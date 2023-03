Lula arremetió contra Sergio Moro e intentó quitarle importancia al plan del PCC para matar al ex juez

Lula da Silva y Sergio Moro

Quienes esperaban que con Luiz Inácio Lula da Silva la era bolsonarista de declaraciones agresivas, provocadoras, absurdas y, a veces, graves hubiera menguado, seguramente habrán quedado decepcionados. De hecho, los últimos meses han regalado a Brasil ante los ojos del mundo una escalada comunicativa de Lula que ayer hizo escribir en el diario Estado de São Paulo a Eliane Castanhede, periodista de la tv GloboNews, “¿Pero qué le pasa a Lula?”. Esta semana, tras sus insultantes ataques al Banco Central y a su director y declaraciones ridículas como “hay que reescribir los manuales de economía”, Lula se ha despojado de su papel de “presidente de los pobres” para entrar en un terreno impenetrable, que ahora sí que corre el riesgo de hacerle resbalar para siempre, desatando no sólo polémicas sino también un mar de preguntas.

De hecho, sus declaraciones contra el senador Sergio Moro, del partido Unión Brasil, ex juez de la operación Lava Jato, símbolo de la lucha contra la corrupción que había tenido en el Partido de los Trabajadores (PT) y en el propio Lula a sus principales protagonistas, fueron muy graves. “Creo que todo es un montaje de Moro. Quiero ser cauteloso, no quiero atacar a nadie sin pruebas, quiero averiguar qué pasó, pero se ve que es un montaje de Moro”, dijo Lula entre risas. Su comentario parece aún más grave si se tiene en cuenta que se refería a la Operación Sequaz de la Policía Federal que deflagró el pasado miércoles tras meses de investigación que destaparon un plan del grupo criminal más importante de Brasil, el Primer Comando de la Capital (PCC), para secuestrar a algunas autoridades, entre ellas Moro y su familia, con el objetivo de negociar la liberación del líder del grupo, Marcos Willians Herbas Camacho, conocido como Marcola, junto con otros miembros de la organización.

La réplica del ex magistrado, cuya escolta se había intensificado durante meses debido a esta misma amenaza, no se hizo esperar. En una dura entrevista concedida a CNN Brasil, se dirigió directamente a Lula: “¿No tienes decencia? Si nos pasa algo a mí y a mi familia, usted será el responsable”. Moro también exigió explicaciones al PT sobre su intento ante el Supremo Tribunal Federal (STF) de anular dos decisiones del Ministerio de Justicia. Una de 2019 que endureció las reglas para las visitas a las prisiones federales de máxima seguridad, la otra de 2017 que prohibió las visitas íntimas a las cárceles federales. Esta era, de hecho, la forma en que los líderes del PCC en prisión transmitían mensajes a los miembros de la facción en el exterior. Los primeros en intentar deshacer la medida de 2017 fueron los miembros de una ONG ‘Ángeles de la Libertad’, seguidos por el PT en 2019. “El desastre fue evitado”, dijo el ex juez Moro, “sólo porque el STF bloqueó la solicitud y protegió a la sociedad del crimen”.

El exministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro.

Para el PT y la ONG, el régimen de visitas representaba una “política inhumana” y violaba los derechos fundamentales de la Constitución: “castiga a las familias y viola el secreto de las comunicaciones entre los presos y sus abogados”. Es importante recordar que el año pasado la policía federal descubrió un intento de plan de fuga que pretendía liberar a dirigentes del PCC, entre ellos Marcola, que utilizaban abogados cómplices para comunicar información dentro y fuera de prisión. El año pasado, el diputado del estado de Río de Janeiro Aleixandre Freitas, en un documento enviado al gobierno carioca, había acusado a la ONG Ángeles de la Libertad de conflicto de intereses. Como también informó el diario brasileño Gazeta do Povo, la fundadora de la ONG, Flávia Pinheiro Fróes, lleva más de veinte años prestando servicios de abogada a dirigentes de diversas organizaciones criminales, especialmente del Comando Vermelho, el principal grupo criminal de Río de Janeiro.

Lula no sólo atacó a Moro, sino también a la jueza Gabriela Hardt, su adjunta en la operación Lava Jato y responsable de firmar las nueve órdenes de detención de los responsables del complot de asesinato descubierto por la Operación Sequaz. El presidente la acusó de ayudar a Moro. Hardt reaccionó archivando la investigación y haciendo públicas las conversaciones de whatsapp de los criminales. La Asociación Nacional de Comisarios de la Policía Federal (ADPF) y la Asociación de Jueces Federales de Brasil (Ajufe) criticaron las palabras de Lula, reiterando que las investigaciones fueron “conducidas con cautela máxima” y que “la actuación de los jueces es importante para una lucha eficaz contra el crimen organizado”. Irónicamente, el día anterior al anuncio de la operación revelada a la prensa por el ministro de Justicia y Seguridad Pública de Lula, Flavio Dino, el presidente declaró en una entrevista al sitio web petista Brasil 247 que, cuando estaba en la cárcel de Curitiba, solía repetir a los visitantes que le preguntaban como estaba: “Estaré bien sólo cuando logre joder a Moro”.

