La Justicia de Bolivia ordenó que Luis Fernando Camacho siga preso y el gobernador denunció motivaciones políticas

El gobernador de la región boliviana de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho, en una fotografía de archivo (EFE/Juan Carlos Torrejón)

Una jueza decidió mantener la prisión preventiva de cuatro meses para el líder opositor y gobernador de la provincia de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, frente al pedido de su defensa de que pueda defenderse en libertad.

Sus denunciantes requerían un aumento de la prisión preventiva de cuatro a seis meses, que también fue denegado en audiencia el jueves. Camacho está en prisión desde el 30 de diciembre.

Tras la detención de Camacho, sobrevinieron jornadas de protesta y bloqueos de carretera en la provincia de Santa Cruz, que es considerada el motor económico del país y el bastión de la oposición al oficialismo.

“Este Tribunal de alzada cree que existe la necesidad de que el ciudadano Luis Fernando Camacho guarde detención preventiva”, justificó la jueza Rosmery Lourdes Pabón su decisión.

La defensa había presentado un recurso de apelación a su encarcelamiento en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano boliviano, luego de que un juez determinara que había riesgo de fuga y de obstaculización de la justicia.

La audiencia inició de forma virtual por la mañana del jueves y continuó por la tarde. Camacho se conectó desde prisión y argumentó que el proceso en su contra tiene motivaciones políticas por dirigir la “lucha histórica del pueblo” boliviano.

Camacho ha alegado brevemente que su intención no es salir del país. “Esta denuncia fue presentada en 2020 cuando yo no era presidente del comité (‘cívicos’) ni gobernador. Pude haberme ido, pero no me fui. Ese no soy yo”, ha asegurado, según ha recogido el diario El Deber.

IMAGEN DE ARCHIVO. Manifestantes exigen la liberación de Luis Camacho, el opositor gobernador de Santa Cruz, en Cochabamba, Bolivia (REUTERS/Patricia Pinto)

Su abogado Martín Camacho expresó en la audiencia que su cliente tiene un trabajo y un domicilio en Santa Cruz, por lo que aseguró que se debería revocar la prisión preventiva para que pueda defenderse en libertad.

El ministerio de Gobierno, la Procuraduría y la denunciante Lidia Patty, ex senadora por el partido de Gobierno Movimiento Al Socialismo (MAS), solicitaron en la audiencia en que se decide el estatus de libertad de Camacho que se le extienda la prisión preventiva de cuatro a seis meses.

Camacho es investigado por presunto terrorismo por su participación en la crisis política de 2019, que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales tras unas elecciones consideradas como fraudulentas.

Lideró masivas protestas que duraron 21 días y dejaron 37 fallecidos en las calles que obligaron a renunciar a Morales después de que los observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) denunciaran vicios en los comicios.

Camacho es un líder opositor de derecha, que tiene su alianza política Creemos, la segunda fuerza de oposición en la Asamblea Legislativa.

Hace dos semanas su defensa también presentó un recurso de libertad por problemas de salud, que fue negado. El gobierno aseguró que su condición era estable y que recibe atención médica oportuna en el centro penitenciario.

(Con información de EP y AP)

