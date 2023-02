Reveleron que el ex convencional constituyente chileno que mintió sobre su supuesto cáncer padece un trastorno de simulación

De acuerdo a Rojas Vade, la verdadera enfermedad que posee es sífilis.

Ante el Séptimo Juzgado de Garantía de la región Metropolitana (Santiago), el técnico en prevención aeronáutica y ex miembro de la Convención Constituyente Rodrigo Rojas Vade se presentó a enfrentar una formalización por el delito de estafa residual, como autor y en grado de consumado. Asimismo, las autoridades judiciales chilenas, mediante un informe forense, revelaron que el ex convencional, reconocido activista durante el estallido social de octubre de 2019 y que posteriormente inventó padecer cáncer, sufre un trastorno de simulación, lo que antiguamente se denominaba síndrome de Münchhausen, el cual se expresaba en Rojas Vade ya que se automedicaba para generarse padecimientos inexistentes.

El Ministerio Público de Chile, de este modo, requirió una pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo y una multa de 11 UTM, vale decir, 680 mil pesos chilenos (USD 863.60). La audiencia, en tanto, había sido fijada para mediados de diciembre del año pasado y fue postergada debido al paro de fiscales.

Rojas Vade, por su parte, fue indagado luego que la directiva de la Convención Constitucional lo denunció a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte por “hechos que pudiesen revestir carácter de delito”, asociados a la declaración de intereses en la que registró una deuda de 27 millones de pesos (US$34.117.62) con un banco en Chile (Scotiabank), por un “tratamiento quimioterapéutico por cáncer”, que reconoció no padecer tras un reportaje del diario chileno La Tercera.

Rojas Vade, a su vez, había sido catalogado como un ''símbolo'' del estallido social de Chile, en 2019.

La enfermedad que fingió lo transformó en un emblema de las marchas siguientes al 18 de octubre de 2019. Su rol en las manifestaciones lo llevó a postularse como convencional por el distrito 13 de la región Metropolitana y, posteriormente, a obtener 19.379 votos.

Al conocerse su engaño, el ex vicepresidente adjunto de la Convención Constitucional renunció formalmente al organismo el 11 de marzo de 2022, lo cual fue aceptado por el Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) después de cuatro días. Asimismo, durante la jornada del lunes, la fiscalía chilena dio una serie de testimonios de víctimas que fueron engañadas por Rojas Vade que participaron de rifas y realizaron donaciones en favor del falso paciente de cáncer.

“Mostré a todo el país mi situación de salud con un diagnóstico distinto, mucho antes de que fuera candidato a convencional (…) Quizá no debí decir cuáles eran mis síntomas y que me empezaran a preguntar para ofrecerme ayuda, pero aún hoy debo seguir tomando conciencia de por qué cada cierto tiempo sangraba, me salían úlceras, vomitaba, tenía mareos, cefaleas y mi piel se llenaba de escaras”, aseguró Rojas Vade al dar su testimonio a Fiscalía, según constató el citado medio. Cabe recalcar que el ex activista, meses después de su escándalo, afirmó que padece de sífilis, trombocitopenia inmunitaria (PTI) y la enfermedad de Behcet, además de otras afecciones.

De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) especifica que este trastorno no es lo mismo que fingir una enfermedad, ya que, si se simula una enfermedad o síntoma para obtener un rédito específico, no existe una patología psiquiátrica real. En el caso de Rojas Vade, sería lo que se denomina un “trastorno ficticio-autoimpuesto”.