La investigación se inició a raíz de la confesión de un ex miembro del PCC que ahora vive bajo un programa de protección. El coordinador del plan de asesinato, según la policía brasileña, era Janeferson Aparecido Mariano Gomes, también conocido como Nefo, Artur, NF, Davi y Dodge, cinco alias. Es el jefe de la llamada “sintonia restringida”, un grupo de líderes del PCC implicados en actividades de inteligencia y en el asesinato de autoridades públicas. La idea era secuestrar a Moro, apodado Tokio en las conversaciones de los criminales, y a su familia para negociar la liberación de Marcola, un plan para el que el PCC había invertido cerca de 5 millones de reales, cerca de un millón de dólares, y que debía entrar en acción en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, al fin de octubre de 2022. Para espiar al ex juez, los delincuentes habían alquilado pisos cerca de la casa del magistrado en Curitiba y consiguieron acceder a las cámaras de seguridad de la ciudad. También habían organizado inspecciones del edificio donde Moro iba a votar, en el barrio de Bacacheri, siempre en Curitiba.

Aunque en un principio el ministro Dino también había mencionado al fiscal Lincoln Gakyia como objetivo de los criminales, su nombre no aparece en el documento firmado por la jueza Hardt. Sin embargo, Gakyia, que es uno de los magistrados símbolo de la lucha contra el PCC, ha sobrevivido a varios intentos de asesinato y su vida está constantemente amenazada. “La liberación de Marcola es una cuestión de honor para el PCC”, dijo Gakyia, “Creemos que el plan no se llevó a cabo porque supuestamente Marcola no dio la orden”. Según Gakyia, los atentados contra las autoridades como Moro fueron denominados Plan B por el PCC, mientras que el Plan A era la liberación de Marcola, que según la investigación también implicaba el uso de mercenarios entrenados en Bolivia. El Plan A llevó a las autoridades a transferir a Marcola en marzo de 2022 a una prisión federal en Rondonia y más tarde a Brasilia, una vez finalizada la construcción de una especie de muralla fuera de la cárcel.

Durante la campaña electoral, la cuestión del PCC había sido silenciada por el juez Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo Electoral, que había obligado al sitio de noticias O Antagonista a retirar la transcripción de parte de las escuchas telefónicas grabadas por la Policía Federal brasileña en el marco de la Operación Ángeles Custodios. En agosto 2022 las autoridades frustraron un plan de fuga de Marcola, junto con otros miembros de la organización. En las interceptaciones Marcola declaró su apoyo a Lula. “Lula es un verdadero ladrón (…) Es mejor Lula en el poder, aunque sea un tramposo (pilantra), y un cero a la izquierda, mejor él que Bolsonaro porque (Bolsonaro) está demasiado cerca de la policía y de las milicias”, dijo. Los partidos de la coalición de Lula, la coalición Brasil de la Esperanza, reaccionaron a esta noticia denunciando a Bolsonaro, a su hijo Flávio y a otras 16 personas ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) solicitando la retirada del artículo, que fue concedida.

Meses después, esas transcripciones, que eran auténticas, pesan ahora como una roca, suscitando más de un cuestionamiento en la sociedad civil, también porque según reveló el sitio brasileño de noticias Metropoles, Patric Uelinton Salomão, uno de los miembros del PCC detenidos por participar en el complot contra Moro, había obtenido su libertad el año pasado gracias al mismo abogado que había liberado a Fábio Luis Lula da Silva, conocido como Lulinha, uno de los hijos de Lula, durante la operación Lava Jato. A esto se añaden las ambiguas declaraciones de Lula en los últimos días, amplificadas en las redes sociales por sus simpatizantes, que han empezado a sembrar dudas sobre la validez de la investigación de la Policía Federal. Para hacer frente al PCC, un ejército que, según estimaciones del Ministerio Público de San Pablo, cuenta con más de 112.000 miembros que facturan más de mil millones de reales al año en tráfico de drogas, unos 200 millones de dólares, se necesita un Estado fuerte y unas instituciones cohesionadas, sin las cuales Brasil corre el riesgo de sucumbir al crimen.

Seguir leyendo: