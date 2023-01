El gobierno de Chile reactivará la mesa de trabajo con la oposición para enfrentar la crisis de inseguridad y violencia

“El Rey” Zambada, el testigo que podría ser clave para el juicio de Genaro García Luna que hundió a “El Chapo”

La defensa del ex secretario de Seguridad Pública presentó diversos recursos para impedir que el hermano de "El Mayo" testificara en el juicio en contra de su representado, no obstante, dicho requisito podría no haber sido aceptado por autoridades estadounidenses lo que daría un giro radical al caso