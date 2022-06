Chile: los ex presidentes se distancian de la Convención Constituyente y no asistirán a la ceremonia de cierre

En la fotografía, el ex presidente Eduardo Frei, el ex presidente Ricardo Lagos, el ex presidente Sebastián Piñera, la ex presidenta Michelle Bachelet, y el fallecido ex mandatario Patricio Aylwin.

La ex presidenta de Chile Michelle Bachelet anunció que no asistirá al acto de cierre de la Convención Constitucional. De esta forma, se confirma que ningún ex mandatario asistirá a esta cita.

La ausencia de Bachelet a este encuentro fue confirmada por su fundación Horizonte Ciudadano. La razón detrás de su decisión serían problemas de agenda ya que tiene una actividad programada para el 5 de julio, es decir, el día después del acto de cierre de la Convención Constitucional lo que le impide viajar a Chile.

El problema con los ex presidentes de Chile y la Convención Constitucional nació cuando este organismo definió las características de la ceremonia final que se desarrollará el 4 de julio próximo. En esta instancia se entregará el borrador del texto y se disolverá el órgano para firmar el decreto que convocará al plebiscito obligatorio del 4 de septiembre, fecha que definirá si se aprueba o se rechaza la eventual nueva Constitución para el país.

Para la cita del 4 de julio se decidió no invitar a los ex presidentes argumentando problemas con el aforo en el ex Congreso Nacional. La decisión de este organismo causó la ira de la clase política en general, quienes interpretaron esta decisión como un “desaire” para los ex y la ex mandataria del país.

El organismo adoptó esta decisión a pesar de que su vicepresidente, Gaspar Domínguez, aseguró que se debía invitar a todos los ex presidentes a la cita final. “Mi postura personal es invitar a la expresidenta Bachelet y a los expresidentes Frei, Lagos y Piñera a la ceremonia de cierre de la Convención. La Convención debe convocar sin distinción alguna”, dijo el convencional en sus redes sociales.

En los momentos anteriores a que la Convención Constitucional tomará esta decisión se rumoreaba que los sectores de izquierda no veían con buenos ojos que el ex presidente Sebastián Piñera asistiera a esta instancia. Recordemos que en su gobierno los parlamentarios optaron por la vía convencional para solucionar la crisis social que imperaba en Chile desde octubre del 2019, mientras que al mismo tiempo La Moneda era apuntada por violaciones a los Derechos Humanos.

Además, los roces con Piñera se incrementaron cuando los constituyentes acusaron a su gobierno de un eventual “notable abandono de deberes”. Por ejemplo, la primera sesión de este organismo no se realizó y los convencionales acusaron falta de computadores y fallas técnicas. “Estamos dando una mala señal al país en este proceso tan importante. Hubo meses para organizar esto y no se hizo”, dijo la ex presidenta de la Convención, Elisa Loncón, lo que fue desmentido por La Moneda en ese entonces.

Las razones de los ex presidentes

Después que la Convención Constitucional informara que no iba a invitar a los ex presidentes, esta decisión se corrigió y se decidió que estos participen en el cierre del 4 de julio. Sin embargo, estos no aceptaron y se bajaron del evento.

El primero en hacerlo fue el ex presidente Ricardo Lagos. Por medio de una carta, el ex mandatario manifestó que “no consideren su nombre”.

“Dadas las dificultades existentes ante el aforo que debe respetarse, les rogaría que no consideren mi nombre (…) para dar lugar a personas que, con menos oportunidades de participación e interacción durante el trabajo de la Convención, puedan participar del evento”, escribió Lagos.

El segundo en confirmar que no asistirá al cierre fue el ex presidente Eduardo Frei. “Si bien agradezco su invitación en la sesión de Pleno de la Convención Constitucional del próximo 4 de julio, en esta ocasión no participaré”, dijo Frei. Mientras que en las últimas horas se confirmó que Piñera tampoco asistirá a esta instancia.

