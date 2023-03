Lacalle Pou aseguró que no es “muy optimista” sobre el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, asiste a la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Buenos Aires, Argentina, el 24 de enero de 2023. REUTERS/Agustin Marcarian

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, aseguró este miércoles que no es “muy optimista” en cuanto a que se pueda ratificar el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur.

“Yo no soy muy optimista. Y no soy muy optimista de los dos lados del Atlántico, no es que le esté pasando la pelota a Europa”, dijo durante su disertación en un almuerzo de trabajo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing de Uruguay (ADM).

De acuerdo con esto, subrayó que no es optimista por los temas de la Amazonía “que los ponen de primer interés para Europa” y que tampoco lo es porque Francia e Irlanda “juegan fuerte en lo que hace al tema agrícola”.

Asimismo remarcó que otro motivo que lo hace no serlo es que -días atrás- escuchó al Gobierno de Argentina diciendo que de nuevo había que hacerle cambios a la UE.

“Esperemos que eso se solucione porque no es serio tener 25 años un acuerdo ahí en la vuelta. No es serio y menos en el mundo moderno que todo cambia. Hacemos acuerdo o no hacemos acuerdo, porque la frustración de las expectativas tiene un efecto mucho más negativo que nunca haber tenido la expectativa. Nosotros no podemos ser parte de eso”, sentenció.

Durante su disertación el presidente también habló de la política exterior del país suramericano y subrayó que este integra hoy la quinta región más proteccionista del mundo.

“Yo escucho un concepto que es muy lindo marketineramente que es: ‘Más y mejor Mercosur’”, dijo Lacalle Pou, quien enseguida añadió que espera que alguien le diga qué significa eso.

“Más y mejor Mercosur es que no nos tranquen las cosas en ninguno de los países cuando mandamos mercadería. Más y mejor Mercosur es integraciones parecidas a la que se hizo desde el punto de vista eléctrico”, puntualizó.

Finalmente, el mandatario contó que el posible Tratado de Libre Comercio entre Uruguay y China “lleva un rumbo”, no de la velocidad que el país suramericano necesita y quiere, pero que lo lleva.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, posan después de una conferencia de prensa en Montevideo, Uruguay, el 25 de enero de 2023. REUTERS/Mariana Greif

Acuerdo con China

En febrero, Uruguay reiteró su intención de que el Mercosur se una a su acuerdo con China si Brasil no “llega antes”.

Así lo afirmó Lacalle Pou, quien remarcó que “si llega antes Brasil ofrecerá a los socios del Mercosur involucrarse”, mientras que si llega el país rioplatense hará “lo propio”.

Lacalle Pou, que se reunió el pasado 25 de enero en Montevideo con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que al tratar el tema de la integración regional, el izquierdista reafirmó su compromiso de avanzar en la línea de “abrirse al mundo”, en la que Uruguay insiste desde “hace muchísimos años”.

“Brasil va a avanzar porque ya lo dijo, tiene interés en firmar finalmente el acuerdo con la Unión Europea y en las conversaciones con China. Mientras tanto lo que nosotros dijimos es que seguimos el camino de este Tratado de Libre Comercio con China, veremos quién llega antes”, expresó el mandatario.

Durante su primera visita oficial a Uruguay tras asumir la presidencia del gigante suramericano, Lula da Silva afirmó que Brasil conversará con sus “amigos chinos” para negociar un acuerdo entre el gigante asiático y el bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

“China es el primer aliado comercial con Brasil y Brasil tiene un gran superávit con China. Queremos discutir, con nuestros amigos chinos, un acuerdo Mercosur-China”, sentenció.

Además, defendió la postura de Uruguay de buscar una mayor apertura en un bloque al que Lacalle Pou ha calificado de “corsé” al decir que es un reclamo “más que justo” del país vecino en su intención de defender su economía y su gente.

(Con información de EFE)

