Renunció el jefe de la seguridad presidencial de Brasil por un video que muestra que les abrió las puertas a los violentos del 8 de enero

El ministro jefe del Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia brasileña, Marco Edson Gonçalves Dias, renunció este miércoles

El ministro jefe del Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia brasileña, Marco Edson Gonçalves Dias, renunció este miércoles al cargo luego de que la prensa divulgara imágenes en las que aparece junto a manifestantes que asaltaron las sedes de los tres poderes en Brasilia el 8 de enero.

La renuncia de Gonçalves Dias, un hombre de confianza del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fue inmediatamente aceptada por el gobernante, informaron fuentes oficiales.

El militar de la reserva presentó su renuncia pocas horas después de que la cadena CNN Brasil divulgara imágenes de las cámaras de seguridad del Palacio presidencial de Planalto en las que aparece en la sede de la Presidencia el día de los actos golpistas.

Aunque se conocía la presencia del general en el lugar tras la invasión, las imágenes de GDias, como se le conoce, caminando sin rumbo por el tercer piso del Planalto, empezaron a ser utilizadas por la oposición como señal de que el Gobierno había facilitado de alguna manera la entrada de los invasores.

Foto de archivo de simpatizantes del ex Presidente de Brasil Jair Bolsonaro manifestándose fuera del Congreso en Brasilia (REUTERS/Adriano Machado)

El ahora ex ministro aparece inicialmente recorriendo los pasillos del tercer piso de la Presidencia e ingresando al despacho del jefe de Estado, pero también se le ve al lado de algunos de los manifestantes que invadieron la edificación, a los que al parecer les señala una salida de emergencia.

En otra imagen, uno de sus asesores aparece conversando con los invasores del Palacio, saludándolos y hasta ofreciéndoles una botella con agua.

Según el Gabinete de Seguridad, las imágenes reflejan “la actuación de los agentes de seguridad, cuyo objetivo, en un primer momento, era evacuar los pisos tercero y cuarto del Palacio de Planalto”.

En el Palacio del Planalto no tienen ninguna duda de que el general retirado no apoyó ni facilitó en modo alguno la invasión. “Lo que se complicó es que no reveló el alcance de la acción del GSI del 8 de enero”, dijo una fuente de palacio.

La presencia de Dias en el Planalto ya era conocida. El general llegó poco después de la invasión y se quedó hasta el arribo de Lula en la noche del día 8, cuando todos los golpistas ya habían sido expulsados y detenidos. La oposición afirma ahora que Dias parece “muy tranquilo” caminando por el tercer piso mientras los invasores seguían en el lugar.

Gonçalves Dias era un militar muy próximo a Lula, trabajó en la seguridad de la Presidencia en los dos primeros mandatos del líder progresista y de su sucesora y ahijada política, Dilma Rousseff, y se encargó de la seguridad de Lula durante la campaña electoral de 2022.

Las fuerzas de seguridad se enfrentaron a los bolsonaristas (REUTERS/Ueslei Marcelino)

El 8 de enero, miles de manifestantes radicales que no reconocieron la derrota del líder ultraderechista Jair Bolsonaro en las elecciones de octubre pasado asaltaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema en un intento de forzar un golpe de Estado contra Lula.

Poco antes de anunciar la renuncia del ministro, la Presidencia divulgó un comunicado en que subrayó que la participación de militares en los actos golpistas está siendo investigada por la Corte Suprema desde el 27 de febrero y afirmó que todos los responsables serán sancionados.

“Todos los militares involucrados en (los hechos de) el día 8 de enero ya han sido identificados e investigados en el marco de la referida investigación. Ya fueron escuchados 81 militares, incluyendo miembros del Gabinete de Seguridad Institucional”, según el comunicado.

La investigación por lo ocurrido el 8 de enero avanza (REUTERS/Adriano Machado)

La nota recalca que los actos golpistas se produjeron tan sólo una semana después de que Lula asumiera el mandato y que, por lo mismo, en el momento aún había en los equipos de seguridad de la Presidencia muchos miembros de la gestión anterior.

“La orientación del Gobierno permanece idéntica: no habrá impunidad para los involucrados en los actos criminales del 8 de enero”, concluye el comunicado.

(Con información de EFE)

Seguir leyendo: