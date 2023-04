Habló la madre del joven chileno que mató de 100 puñaladas y descuartizó a su padrastro: “Lo entregué por una cuestión de valores”

En entrevista con la televisión chilena, Marcela reconoció que su hijo estaba fuera de control y que ella es inocente.

Es uno de los casos más escalofriantes del último tiempo en Chile. Después que se detuviera a Renato Barraza como el principal sospechoso de asesinar a David Cornejo -la pareja de su madre-, y de darle 100 puñaladas, descuartizarlo, y arrojar su cabeza en un basural, la madre del imputado de 19 años brindó su testimonio y reveló cómo hace años la violencia campeaba en su núcleo familiar.

“Yo soy inocente, si entregué a mi hijo fue por una situación de valores, yo jamás mataría a alguien. Matar a alguien estuvo mal, pudimos enfrentar esto de manera diferente”, sostuvo la mujer identificada como Marcela, en una entrevista exclusiva con el Canal 24 horas de TVN, que realizó en su domicilio de la comuna de Maipú, en el surponiente de Santiago.

La madre también develó la compleja situación familiar que se arrastraba hace años y que mantenía su hijo, diagnosticado con epilepsia, con su fallecida pareja. “Los tres discutíamos”, dijo.

Y fue el mismo medio que develó la existencia de un documento que acreditaba una denuncia por violencia familiar que entabló David Cornejo, de 61 años, en contra de Renato Barraza y que correspondía al 14 de febrero de este año. Tras la denuncia, igualmente, se decretó como medida cautelar que personal de Carabineros hiciera rondas periódicas para monitorear el conflictivo caso.

David Cornejo, de 61 años, la víctima

“Lo maltrataba psicológicamente, le decía que era tonto, que tenía una semana para encontrar trabajo si no se tenía que ir. Lo presionaba. Entonces él ya estaba chato (cansado)”, dijo Marcela, en relación a las agresiones que recibió su hijo por parte de su pareja.

“David tomaba mucho alcohol y se ponía tonto. Me decía cosas feas y me pegaba. Me pegaba cachetadas, patadas. Me decía que era una prostituta, que no valía nada, entonces era una situación horrible”, añadió la mujer de 46 años, quien llevaba un y medio de relación con su fallecida pareja.

La mujer también recordó como reaccionó en el momento del asesinato y que todo comenzó cuando su hijo se enteró que su ex pareja la había nuevamente agredido. Ambos había estado bebiendo, comenzaron a discutir y la golpeó en su habitación.

“Llamé a mi hijo y él dijo que nunca más me iba a volver a pegar. Ahí le hizo la llave y empezó a ahorcarlo con las piernas”, relató la acción de Renato, que también registraba antecedentes delictivos previos como robo con intimidación.

Acto seguido, y luego de contemplar la escena, Marcela contó que no supo cómo reaccionar. “Es que no sabía qué hacer, no quería que se llevaran a Renato Barraza (su hijo), estaba como en shock. ¿Por qué le dio 100 puñaladas? No lo sé”, manifestó la mujer que se encuentra en calidad de testigo. “Le dije a mi hijo que parara el escándalo, pero esta vez fue mucho (…) No es normal lo que pasó, ¿quién hace eso?”, agregó.

El caso se comenzó a esclarecer cuando fueron los propios vecinos que, alertados por los gritos de la noche anterior y la aparición de una cabeza en la vía pública, pidieron ver las cámaras y vieron a Renato transportando con dos bolsas. En un carrito de compras transportaba el cráneo, y en una maleta el resto del cuerpo.

“El lunes fue a una entrevista de trabajo y cuando regresó ahí lo tomaron. Y me culpó”, sentenció Marcela.

Seguir leyendo: