Ex convencional chileno explicó por primera vez por qué inventó que tenía cáncer

ex convencional, Rodrigo Rojas, de la exinta Lista del Pueblo manifestándose en el centro de la ciudad

En septiembre de 2021, el entonces convencional Rodrigo Rojas, subió a sus redes sociales un video explicando que nunca padeció de cáncer – enfermedad que fue su “bandera de lucha” durante el estallido social y parte de su campaña política – , sino que tenía otras enfermedades que no explicitó en ese momento, hecho por el cual presentaba su renuncia al órgano encargado de redactar la nueva Constitución.

El ex constituyente habló después de seis meses desde que reconoció no tener leucemia. En la entrevista hizo un mea culpa sobre su mentir. Fue este domingo en el canal de televisión La Red donde Rodrigo Rojas Vade, más conocido coloquialmente por “Pelao Vade”, explicó las razones del origen de su engaño.

“Hace nueve años empecé a enfermarme del estómago, muy recurrentemente, con hospitalizaciones incluidas, diarreas con sangre, problemas… bueno, diarrea, estomacales súper recurrente. Dentro de los diagnósticos fui diagnosticado con sífilis”, aseguró Rodrigo Rojas.

A esto le agregó que, “lo que pasa cuando uno enfrenta esos diagnósticos, que no es lo mismo enfrentarlos ahora, diez años después, hace nueve años sentí mucha vergüenza, mucho temor, mucho odio contra mi mismo, que son sentimientos que yo vengo acarreando desde niño”, dijo el ex convencional.

“Luego de la sífilis tuve un compromiso medular muy importante con la plasia, bicitopenia. Sobre ese compromiso hematológico importante, que después que se repitió en los años siguientes, que fueron atribuidos a respuestas autoinmunes, preferí decir que era leucemia”, añadió.

Deuda por la donación del sueldo

En el momento que Rodrigo Rojas renunció a la Convención Constitucional dijo que, “no aceptaré dinero de los días en que no trabajé sin justificación y tan pronto exista un mecanismo para presentar mi renuncia formal, haré uso del mismo”.

Su dimisión fue aceptada el miércoles 16 de marzo por parte del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), por “atentar contra la fe pública”, afectando gravemente su desempeño en la Convención Constitucional. Además, desde el organismo para la redacción de la nueva Carta Magna se estipuló que debe devolver el 100% de los sueldos recibidos desde que pidió su renuncia.

Cada convencional recibe una remuneración mensual de aproximadamente $3.117, que puede llegar hasta $8.727 dólares por asignaciones. Por lo tanto, el total que debe restituir Rodrigo Rojas corresponde alrededor de $14.961 dólares, a esto se refirió y dijo que, “nunca pude negarme a recibir ese sueldo porque legalmente no era posible”.

Según informó el ex convencional cuestionado, el salario de su primer mes, desde que renunció, bordean los $3.740 dólares y fue entregado benéficamente a personas con cáncer, con trasplante de órgano y organizaciones animalistas. Sin embargo, esta donación no fue reconocida por el Comité de Ética de la Convención por no tener personalidad jurídica, ya que fue individualizada, por lo que tendrá que devolverla desde su bolsillo.

Admitió que “voy a quedar endeudado con esa plata que doné (…) voy a tener que reponerla”. En la entrevista detalló que está viviendo con su padre y económicamente se solventan del salario de su papá, además de la venta de pasteles que Rojas hace y ofrece por internet.

Su breve paso por la política

Rodrigo Rojas se hizo conocido dentro de la población chilena durante el estallido social en 2018. Donde a lo largo de todo el país, miles de personas salieron a manifestarse por desigualdades que afectaban a la población. El ex constituyente participó de las protestas en el centro de la ciudad, se pegaba un catéter clínico en el pecho y salía con pancartas aludiendo al cáncer – que nunca padeció –.

Las consignas que apropio Rojas eran: “No le temo al cáncer, menos a tu represión”, por las manifestaciones y apelaba a la necesidad de la creación de una Ley Nacional del Cáncer, incluso para el día internacional del cáncer levanto un cartel que se leía “feliz día por el placer de morir con cáncer en Chile”.

Esta enfermedad también fue utilizada dentro de su campaña política por parte del ex convencional de la extinta Lista del Pueblo. Además, hizo una campaña económica a su favor para pagar sus tratamientos médicos y aseguró fueron para eso.

Sobre su postulación al órgano encargado de la nueva Constitución afirmó que, “buscamos una forma de poder equiparar la cancha y tratar de apoyar a la gente que quisiera acceder a la Convención Constitucional”.

A esto le sumo que, “en ese proceso yo me puse a disposición para ayudar en lo que más pudiera y mucha gente me pidió que me postulara, les costó convencerme”, reconoció que cuando aceptó, dijo que si había alguien mejor capacitado que él, el cargo estaba disponible. “Nunca fue mi bandera”, sostuvo Rojas.

