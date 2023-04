Thomas Shannon: “Si Brasil, China o los BRICs quieren reemplazar al dólar... ¿qué moneda van a usar? Buena suerte con eso”

Thomas Shannon, ex subsecretarios de Estado para los Asuntos del Hemisferio Occidental, en una foto de archivo de agosto de 2022. Habló sobre la visita de Lula da Silva a China: "Lula repite la narrativa china" (Infobae)

Thomas Shannon conoce a la perfección América Latina. Además de ser embajador de los Estados Unidos en Brasil durante más de tres años -entre 2010 y 2013-, fue subsecretario de Estado para los Asuntos del Hemisferio Occidental durante cinco años, durante la presidencia de George W. Bush. En una entrevista publicada hoy por OGlobo, el experimentado diplomático cuestionó los movimientos que realiza el actual presidente brasileño Lula da Silva, quien se encuentra de gira por China, fortaleciendo los lazos con el jefe del régimen, Xi Jinping.

“Brasil repite la narrativa de China”, lanzó Shannon a la periodista Janaína Figueiredo de aquella red de medios y dijo que no era preciso comparar las visitas que Lula hiciera a Washington en febrero para entrevistarse con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca. “Lula es conocido en los Estados Unidos, y es conocido por el presidente Biden. La visita no fue, como en la China de Xi Jinping, una introducción. En China, Brasil está buscando reactivar sus relaciones económicas bilaterales”, señaló.

Shannon fue consultado por la proximidad de Lula con la empresa de telefonía Huawei -de capital estatal- que pretende imponer su estructura 5G en todo América Latina. Comentó que si bien será una decisión que deberá tomar el gobierno de Brasilia, también significará un problema para el estado. “Estados Unidos ha dejado claro que Huawei supone un desafío para los países que quieren construir sus redes e infraestructuras digitales. Huawei puede utilizar estas estructuras para acceder a información, que puede pasar al gobierno de China. Es una decisión que debe tomar cada gobierno. Hemos dejado claras nuestras preocupaciones sobre seguridad, confidencialidad”, indicó el ex embajador. Y añadió: “Es la elección de Brasil, y será el problema de Brasil. Buena suerte con eso”.

Lula da Silva visitó una planta de Huawei durante su gira por China. El presidente brasileño comparte la mirada del régimen chino sobre la invasión rusa a Ucrania y quiere un nuevo régimen monetario para las transacciones mundiales (Presidencia Brasil)

El diplomático indicó que “la realidad se impondrá” cuando Lula y su equipo retornen al país tras su gira por China. “Tendrán que validar lo que consiguieron. Brasil, como Emmanuel Macron (presidente de Francia), están apoyando a China en algunas cuestiones y me pregunto... ¿qué le dará eso a Brasil? No creo que mucho”.

La periodista Figueiredo le preguntó: ¿Brasil está cometiendo errores? Shannon fue claro: “Diría que sí”. “Brasil debe presentarse como un país que define sus intereses, que articula estos intereses, y no parecer servil a nadie. Hoy veo a Brasil repitiendo la narrativa de China, sin obtener necesariamente nada importante para los intereses de Brasil”, subrayó.

“A mucha gente en el mundo le gustaría no depender del dólar, pero el dólar no es una moneda mundial porque Estados Unidos lo haya impuesto, es una moneda mundial por el poder de la economía estadounidense, y por el papel de la economía estadounidense en el sistema financiero y en el orden económico mundial. Si Brasil, China o los BRICs quieren sustituir al dólar, de acuerdo, adelante. ¿Qué moneda utilizarán? ¿La moneda china, la brasileña? OK, buena suerte con eso”, manifestó Shannon a OGlobo.

Shannon también se refirió a los desafíos en el relacionamiento que tendrían que afrontar tanto Brasil como los Estados Unidos. “Los dos gobiernos deben mantener una conversación más amplia, no sobre Huawei o sobre las divisas mundiales, sino sobre cómo hacer que funcione la democracia. Sobre cómo podemos cooperar y colaborar para que las democracias de nuestros dos países funcionen”.

Finalmente, el ex embajador en Brasilia se refirió a la controversial propuesta de Lula respecto a la invasión rusa a Ucrania al pedir que Kiev acepte todo reclamo sobre Crimea y así enfrentar negociaciones con Moscú. “Bueno, podría decir que (Volodymyr) Zelensky podría sugerir que Lula entregue Rio Grande do Sul a la Argentina. Pero en serio, en un tema muy serio que concierne a todos, si Brasil espera jugar un papel en el proceso que ayudará a terminar con esta guerra, debe tener cuidado con lo que dice, debe presentarse como neutral”, concluyó Shannon.

