nueva Zelanda, Países Bajos, Perú, Qatar, Reino Unido, Serbia, Suecia, Taiwán, Turquía, Unión Europea, Uruguay y el Vaticano.

“El observador en algunas reuniones tiene voz, pero nunca voto”, dice el diplomático consultado por Infobae. “Generalmente los países que se invitan a ser observadores son países donantes. Se les da la posibilidad de observar, pero se espera de ellos que hagan aportes al presupuesto de la organización. En el caso de Rusia y China les pretenden regalar la observación sin exigirles nada”.

Sin embargo, recuerda que en el SICA los acuerdos se deben tomar por unanimidad y Costa Rica se ha opuesto a la incorporación de Rusia y China. “Yo no creo que Costa Rica permita el consenso y si no hay consenso no los pueden nombrar. Con solo uno que se le oponga, que puede ser Costa Rica, Dominicana, Panamá, no entran”.

Laureano y Daniel Edmundo Ortega Murillo, hijos de la pareja presidencial de Nicaragua, posan junto al busto del dictador soviético Iósif Stalin en junio de 2021. (Foto 19 Digital)

Nicaragua asumió la Secretaría General pro tempore del SICA en agosto de 2022, después de más de un año de regateos que mantuvieron al organismo regional descabezado y parcialmente inoperante.

A Nicaragua le correspondía asumir la secretaría del SICA en el período 2021-2025, pero, según el canciller de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco, “Nicaragua presentó una terna inaceptable. Eran tres individuos que no recibieron el apoyo de ninguno de los países del SICA”.

La Secretaría General del SICA se ejerce de forma rotativa entre los países miembros, según acuerdos tomados entre los mandatarios centroamericanos.

La terna inicial propuesta por Ortega para el período actual la componían el ex guerrillero sandinista y diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Orlando Tardencilla; la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch; y Luz López Escobar, funcionaria del Gobierno Regional Autónomo de la Costa Caribe Norte de Nicaragua.

El impasse mantenía bloqueado un desembolso de 153 millones de dólares de la cooperación internacional, para cuya ejecución se necesitaba la firma del secretario general del organismo.

Finalmente, el consenso regional se logró cuando Ortega propuso a Werner Vargas, un nicaragüense, antiguo funcionario técnico del Sica, y ahora su secretario general.

“No es un apoyo a Ortega. Es completamente falso afirmar que la elección del candidato Werner Vargas sea un espaldarazo a Daniel Ortega. Costa Rica mantiene su condena a la violación de derechos humanos que ocurre en Nicaragua. Nos preocupan los presos políticos y sus familiares, la falta de libertad de prensa y otros aspectos que han sido resueltos por los organismos internacionales, cuyas resoluciones hemos apoyado enérgicamente”, expuso el canciller costarricense en un artículo de opinión publicado el mismo día de la elección de Vargas.

En estas jugadas, Daniel Ortega pretende ser “el hombre de Moscú” en América Latina, dice el diplomático. “Eso alimenta su objetivo de querer jugar en la geopolítica mundial y él cree que puede sustituir las figuras de Fidel Castro o de (Hugo) Chávez en la región. Su megalomanía le hace creer que es un jugador importante en el ajedrez mundial”.

Vladimir Putin, presidente de Rusia, llegó a Nicaragua en julio de 2014 y fue recibido en el aeropuerto por Daniel Ortega. (Foto Presidencia de Nicaragua)

Este martes, el ex presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que la dictadura de Nicaragua es cómplice del espionaje ruso en la región y demandó continuar aplicando sanciones y denunciar a Daniel Ortega y Rosario Murillo en la Corte Penal por violaciones de derechos humanos.

“El régimen de Daniel Ortega es un régimen cómplice de toda la carrera de espionaje que Rusia está montando en la región, miren los países que está visitando y claramente Nicaragua se está convirtiendo en el enclave y el paraíso del espionaje ruso”, señaló.

El canciller ruso Serguéi Lavrov llegó a Nicaragua este miércoles en una visita de solo cuatro horas y sostuvo una reunión con Daniel Ortega y Rosario Murillo como parte de una gira en Latinoamérica que incluyó también a Brasil, Venezuela y Cuba.

El analista político y ex diputado del Parlamento Centroamericano, Eliseo Núñez considera que la campaña de Ortega para sacar a Taiwán e integrar a China y Rusia al SICA es “oportunismo”.

“Ortega ve una oportunidad para crear un bloque en la región en contra de Estados Unidos y está apostando a que la capacidad de Estados Unidos para enfrentar a este bloque ha sido pobre”, dice Núñez.

“Élites económicas como las que estaban en en Guatemala y en Honduras hoy están en contra de los Estados Unidos y (Nayib) Bukele (presidente de El Salvador) no se ha alineado con Estados Unidos y entonces Ortega pretende que, con el componente de China y Rusia, esto se consolide”, añade.

A los rusos, dice, les interesa Centroamérica como pieza de negociación futura. “Hay que recordar que los rusos tienen el concepto del área de influencia de cada una de las potencias. Entonces, el área de influencia de Estados Unidos, para ellos, es Centroamérica y se le meten en su área de influencia para que después puedan negociar con Estados Unidos que salga de las áreas de influencia de Rusia, que serían otros países que están alrededor de Rusia”, afirma Núñez.

