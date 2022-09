Sebastián Piñera es el ex Presidente de Chile que más gasta en asesores que se pagan con fondos públicos

Sebastián Piñera es quien posee el "staff" más caro entre los otros mandatarios. SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

Sebastián Piñera es el ex presidente chileno que más gasta en personal en comparación con otros es mandatarios del país.

Según información del diario La Segunda, Piñera encabeza la lista con los gastos relacionados con el funcionamiento de oficinas, lo que exige el desembolso de $ 8,6 millones (USD 8.945) desde el mes de abril de este año en adelante.

No obstante, el medio aseguró que la situación de Piñera es diferente a la de otros ex mandatarios de Chile ya que tendría un margen mayor para pagar a sus trabajadores, todo esto debido a que no paga arriendo por las oficinas que mantiene en calle Apoquindo 3000, dirección ubicada en la comuna de Las Condes, en la capital de Santiago.

Información de Transparencia también detalló que el ex presidente Sebastián Piñera paga $ 2,7 millones (USD 2.808) a dos asesores personales mientras que $3,2 millones (USD 3.328) van para su traductora quien también se desempeña como su secretaria. Sobre el nombre de lo funcionarios el Senado solo dio a conocer que son “personas contratadas bajo las normas del Código del Trabajo directamente por exmandatarios, sin que tengan vínculo alguno con el Senado”.

El listado de los demás ex presidentes de Chile continúa con Eduardo Frei Ruiz-Tagle, mandatario desde 1994 y el 2000 con un gasto de $ 8 millones (USD 8.321), el monto del Ricardo Lagos es de $ 7,6 millones (USD 7.905) mientras que Michelle Bachelet es de solo $ 6 millones (USD 6.240). Todos estos tienen entre dos y cuatro funcionarios y declaran costos en servicios como agua, luz, teléfono y “gastos menores”.

En lo que corresponde a pago de arriendo, Frei lidera el listado con $ 3,5 millones (USD 3.640), Lagos con $3,3 millones (USD 3.432) y Michelle Bachelet con $ 1,4 millones (USD 1.456).

Dieta parlamentaria

Por disposición de la constitución, en Chile los ex presidentes reciben un dieta mensual aproximada de $ 7 millones (USD 7.280) mientras que el Senado reembolsa sus gastos de oficina con un tope de $ 8.495.313 (USD 8.836).

El artículo 30 de la constitución chilena ordena que a los ex Presidentes de la República se les aplica las normas sobre la dieta parlamentaria. El Senado les paga cada mes un ingreso y recursos de traslación y de funcionamiento de oficinas, conforme a los montos base establecidos para los Senadores.

Con “traslación” se quiere decir combustibles, peajes, arriendo de vehículos mientras que por “funcionamiento de oficinas” se refiere a arriendo de lugar y pago de remuneraciones al personal.

